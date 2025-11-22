Η Mistral AI είναι η γαλλική εταιρεία που αποτελεί την ευρωπαϊκή, κυρίαρχη εναλλακτική στους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο Arthur Mensch, ιδρυτής και CEO, έρχεται στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου, μαζί με πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του γαλλικού «μονόκερου», με αφορμή το συνέδριο Gen4I στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όπου θα έχει συζήτηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε συνεργασία με την πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και τη La French Tech Athens, η Mistral AI επισκέπτεται τη χώρα για δεύτερη φορά σε έναν μήνα, προκειμένου να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τον ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η επίσκεψη αυτή αναμένεται να οδηγήσει στην υλοποίηση συμπράξεων σε τομείς στους οποίους τα μοντέλα της Mistral AI μπορούν να καταστήσουν εφικτή την ψηφιακή μεταμόρφωση, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την καινοτομία.

Στον όμιλο Λάμψα το πάρκινγκ-φιλέτο

Στον ξενοδοχειακό όμιλο Λάμψα περνά το υπαίθριο πάρκινγκ-φιλέτο του ΕΦΚΑ, που βρίσκεται επί της οδού Κριεζώτου, στο κέντρο της Αθήνας. Ο όμιλος Λάμψα, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Ζαλοκώστα Τουριστική Μονοπρόσωπη ΑΕ, άσκησε πριν από λίγες μέρες το «δικαίωμα προτίμησης» επί διαγωνισμού του ΕΦΚΑ για το προαναφερόμενο οικόπεδο ιδιοκτησίας του, που είχε κριθεί άγονος τον περασμένο Αύγουστο.

Ωστόσο, το «δικαίωμα προτίμησης» για τον όμιλο Λάμψα περιλαμβανόταν στους όρους του διαγωνισμού, καθώς ήδη η ξενοδοχειακή εταιρεία μισθώνει και αξιοποιεί το όμορο ακίνητο επί της οδού Ζαλοκώστα, όπου λειτουργεί το Athens Capital Suites MGallery Collection. Η σχεδιαζόμενη επένδυση, προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή πολυώροφου, υπερσύγχρονου σταθμού αυτοκινήτων.

Δεύτερη ζωή για το Ξενία Ηγουμενίτσας

Σε διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Ξενία Ηγουμενίτσας σχεδιάζει να προχωρήσει η ΕΤΑΔ και καλεί ήδη επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν μη δεσμευτικές προτάσεις. Μέσα από την αξιοποίηση επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του ακινήτου και η μετατροπή του σε έναν νέο, σύγχρονο, πόλο ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης για όλη την περιοχή, με έμφαση στα μοναδικά χαρακτηριστικά του.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο με εμβαδόν 28.600 τ.μ., με συνολική υφιστάμενη δόμηση 7.100 τ.μ., με συντελεστή δόμησης 1.68. Το υπόλοιπο κάλυψης ανέρχεται περίπου στα 12.000 τ.μ., ενώ το υπόλοιπο δόμησης ανέρχεται περίπου στα 40.900 τ.μ., λαμβάνοντας υπόψη στη μελέτη τον περιορισμό στο μέγιστο ύψος 8,50 μ. και τις πολεοδομικές δεσμεύσεις.

Με την ίδρυση του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα, το ακίνητο παραχωρήθηκε για χρήση για 30 χρόνια, με λήξη της παραχώρησης τον Ιούλιο του 2027. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 31 Μαρτίου 2026.