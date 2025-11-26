Ο Πάνος Καμμένος – τι πρωτότυπο; – είναι από τους ελάχιστους που συνεργάστηκαν μαζί του κι αποτυπώνονται θετικά στην «Ιθάκη». Οπότε, εύλογα βγήκε να «δώσει» ορίτζιναλ συριζαίους σαν τον Κώστα Ήσυχο, ο οποίος, κατά τα λεγόμενα του πρώην Ανεξάρτητου Ελληνα, ήθελε να ονομαστεί ένα στρατόπεδο «Αρης Βελουχιώτης». Δεν χρειαζόταν η υπόμνηση, βέβαια. Κανείς δεν έχει ξεχάσει τη συντροφική εμμονή με τον αρχηγό του ΕΛΑΣ. Ούτε με τη Λατινική Αμερική, την οποία θυμίζει κι ο Τσίπρας στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του, ομνύοντας στο «φαινόμενο Τσάβες».

Βάθος

Οπως ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό η Ολγα Γεροβασίλη, ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός ήταν ένας ηγέτης με ενσυναίσθηση και συναισθηματικό βάθος, στοιχεία που λείπουν σήμερα από τους ηγέτες. Ε, ναι. Θέλει μεγάλη ικανότητα για να δεις τα επεισόδια του Δεκεμβρίου του 2008 μέσα από τα μάτια του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης, ώστε τελικά να χαρακτηρίσεις «νουνεχή» τη στάση κάποιου που αφήνει την περιουσία του Δημοσίου και των ιδιωτών να καίγεται για μέρες.

Σοβαρότητα

«Ενα είναι το συμπέρασμα και των τελευταίων ημερών: η καρδιά της βαθιάς πολιτικής αλλαγής με σοβαρότητα που χρειάζεται η χώρα, χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς επιλέγουμε να προτείνουμε λύσεις για το σήμερα και να σχεδιάζουμε το αύριο της ελληνικής κοινωνίας». Αυτό το σχόλιο του Παύλου Γερουλάνου εκλήφθηκε ως μπηχτή στον Τσίπρα. Δεν έχει άδικο. Το πρόβλημα είναι ότι το δικαίωμα να λες την αλήθεια σου, όπως κι εκείνο να λες τη γνώμη σου, όμως, δεν συνεπάγεται αυτόματα και το δικαίωμα να σε παίρνουν στα σοβαρά.

Γεωγραφία

Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τον Τσίπρα επειδή είχε πιστέψει ότι μπορεί να υπάρχει σκιώδης συγγραφέας στο βιβλίο του. Αφού διάβασε τη σελίδα 212 και την αναφορά στη «Ρίγα της Εσθονίας», κατάλαβε «από τις γνώσεις της γεωγραφίας» ότι το έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός. Πάντως, δεν πρέπει να απολογείται. Αλλωστε, αν η γεωγραφία δεν συμφωνεί με τον ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο το χειρότερο για τη γεωγραφία – ενδεχομένως και για τον επιμελητή του πονήματός του.