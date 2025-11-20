Κυκλοφορεί κατ΄ αυτάς, εν Αθήναις και Βρυξέλλαις, και με δυο λόγια αναφέρει ότι η Ελλάδα πιθανόν, ως το τέλος του χρόνου, να αποκτήσει (ή να κατακτήσει) την προεδρία του Eurogroup! Διά του υπουργού των Οικονομικών Πιερρακάκη, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει τα θετικά σχόλια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το γεγονός ότι, αν και «πρωτάκι» στο κορυφαίο όργανο οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, αφήνει καλές εντυπώσεις στους συναδέλφους του. Πληροφορούμενος ότι «παίζει» το όλο θέμα, ζήτησα να έχω μια πληροφόρηση για το τι τρέχει ως προς αυτό, πλην όμως όσοι ρώτησα στο υπουργείο Οικονομικών τήρησαν αυτό που λέμε «αιδήμονα σιωπή», τουτέστιν δεν σας το διαψεύδω, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.

Τέλος πάντων, η διαδικασία θα γίνει στο τέλος του χρόνου και ο νέος επικεφαλής του Eurogroup, διάδοχος του ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Π. Ντόναχιου, θα αναδειχθεί με μυστική ψηφοφορία και για μία θητεία 2½ ετών. Απ’ όσο με ενημέρωσε ένα παλικάρι από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Κυριάκος διάκειται ευμενώς στην προοπτική αυτή (και γιατί όχι άλλωστε;), ότι θα βοηθήσει και ο ίδιος με τους γνωστούς τρόπους, καθότι διαθέτει άκρες στο Λαϊκό Κόμμα, και πως για να εκλεγεί ο Πιερρακάκης θα πρέπει να υπερκεράσει δύο ισχυρούς αντιπάλους. Εναν κύριο Βενσάν βαν Πέτεγκεμ, υπουργό Οικονομικών του Βελγίου, και έναν Κάρλος Κουέρπο, υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας.

Είθε. Καλά είναι αυτά, να γίνονται…

Οι κτηνοτρόφοι και η παλιά «μέθοδος»

Ακουσα τον πρόεδρο Κυριάκο να δηλώνει στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση προτίθεται να ενισχύσει τους κτηνοτρόφους με τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ και βρήκα τη δήλωση δίκαιη, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία βρίσκονται στα όρια της λιμοκτονίας. Διότι δεν είναι μόνο η επιδημία της ευλογιάς που σαρώνει την κτηνοτροφία αιγοπροβάτων στη χώρα, είναι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε τη στρόφιγγα των ενισχύσεων. Καθώς μάλιστα ο πρόεδρος Κυριάκος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί οι ενισχύσεις που θα δώσει το κράτος να υπερβαίνουν και τα 50 εκατομμύρια, να πω την αμαρτία μου, υπερθεμάτισα: «και λίγα είναι», είπα μέσα μου.

Κι ύστερα… ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα, άρχισαν να πέφτουν καταιγιστικά μπροστά μου, σαν εικόνες βουβής ταινίας, οι μνήμες από ένα παρελθόν (το κάνω λιγάκι… μυθιστόρημα τώρα, α λα Τσίπρα), το οποίο ακόμη πληρώνει η χώρα. Διότι η «μέθοδος» δεν είναι καινούργια, είναι παλιά. Πολύ παλιά. Και δοκιμασμένη ως προς την… ακυρότητά της…

«Ολα τα κιλά, όλα τα λεφτά»

Εξηγούμαι για να μην παρεξηγηθώ: το 2008, κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή, οι αγρότες έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από την ακραία φτώχεια τους, και τις κακές καιρικές συνθήκες. Τον Νοέμβριο εκείνου του χρόνου ξεκινούν κινητοποιήσεις, οι οποίες μέσα σε λίγο διάστημα εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και αποκτούν πανελλαδικό χαρακτήρα. Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα πρωτοφανές κύμα κινητοποιήσεων με αποκλεισμούς εθνικών δρόμων, πόλεων κ.λπ., το οποίο αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου του 2009 ο πρωθυπουργός Καραμανλής επιχειρεί έναν σαρωτικό ανασχηματισμό, προκειμένου να αντιστρέψει το κλίμα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που αλλάζει είναι και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλ. Κοντός, προσωπικός του φίλος και διαχρονικός υποστηρικτής του. Στη θέση του τοποθετεί τον βουλευτή Τρικάλων Σωτήρη Χατζηγάκη. Ο Χατζηγάκης καταλαβαίνει ότι ο μόνος τρόπος για να λυθούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών που έχουν επικεφαλής μερικούς από τους κορυφαίους «γαλάζιους» αγροτοσυνεταιριστές είναι να υιοθετήσει η κυβέρνηση το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» που διεκδικούν!

Ευρωκαταδίκη για τις επιδοτήσεις

Και έτσι γίνεται. 415 εκατομμύρια ευρώ δίνονται στους αγρότες, εκείνοι λύνουν τις κινητοποιήσεις, η χώρα ξαναβρίσκει την κανονικότητά της, αλλά όχι για πολύ! Τα νέα ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες και τότε ακριβώς είναι που παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταγγέλλει την Ελλάδα ότι παρανόμως εκταμίευσε τα 415 εκατ. του «πακέτου Χατζηγάκη», όπως ονομάστηκε έκτοτε, και την οδηγεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Χαρακτηρίζει τις παροχές παράνομες επιδοτήσεις που αντιβαίνουν την κοινοτική νομοθεσία και απαιτεί την άμεση επιστροφή των χρημάτων από τους «δικαιούχους» – ήτοι «πιάσ’ τ’ αβγό και κούρευ’ το»! Οι επόμενες κυβερνήσεις προσπαθούν με νομικές διαδικασίες (και ακροβασίες) να αντικρούσουν την κατηγορία και φυσικά να ακυρώσουν την απαίτηση, αλλά αυτό αποδεικνύεται αδύνατον. 16 χρόνια μετά, τον Ιούνιο φέτος, ύστερα από αλλεπάλληλες δίκες και εφέσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάζει οριστικά και αμετάκλητα την Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του «πακέτου Χατζηγάκη», απαιτεί από την κυβέρνηση πλέον την επιστροφή των χρημάτων και η χώρα βρίσκεται να αποπληρώνει τα «κερατιάτικα» μιας προμνημονιακής απόφασης που λήφθηκε μόνο και μόνο για να έχει ήσυχο το κεφάλι της η τότε κυβέρνηση.

Το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» σημαδεύει μια ολόκληρη εποχή και ελπίζω τα χρήματα που εξήγγειλε τώρα ο πρόεδρος Κυριάκος για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων να έχουν λάβει το «ΟΚ» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μη βρεθεί η χώρα ξανά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατηγορούμενη…

Το γάλα και οι μύγες

Παραιτήθηκε από τη Βουλή, από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Διαμαντής Καραναστάσης, ηθοποιός το επάγγελμα. Ο Καραναστάσης που πέρασε αθόρυβα από τη Βουλή, επισκιασμένος προφανέστατα από την ακτιβιστική πληθωρικότητα της προέδρου (μπλα… μπλα… μπλα…) Ζωής, έστειλε μια δισέλιδη επιστολή παραίτησης για να τους βρίσει όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Την επιγράφει «Σαν το γάλα μες στις μύγες», όπου διεκδικεί για τον εαυτό του το άσπιλο του γάλακτος, αποδίδοντας στους υπόλοιπους του κοινοβουλίου τον ρατσιστικό όρο «μύγες». Για να επιβεβαιώσει ουσιαστικά ότι δεν ήταν τίποτε περισσότερο από αυτό που περιγράφει η λαϊκή σοφία για κάτι περιπτώσεις σαν τη δική του – «έχασε η Βενετιά βελόνι»!

Το… ανησυχητικό για μένα είναι ότι στην επιστολή που έστειλε στον Πρόεδρο της Βουλής απειλεί να επανέλθει στο θέατρο.

Ωχ!

Νταηλίκια

Πολύ πατριωτικά το έχει πάρει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εισηγητής της ΝουΔου στην Εξεταστική Επιτροπή Μακάριος Λαζαρίδης, φίλος μου από ετών πολλών. Δεν ρωτάει και τον άλλο φίλο μου και συνάδελφο Δημήτρη Μαρκόπουλο για την «εμπειρία» του ως προέδρου της Επιτροπής για τα Τέμπη; Τι ακολούθησε; Ο Δημήτρης θα του φανεί πολύ χρήσιμος. Θα τον βοηθήσει να καταλάβει πως αυτά που κάνει στην Επιτροπή υπερασπιζόμενος «ένα αδειανό πουκάμισο», ήτοι τον χαμένο… παρθενικό υμένα της ΝουΔου στα σκάνδαλα, ποσώς ενδιαφέρουν τον Κυριάκο. Δεν ιδρώνει το αφτί του!

Τα σημειώνω αυτά με αφορμή το σόου που έδωσε χθες ο Μακάριος στην Εξεταστική εξετάζοντας έναν μάρτυρα, τον οποίο παραλίγο να πλακώσει κιόλας στο ξύλο. Κι επειδή σήμερα στην Επιτροπή θα εμφανιστούν τα μεγάλα ονόματα του σκανδάλου, ο «φραπές» με τον «χασάπη», διερωτώμαι, τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει για να προστατεύσει τα γαλάζια «παλικάρια» του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Χαλάρωσε λίγο το κορμί σου, ρε Μακάριε…

(Και φαντάζομαι λόγια του αέρα είναι τα νταηλίκια ότι θα μηνύσεις την κ. Μουρελάτου, υπεύθυνη επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, για μια ανακοίνωση για τα χθεσινά. Αν το λέει η ψυχούλα σου, το ΠΑΣΟΚ να μηνύσεις. Για να σε δω…)