Η τηλεοπτική μηχανή του χρόνου φαίνεται να έχει τεθεί ξανά σε λειτουργία στο Χόλιγουντ. Τα μεγάλα στούντιο επαναφέρουν στη μικρή οθόνη σειρές που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000, υπενθυμίζοντας ότι η νοσταλγία παραμένει το βασικό καύσιμο της σύγχρονης οικιακής ψυχαγωγίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επιστροφών είναι «Η τρελή οικογένεια του Μάλκολμ» που στην Αμερική παιζόταν από το 2000 έως το 2006 από το δίκτυο Fox (στη χώρα μας στο Mak TV) κι αναμένεται την άνοιξη να έρθει στο Disney+ με νέο κύκλο επεισοδίων με κεντρικά πρόσωπα τους πρωταγωνιστές Μπράιαν Κράστον, Φράνκι Μουνίζ και Τζέιν Κάτζμαρεκ. Οπως και το «Buffy, the vampire slayer», με τη Σάρα Μισέλ Γκέλαρ να υποδύεται από το 1997 έως το 2003 ένα νεαρό κορίτσι με το χάρισμα να πολεμάει βαμπίρ, δαίμονες, και γενικά τις δυνάμεις του σκότους. Τώρα, αναμένεται να αποκτήσει σίκουελ στο δίκτυο Hulu μέσα στο 2026.

Σε αυτά, πρέπει να προστεθούν η νέα εκδοχή του «Prison break» που ετοιμάζει το Hulu με κεντρικό πρόσωπο την Εμιλι Μπρόουνινγκ, έξι χρόνια μετά το τέλος της σειράς. Αλλά και το ριμέικ του «Desperate Housewives» που κάνει την παραγωγή η ηθοποιός Κέρι Γουάσινγκτον για το κανάλι Onyx Collective και θα έχει τον τίτλο «Wisteria Lane». Η αντίστοιχη προσπάθεια του μεγαλοπαραγωγού Γκρεγκ Ντάνιελς, να επαναφέρει τον περασμένο Αύγουστο τη σειρά «King of the hill» του Fox, με ήρωες φτιαγμένους με animation, στο Hulu αυτή τη φορά, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία αναγκάζοντας το δίκτυο να την ανανεώσει για δύο ακόμα σεζόν. Οπως και η κωμωδία «The Paper» του ιδίου, που εμπνέεται από το «The Office» και από την πλατφόρμα του Peacock μεταπηδάει στη γραμμική τηλεόραση του NBC.

OI MILLENNIALS. Πίσω από αυτό το νέο κύμα αναβιώσεων κρύβονται οι millennials. Οι έφηβοι της δεκαετίας του 1990, πλέον σήμερα βαδίζουν προς τη μέση ηλικία και στην πορεία τους αναπτύσσουν μια νοσταλγία για εκείνες τις σειρές που έχουν καταγραφεί για τα καλά στο ασυνείδητό τους. Αντίθετα, τα παιδιά τους, γόνοι της Generation Ζ, τις ανακαλύπτουν μέσω του streaming και τις αντιμετωπίζουν με ενδιαφέρον σαν ένα ακόμα ρετρό στοιχείο. Οπως λέει στο περιοδικό «Variety» ο Τζόρνταν Λιβάιν, πρώην πρόεδρος της Warner «οι millennials φτάνουν σε εκείνη την ηλικία όπου παρακολουθούν πράγματα επειδή θέλουν να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους κι έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη ως ομάδα καταναλωτών λόγω του πλήθους τους αλλά κι επειδή νοσταλγούν συγκεκριμένα πράγματα».

Η αναβιώσεις αγαπημένων προγραμμάτων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τηλεοπτικής πραγματικότητας των τελευταίων δεκαετιών, κυρίως μετά την άνθιση του streaming αλλά και των πολλαπλών συχνοτήτων των γραμμικών καναλιών. Η επένδυση σε έναν ήδη γνωστό τίτλο σειράς, είναι μικρού ρίσκου αφού η αναγνωρίσιμότητά της είναι ικανή να προσελκύσει από μόνη της κοινό σ’ ένα πεδίο με ατελείωτο περιεχόμενο και μεγάλο ανταγωνισμό. Ωστόσο, η πρόκληση είναι η δεύτερη περίοδος ζωής στον τηλεοπτικό αέρα αυτών των παραγωγών να κερδίσει την αποδοχή των τηλεθεατών, τόσο όση είχε η πρώτη. Για να αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι παραγωγοί, οι συντελεστές αλλά και οι πρωταγωνιστές σειρών που προτιμούν να μην αναβιώσουν ένα μεγάλο φορμάτ αλλά να βρεθούν ξανά όλοι μαζί για ένα ειδικό επεισόδιο Reunion. Κάπως έτσι σκέφτηκαν και οι άνθρωποι πίσω από τα «Φιλαράκια» που το δοκίμασαν στο ΗΒΟ Max το 2021 ενώ στο CBS με αφορμή την 30η επέτειο του «Everybody loves Raymond» θα κάνουν το ίδιο στις 24 Νοεμβρίου. Στη χώρα μας, το πιο πολυαναμενόμενο Reunion θα είναι αυτό του «Στο παρά πέντε» που ετοιμάζει ήδη ο Γιώργος Καπουτζίδης για το Mega, δύο δεκαετίες μετά την προβολή της αγαπημένης κωμικής σειράς.