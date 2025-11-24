Στους επτά άξονες στους οποίους θα κινηθεί το υπουργείο Εθνικής Αμυνας προκειμένου να διευκολύνει τη στρατιωτική οικογένεια, έτσι ώστε αυτή να αφιερωθεί στην αποστολή της με καλύτερο ηθικό, αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του ΓΕΕΘΑ στο Μέγαρο Μουσικής, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κεντρικό σημείο αποτελεί, βέβαια, το νέο μισθολόγιο, το οποίο θα εφαρμοστεί αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας ανέφερε πως πρόκειται για αυξήσεις που προέρχονται κυρίως από εξοικονομήσεις που προέκυψαν από τον εξορθολογισμό της Δομής Δυνάμεων και το κλείσιμο των μη απαραίτητων δομών. «Καλύτεροι μισθοί σημαίνουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Δεν έχω πρόθεση να σταματήσω εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών. Οι εξοικονομήσεις που κάνουμε θα επιστρέφουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη μας. Θα συνεχίσω σε αυτή την πορεία που θεωρώ ότι αποτελεί πρότυπο για το ελληνικό Δημόσιο. Και ελπίζω να καταφέρω δεύτερο κύκλο αυξήσεων», τόνισε.

Νέα μαιευτική κλινική

Προφανώς επειδή το Δημογραφικό είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η χώρα και όχι μόνο, στις Ενοπλες Δυνάμεις ένας από τους βασικούς άξονες θα είναι η φροντίδα για τα παιδιά και η ενίσχυση της μητρότητας. Σε αυτό το πλαίσιο δρομολογείται νέα μαιευτική κλινική στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, που θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2026, με προοπτική να δημιουργηθεί μαιευτική κλινική στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Οπως επεσήμανε ο Δένδιας, έχει ήδη θεσπιστεί η δωρεάν παροχή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως και η δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων. Το μέτρο θα επεκταθεί και στις γυναίκες που θα επιλέξουν την εθελοντική στράτευση, ενισχύοντας έμπρακτα τη στήριξη προς όσες αποφασίζουν να υπηρετήσουν στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Για τη φροντίδα των παιδιών αξιωματικών και υπαξιωματικών κατασκευάζονται νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ενώ ανακατασκευάζονται και επεκτείνονται έξι υφιστάμενα κτίρια, ώστε να φιλοξενήσουν περισσότερα βρέφη και νήπια. Αναβαθμίζεται επίσης το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με σύγχρονες προδιαγραφές και ενισχυμένη επιστημονική στελέχωση.

Ακόμη, κινητροδοτείται όποιος επιθυμεί σπουδάζοντας να βοηθήσει την πατρίδα. Στο πλαίσιο θέσπισης υποτροφιών για φοιτητές που υπηρετούν στις Ενοπλες Δυνάμεις, το ΥΠΕΘΑ θα προβεί στην κατασκευή τεσσάρων νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών για τη φιλοξενία 120 σπουδαστών.

Ενας ακόμα άξονας είναι η εξασφάλιση δωρεάν στέγης στα στελέχη που έχουν μετατεθεί σε τόπο μη επιλογής τους, «όχι ως προνόμιο, αλλά ως υποχρέωση», όπως σημείωσε ο υπουργός Αμυνας. Με το νέο Οικιστικό Πρόγραμμα προχωρεί η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και ο εκσυγχρονισμός και η συντήρηση 7.030 υφιστάμενων κατοικιών, ένα σύνολο 17.484 σπιτιών. Βασικός επίσης άξονας είναι η καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, το σημαντικότερο πρόβλημα κάθε ελληνικής οικογένειας, με τη δημιουργία της Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων. Στόχος σαφής και ποσοτικά μετρήσιμος: το «καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» να καταστεί, μεσοσταθμικά, κατά 20% έως 23% φθηνότερο από τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.

Ως προς τον άξονα του συστήματος υγείας, τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα εκσυγχρονιστούν.

Στον άξονα που έχει να κάνει με τις υπηρεσιακές διευκολύνσεις, τη θεσμική προστασία της οικογένειας και την αντιμετώπιση οξυμμένων κοινωνικών προβλημάτων υλοποιούνται μέτρα που αφορούν:

Τη χορήγηση ειδικών γονικών αδειών.

Την απαλλαγή από υπηρεσίες διανυκτέρευσης, όπου αυτό επιβάλλεται από σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Το μειωμένο ωράριο εργασίας.

Τη συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών.

Τέλος, ως προς τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους απόστρατους και τα άτομα με αναπηρία, δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα υποστηριζόμενης διαβίωσης αποστράτων.