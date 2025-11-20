Ο εκδότης του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ ικανοποιημένος επειδή – όπως είπε – «η αγορά έχει να δει τέτοιες προπαραγγελίες από τον Χάρι Πότερ», ενώ εξήγησε ότι κάνουν ανατυπώσεις πριν βγει η «Ιθάκη». Εχουν τυπώσει, δήλωσε, παραπάνω από 5.000 βιβλία. Πάντως, για να έχουμε μια ιδέα της σύγκρισης που επιχείρησε να κάνει: τα μυθιστορήματα της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ με ήρωα τον μικρό μάγο έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 80 γλώσσες και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018 είχαν πουλήσει 500 εκατ. αντίτυπα.

Βουλή

Το μακροσκελές ποστ με το οποίο ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το βουλευτικό αξίωμα ο Διαμαντής Καραναστάσης κλείνει ως εξής: «εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω. Με την ίδια δύναμη και στα δυο. Επιστρέφω στον Πολιτισμό». Φιλική παρατήρηση: στο κοινοβούλιο μπορεί κανείς να μπει μόνο χάρη στις ψήφους των πολιτών, εκείνοι αποφασίζουν. Μοναδική εξαίρεση; Να μπει χάρη στον αρχηγό του κόμματός του που αποφάσισε να κρατήσει μια άλλη έδρα.

Απάντηση

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, η συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας είναι «η καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που έλεγαν ότι η νίκη Τραμπ ήταν η στρατηγική ήττα του Μητσοτάκη και ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον αμερικανό πρόεδρο». Τουλάχιστον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μας έκανε μάθημα για το πώς οι αμερικανικές επενδύσεις εδώ αποδεικνύουν το ηθικό πλεονέκτημα της παρούσας κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι το ήθος (μπορεί να) παράγει πλούτο.

Μήνυση

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ενοχλήθηκε πολύ με την πασοκική ανακοίνωση κι ετοιμάζεται (όπως πόσταρε) να μηνύσει τη διευθύντρια επικοινωνίας του κόμματος. Βέβαια, εκτός από το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κι εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρει ότι ο γαλάζιος «επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο στον μάρτυρα και με ακροδεξιάς κοπής χαρακτηρισμούς στον Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Καζαμία», τον αποκαλεί πατενταρισμένο ακροδεξιό αλλά και ορισμό «της τοξικότητας και του αυταρχισμού». Οι συριζαίοι, όμως, δεν κινδυνεύουν να βρεθούν στα δικαστήρια με τον νεοδημοκράτη.