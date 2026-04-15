Μία τεράστια γάτα χρώματος τζίντζερ υποδέχεται τους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Με μήκος που ξεπερνά τα 8 μέτρα και ύψος περίπου 3 μέτρων, το εντυπωσιακό αυτό λούτρινο αιλουροειδές έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τουρίστες και ντόπιους, οι οποίοι σπεύδουν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Δεν πρόκειται απλώς για μία διακοσμητική κατασκευή. Ο δημιουργός της «τζιντζερόγατας» φρόντισε να την κάνει να μοιάζει απολύτως ρεαλιστική. Το πλούσιο τρίχωμά της, η κινούμενη ουρά και τα αυτιά της θυμίζουν αληθινή γάτα που απολαμβάνει το χουζούρι της, προκαλώντας τον θαυμασμό όσων περνούν από κοντά.

🐈 El aeropuerto de Hong Kong estrenó Catzilla, un gato animatrónico de ocho metros que mueve orejas y cola. La pieza, parte de “A Moment to Purr”, ya atrae a viajeros y curiosos en la terminal.#HongKong #China pic.twitter.com/qG49weXYyy — Patricia Estrada (@estradapaty) April 14, 2026

Οι επισκέπτες μπορούν να την χαϊδέψουν και να την ταΐσουν… εικονικά, χάρη στη χρήση υπολογιστών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν «επιστρατευτεί» για την αλληλεπίδραση με το κοινό. Το έκθεμα φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «A Moment to Purr».

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του έργου, στόχος είναι να αναδειχθεί η κοινή αγάπη για τα ζώα και να δημιουργηθεί ένας δεσμός ανάμεσα σε ντόπιους και ταξιδιώτες μέσα από τη λατρεία για τις γάτες.

Η εντυπωσιακή αυτή εγκατάσταση τοποθετήθηκε στο αεροδρόμιο με αφορμή το Πάσχα και θα παραμείνει εκεί έως τις 2 Μαΐου, προσφέροντας μια πρωτότυπη εμπειρία σε όσους την επισκεφθούν.