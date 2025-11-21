Με μία απουσία – του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ» – και μία παρουσία – του Ανδρέα Στρατάκη ή «Χασάπη» – η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές της. Η υποβολή υπομνήματος από τον Ξυλούρη, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, αρνούμενος να προσέλθει για να καταθέσει, πυροδότησε εντάσεις και αντιπαραθέσεις καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση αξίωσε τη βίαιη προσαγωγή του, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε, κατόπιν ψηφοφορίας, να αποσταλεί το εν λόγω υπόμνημα στον εισαγγελέα με το ερώτημα της απείθειας.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι ο μάρτυρας δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, ούτε του υπόπτου για να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή, και ως εκ του του «έχει υποχρέωση να προσέλθει στην επιτροπή, εκτός αν ομολογεί ότι από αυτά που θα καταθέσει προκύπτει ενοχή του» και ζήτησε τη βίαιη προσαγωγή του, θέση με την οποία συντάχθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης επισημαίνοντας πως «δεν μπορεί να αρνηθεί την προσέλευση και τη μαρτυρία». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και τα άλλα κόμματα.

Οι σχέσεις

Σε αντίθεση με τον «φίλο του» – κατά δήλωσή του – Ξυλούρη, ο έτερος μάρτυρας προσήλθε κανονικά «για να καταλάβω ποια είναι αυτά τα πράγματα για το οποία κατηγορούμαι και ποια είναι η εμπλοκή μου», όπως είπε, δηλώνοντας πως «στην οικογένειά μου υπήρχε ηρεμία, μέχρι ένα πρωί που βρέθηκε το όνομά μου στην αρνητική πλευρά – ότι έχω συμμετάσχει σε συμμορία, σε εγκληματική οργάνωση, ότι είμαι μέσα στο πρόβλημα που λέγεται ΟΠΕΚΕΠΕ». Οπως επανέλαβε αρκετές φορές, υπέστη ο ίδιος και η οικογένειά του «τρομερή ψυχολογική πίεση αλλά και οικονομική». Σχετικά με το προσωνύμιο «Χασάπης» που του έχει αποδοθεί, είπε πως «Ανδρέα με ξέρει η περιοχή, τώρα το “Χασάπης” πώς μου το κόλλησαν; Είναι και πιασάρικο, τηλεοπτικό…». Οσον αφορά την άμισθη σχέση του ως συμβούλου του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη («Εγώ Μαυρουδή τον ξέρω, όχι Μάκη», σχολίασε κάποια στιγμή ο μάρτυρας) δήλωσε ότι σχετιζόταν με την αντιμετώπιση προβλημάτων του συνεταιριστικού κλάδου, καθώς ο ίδιος ήταν πρόεδρος της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου.

Ως προς τη σχέση του με τον «Φραπέ» δήλωσε ότι ως κτηνοτρόφος αγόραζε ζώα από εκείνον. Οσον αφορά τις επιδοτήσεις που λαμβάνει (πέρυσι έλαβε 3.000 ευρώ και άλλα τόσα η σύζυγός του) δήλωσε ότι έχει ελεγχθεί πάρα πολλές φορές και ότι «δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, δεν είχα δεσμευμένο ΑΦΜ ούτε αχρεωστήτως καταβληθέντα». Για τη συμμετοχή του στο ΔΣ της GAIA Eπιχειρείν είπε ότι ήταν στο πλαίσιο της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 40 συνεταιριστικών οργανώσεων, ενώ ερωτηθείς από τον Λαζαρίδη αν υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ απάντησε καταφατικά: «Ναι, ήμουν στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Ψηφίζαμε το ΠΑΣΟΚ, πιστεύαμε στον Ανδρέα Παπανδρέου – πέθανε ο Παπανδρέου, πέθανε για μας το ΠΑΣΟΚ». Ρωτήθηκε και για την υποψηφιότητά του με τη ΝΔ το 2019, λέγοντας: «Στήριξα τον Μητσοτάκη. Ζούσαμε μια απερίγραπτη κατάσταση με την τότε κυβέρνηση. Αποφάσισα να τον στηρίξω και τον βοήθησα να εκλεγεί ως κυβέρνηση». Δήλωσε ωστόσο ότι δεν είναι μέλος της ΝΔ αλλά «πολιτικά άστεγος». «Δεν είναι απώλεια για το ΠΑΣΟΚ που δεν είστε στις τάξεις του, ένας άνθρωπος που δηλώνει θαυμαστής του Παπανδρέου και μετά του Μητσοτάκη…», σχολίασε η Αποστολάκη, η οποία τον ρώτησε για τον «Φραπέ»: «Μη με ρωτάτε για τον Ξυλούρη. Ρωτήστε για μένα. Θέλω να μου πείτε από πού προκύπτει η ενοχή μου», της απάντησε ο μάρτυρας.