Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2022 ο Σταμάτης Τρίμπαλης κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές, με την ιδιότητα του διαχειριστή της εταιρείας Krikel. Εκεί δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπήρχε καμία σχέση της εταιρείας του με το λογισμικό Predator, ψέμα που αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών, όπου η Krikel και ο τότε γενικός γραμματέας Γιάννης Σμυρλής υπέγραφαν για την αδειοδότηση εξαγωγών του λογισμικού σε τρίτες χώρες, ακόμα και στο εμπόλεμο Σουδάν, στα χέρια των σφαγέων του Νταρφούρ.

Τρία χρόνια μετά ο ίδιος μάρτυρας εμφανίστηκε στο δικαστήριο των βασικών μετόχων των εταιρειών Intellexa και Krikel. Και αποφάσισε να μιλήσει. Ομολόγησε πως, όταν πήγε ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, του είχαν δοθεί έτοιμες οι περισσότερες ερωτήσεις που δέχθηκε από βουλευτές της ΝΔ, μαζί με τις απαντήσεις τους. Και πως μετά δέχθηκε τηλεφώνημα που του έλεγαν ότι «μάθαμε ότι τα είπες εντάξει». Παραδέχθηκε, επίσης, πως όταν έγιναν οι έλεγχοι της αστυνομίας στα σπίτια των εμπλεκομένων «το γνωρίζαμε, γιατί μας ενημέρωσε ο κ. Λαβράνος». Είπε, τέλος, ότι του έλεγαν πως «όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε». Φοβάται ακόμη όμως. Γιατί «οι άνθρωποι αυτοί είναι αδίστακτοι». Δεν υπήρξε, μέχρι σήμερα, καμία δημόσια αντίδραση από την κυβέρνηση, την ΕΛ.ΑΣ. και τη ΝΔ για τους παραπάνω ισχυρισμούς που έγιναν ενόρκως σε δημόσια δίκη. Σαν να μην έγιναν ποτέ. Ακόμα και οι συντονισμένες επιθέσεις των νεοδημοκρατικών ψευδώνυμων λογαριασμών στο Twitter, αυτές που υφιστάμεθα συστηματικά κι οργανωμένα όσοι ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση, ήταν αυτή τη φορά «χλιαρές». Και ουδείς από τους 15 βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ, που ήταν τότε μέλη της εξεταστικής, θίχτηκε αρκετά ώστε να κάνει, έστω, ένα σχόλιο διάψευσης. Ισως στο κόμμα αυτό δεν είναι ιδιαιτέρως εύθικτοι. Ούτε καν όταν κατηγορούνται ότι έστησαν μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία για την οποία ο νόμος τούς δίνει καθήκοντα ανακριτή.

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα και αυτοί είναι οι βουλευτές της. Μια χώρα της οποίας η διοίκηση στηρίζεται και αποτελείται από ανθρώπους που κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να πείσουν τους πολίτες πως είναι τζάμπα κόπος ή χαζή αφέλεια να πιστεύει κανείς ακόμη στις έννοιες της ευθύνης, της λογοδοσίας, της δικαιοσύνης. Αλλά και του αυτοσεβασμού.