Η Ελβετία αναδεικνύεται ως η καλύτερη χώρα στον κόσμο για ξένους εργαζόμενους, σύμφωνα με τον νέο «Henley Opportunity Index» της εταιρείας Henley & Partners. Η κατάταξη αξιολογεί τις χώρες βάσει επαγγελματικών ευκαιριών, ποιότητας θεσμών, πρόσβασης σε δίκτυα και προοπτικών εισοδήματος.

Η Ελβετία συγκεντρώνει 86/100 και ξεχωρίζει για την πολιτική σταθερότητα, την ισχυρή οικονομία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τις άρτιες υποδομές. Η πολυγλωσσία και το ανεπτυγμένο χρηματοοικονομικό της σύστημα την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για ξένους επαγγελματίες που επιζητούν ένα σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον.

Οι χώρες που ξεχωρίζουν στη διεθνή κατάταξη

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη, ένας παγκόσμιος κόμβος εμπορίου και τεχνολογίας, με ισχυρούς δεσμούς στις ασιατικές αγορές. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Αυστραλία, η οποία διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα ζωής, τα κορυφαία πανεπιστήμια και την έντονη ερευνητική δραστηριότητα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ισοβαθμούν στην τέταρτη θέση, προσφέροντας ισχυρά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα και ανεπτυγμένες αγορές εργασίας. Ο Καναδάς ακολουθεί στην πέμπτη θέση, με διεθνή αγορά εργασίας, υψηλό επίπεδο κοινωνικών υπηρεσιών και πανεπιστήμια αναγνωρισμένα παγκοσμίως.

Η Αυστρία λειτουργεί ως πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, παρέχοντας σταθερότητα και επαγγελματική κινητικότητα. Στην έβδομη θέση βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι να αποτελούν διεθνή επιχειρηματικά κέντρα.

Η Νέα Ζηλανδία κατατάσσεται όγδοη χάρη στην υψηλή ποιότητα ζωής και το προηγμένο εκπαιδευτικό της σύστημα. Την ένατη θέση μοιράζονται το Χονγκ Κονγκ, σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας, και η Ιταλία, με δυναμικές οικονομικές περιοχές όπως το Μιλάνο.

Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη

Στη δέκατη θέση βρίσκονται η Λετονία και η Μάλτα, που προσφέρουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 15η θέση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως αναδυόμενος προορισμός για ξένους εργαζόμενους και επενδυτές. Οι βελτιούμενες προοπτικές της χώρας, ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, της ναυτιλίας και των υπηρεσιών, ενισχύουν τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον.