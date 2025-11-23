Σταθερά μέχρι να μην είναι: τα stablecoins (σταθερά κρυπτονομίσματα), ψηφιακά tokens που προορίζονται να διατηρούν σταθερή αξία έναντι άλλου περιουσιακού στοιχείου (σχεδόν όλα είναι συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ), συνεχίζουν να κερδίζουν δημοτικότητα. Η συνολική κεφαλαιοποίησή τους στην αγορά ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 150% τα τελευταία δύο χρόνια. Εν τω μεταξύ, η αξία των μηνιαίων συναλλαγών έχει πενταπλασιαστεί σε σχεδόν 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια. Οι εκδότες stablecoins τα υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό με αμερικανικά ομόλογα, δίνοντάς τους αξιοσημείωτο μερίδιο του χρέους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Μόνο η Tether, η μεγαλύτερη εκδότρια stablecoin, κατείχε περίπου το 1,8% των ανεξόφλητων έντοκων γραμματίων του Δημοσίου στο τέλος του περασμένου τριμήνου. Το αυξανόμενο μέγεθος της αγοράς stablecoin ανησυχεί τους επενδυτές, καθώς προηγούμενα επεισόδια ταχέων ανερχόμενων και ανεξέλεγκτων χρηματοοικονομικών καινοτομιών δεν είχαν πάντα καλό τέλος. Τα stablecoins θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βολική εναλλακτική λύση στα μετρητά, αλλά η απαγόρευση στους εκδότες τους να πληρώνουν τόκους θα τα καταστήσει ασύγκριτα με τις τοκοφόρες καταθέσεις. Επομένως, αμφιβάλλουμε αν θα γίνουν αρκετά δημοφιλή ώστε να απορροφήσουν σημαντικό ποσό χρέους της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή να διαταράξουν σημαντικά τη νομισματική πολιτική αφαιρώντας καταθέσεις από τις τράπεζες. Συνήθως, όταν ένας πάροχος stablecoin λαμβάνει μετρητά σε αντάλλαγμα για ένα τέτοιο νόμισμα, τα επενδύει σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Εάν αυτό είναι συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία είναι συνήθως ισοδύναμα μετρητών, όπως έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου ή άλλες επενδύσεις σε δολάρια.

Οι πάροχοι υπόσχονται στους κατόχους coins ότι μπορούν να εξαργυρώσουν τα μετρητά τους ανά πάσα στιγμή. Ετσι, εφόσον όλοι οι εκδότες stablecoin επενδύουν σε ασφαλή και ρευστά περιουσιακά στοιχεία που δεν υφίστανται ξαφνικές απώλειες αποτίμησης, η πιθανότητα να μην υπάρξει ρευστοποίηση είναι μικρή. Ωστόσο, δεν ακολουθούν όλοι οι πάροχοι αυτήν την προσέγγιση. Κάποιοι επενδύουν σε πιο επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως εταιρικά ομόλογα ή άλλα ψηφιακά tokens. Κάποιοι δεν επενδύουν καν τα μετρητά. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας εξέχων εκδότης αλγοριθμικών σταθερών κρυπτονομισμάτων, η Terra, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης ύστερα από μεγάλη πώληση τον Μάιο του 2022 που εμπόδισε την εταιρεία να ικανοποιήσει αιτήματα εξαγοράς. Τέτοιες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει τις Αρχές να εισαγάγουν πρόσθετες ρυθμίσεις και προληπτικά μέτρα.

Στις 18 Ιουλίου, το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins), δημιουργώντας ομοσπονδιακό πλαίσιο για τη ρύθμιση των stablecoins. Οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να εκδώσουν κανόνες εφαρμογής έως τον Ιούλιο του 2026, πριν ο Νόμος τεθεί σε ισχύ 120 ημέρες αργότερα. Μέχρι τότε, οι εκδότες σταθερών κρυπτονομισμάτων δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται.

Ο Ατακάν Μπακιστάν είναι οικονομολόγος της Berenberg στις ΗΠΑ. Το άρθρο αποτελεί σύνοψη εκτενέστερης ανάλυσης της γερμανικής τράπεζας για τους πελάτες της.