Στα 848 εκατ. ευρώ ανέρχεται η πιστωτική επέκταση της CrediaBank στο πρώτο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα αποτελέσματα της τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση προκύπτει από τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιτόκια που προσφέρει η τράπεζα σε επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια, καταλαμβάνοντας σταδιακά σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Συγκεκριμένα, η CrediaBank έχει δώσει το 15,3% των νέων εκταμιεύσεων τη φετινή χρονιά, ενώ η πιστωτική επέκταση μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να υπερβεί τον στόχο του 1 δισ. ευρώ.

Συνολικά, οι νέες εκταμιεύσεις της CrediaBank ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, με το ποσό να συνιστά την καλύτερη επίδοση εννεαμήνου ιστορικά για την τράπεζα. Το 53% των νέων εκταμιεύσεων αφορά δάνεια προς μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 47% αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Συνολικά, η CrediaBank έχει στο χαρτοφυλάκιό της δάνεια συνολικής αξίας 4,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε αυτά δεν υπολογίζονται τα στεγαστικά δάνεια συνολικής λογιστικής αξίας 90 εκατ. ευρώ που ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της η CrediaBank πριν από μερικές εβδομάδες.

Παράλληλα, οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου ανήλθαν σε περίπου 6,7 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση με το τέλος του 2024, με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από αντίστοιχο του τραπεζικού συστήματος σε εθνικό επίπεδο.

Τα επιτοκιακά έσοδα ανήλθαν σε 120 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εννεαμήνου, εκ των οποίων τα 42 εκατ. ευρώ αφορούν το τρίτο τρίμηνο του έτους (Ιούλιος – Σεπτέμβριος). Σε σχέση με τα αντίστοιχα της εννεαμήνου του 2024, σημειώθηκε αύξηση 86%. Τα έσοδα από προμήθειες υπολογίζονται στα 26,3 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (+120%), με τα 9,3 εκατ. ευρώ να αναλογούν στο τρίτο τρίμηνο. Συνολικά, τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 146,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ενεαμήνου, καταγράφοντας αύξηση 92% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, η τράπεζα καταγράφει μη-βασικά (non-core) έσοδα 17,7 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο (+84%), εκ των οποίων τα 2,1 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο. Τα έξοδα του ομίλου αντιστοιχούν σε 105,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εννεαμήνου (+79% σε ετήσια βάση), με τα 33,3 εκατ. ευρώ να αφορούν το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Ετσι τα λειτουργικά επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων της τράπεζας υπολογίζονται σε 58,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 116% σε ετήσια βάση, δηλαδή υπερδιπλάσια από αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 40,8 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εννεαμήνου, έναντι μόλις 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού σημείωσε:

«Το εννεάμηνο του 2025 σηματοδοτήθηκε από μια σειρά μεγάλων αλλαγών για την CrediaBank. Εναν χρόνο μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, είναι πλέον μια ενιαία Τράπεζα λειτουργικά, με νέα εικόνα και ταυτότητα. […] Στόχος μας τώρα είναι να επενδύσουμε στην απαραίτητη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποδομών της τράπεζας, προκειμένου να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα για όλους συνδυάζοντας την ανθρώπινη προσέγγιση με τη χρήση της τεχνολογίας».

Σήμερα, η διεύθυνση της CrediaBank θα παρουσιάσει τα αποτελέσματά της στους αναλυτές της αγοράς.