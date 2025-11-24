Σε τροχιά Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημα από χθες ο Ολυμπιακός. Και όπως ο καθένας καταλαβαίνει η επίσκεψη της Βασίλισσας και το δέλεαρ ενός αποτελέσματος που θα μπορούσε να αποτελέσει δεύτερη αφετηρία στη φετινή league phase, ηλεκτρίζει τους Ερυθρόλευκους. Η πρόκληση μιας μονομαχίας που εάν και εφόσον μπορεί να δώσει στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ την ώθηση που χρειάζεται για τη δική της αντεπίθεση στο Champions League και με θέα στην πρόκριση για τα νοκάουτ του Φλεβάρη. Δύσκολο; Και κάτι παραπάνω. Οχι, ακατόρθωτο όμως.

Αρκεί ο Ολυμπιακός να μη θαμπωθεί από το όνομα του αντιπάλου. Αρκεί να προσπαθήσει να παίξει το παιχνίδι του. Οπως ακριβώς έκανε στο Λονδίνο κόντρα στην καταπληκτική φέτος – και ίσως πιο φορμαρισμένη ομάδα σε ολόκληρη την Ευρώπη – Αρσεναλ ή στο Μονζουίκ με την Μπαρτσελόνα. Μεταξύ μας; Μάλλον δεν ήταν τυχαίο ότι στην πρώτη του αναφορά για τη Ρεάλ (και μάλιστα, χωρίς να την αναφέρει), ο Μεντιλίμπαρ, στα πρώτα του λόγια προς τους ποδοσφαιριστές του για την παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ πιάστηκε από εκεί. Από «το πλάνο μας» και «το παιχνίδι μας».

«Εχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πρέπει να εφαρμόσουμε το πλάνο μας. Θέλω να κάνετε αυτά που ζητάω κι αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις, είναι σημαντικό για όλους και τη σωστή λειτουργία της ομάδας. Πρέπει να εφαρμόζουμε στο παιχνίδι, αυτά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, γι’ αυτό και το λέω συνεχώς» ακούστηκε να λέει χθες ο 64χρονος. Και συμπλήρωσε με νόημα πως «έχουμε χτίσει μια ταυτότητα. Εχουμε τις αρχές μας και παίζουμε το παιχνίδι μας. Αυτό δεν αλλάζει».

Αμφιβάλλει κάποιος ότι δεν το εννοεί; Τον αδικεί τον Ολυμπιακό η συγκομιδή των 2 βαθμών στο φετινό Champions League. Το ποδόσφαιρο που έχει παίξει. Η προσπάθεια που καταβάλλει στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Πήρε μόλις έναν βαθμό στις δύο ματσάρες που έκανε με Αρσεναλ εκτός και Αϊντχόφεν εντός. Κόλλησε στο 0-0 με την Πάφο στην πρεμιέρα, όταν δεδομένα δεν ήταν έτοιμος. Πέρασε και από… χειρουργείο στη Βαρκελώνη όταν μείωσε σε 1-2 και έδειξε έτοιμος να προβληματίσει σοβαρά την Μπαρτσελόνα.

Κάπως έτσι στα μισά της league phase χρειάζεται ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ώθηση. Και βαθμολογική καθώς ακόμη και +1 βαθμός στο τελικό ταμείο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και ψυχολογική. Η Ρεάλ είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που θα μπορούσε να βρεθεί στο διάβα του. Αυτά όμως δεν τα διαλέγεις. Ο Μεντιλίμπαρ έχει παρελθόν 25 αναμετρήσεων με τη βασίλισσα από την εποχή της La Liga. Σαν σήμερα μάλιστα, 24 Νοεμβρίου 2018 της έδωσε ένα απίθανο 3-0 μάθημα στο πρωτάθλημα.

Εκείνος με τη μικρή Εϊμπάρ, απέναντι ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Λούκα Μόντριτς, ο Τόνι Κρόος, ο Τιμπό Κουρτούα κ.λπ… Ο Εσκαλάντε άνοιξε το σκορ για τον Εϊμπάρ στο 16’. Στο 52’ ο Εϊνριχ πέτυχε το 2-0 και πέντε λεπτά αργότερα ο Κίκε Γκαρθία σκόραρε για το 3-0. Κανονική παρέλαση σε μια από τις σπουδαιότερες νύχτες του Mendiball. Αν μπορεί 7 χρόνια μετά να το ξανακάνει με τον Ολυμπιακό; Ποιος ξέρει. Το σίγουρο είναι πως αν κάποιος μπορεί, είναι από το… Θαλδίβαρ. Το έχει έτοιμο το πλάνο του ο κόουτς. Και έχει έτοιμη και την 11άδα. Ο Ντάνι Γκαρθία που έμεινε στον πάγκο το Σάββατο, αντί του Ντιόγκο Νασιμέντο. Και οι άλλοι δέκα στη θέση τους: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Εσε, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Ευχάριστα νέα από Νορβηγία

Μια ανάσα από την κατάκτηση του νορβηγικού πρωταθλήματος, μετά τη χθεσινή με 1-0 επικράτηση στην έδρα της Φρέντρικσταντ, βρίσκεται η Βίκινγκ και έναν βαθμό μπροστά από την Μπόντο/Γκλιμτ. Και αν αυτό συμβεί; Αν η Βίκινγκ πάρει το πρωτάθλημα – υποδέχεται την 7η Βαλερένγκα την τελευταία αγωνιστική – τότε το πανηγύρι της φτάνει μέχρι Πειραιά. Διότι η Μπόντο βγαίνει από τη μάχη με τις πρωταθλήτριες δίχως εξασφαλισμένη θέση στο επόμενο Champions League. Και ουσιαστικά ο Ολυμπιακός παίζει… μόνος του. Σηκώνει ξανά την κούπα, γλιτώνει τα προκριματικά. Επιστρέφει απευθείας στη league phase.