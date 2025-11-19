Το timing; Ιδανικό αν σκεφτεί κανείς όσα αναμένεται να συμβούν νωρίς το απόγευμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού (www.olympiacos.org). Εκεί όπου κυκλοφορούν (16.00) και – προφανώς – εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού τα όσα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση-ορόσημο της χρονιάς στο Φάληρο, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11).

Είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις το ερυθρόλευκο κοινό θα γέμιζε εύκολα τη χωρητικότητα για τρία και όχι για ένα Γ. Καραϊσκάκης. Είναι γνωστό επίσης ότι η αγάπη του κόσμου προς την ομάδα και η δημοφιλία του γκρουπ υπό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τρέχουν μέσα στο 2025 ένα απίθανο σερί με διαδοχικά sold out, σε Ελλάδα και Ευρώπη, χωρίς φυσικά το θέμα να είναι ο… απέναντι.

Κάτι τέτοιες φορές όμως προφανώς η κουβέντα φουντώνει για τα καλά. Διότι 23.000 τα διαρκείας (με «κόφτη» από την ΠΑΕ, που αν το επιθυμούσε θα μπορούσε να διαθέσει από το καλοκαίρι όλα τα εισιτήρια), δεδομένος ο κανονισμός της UEFA για το 5% του φιλοξενούμενου (1.650), αλλά και οι ανάγκες της συνομοσπονδίας για τους χορηγούς της κ.λπ. Πόσα λοιπόν μπορεί να είναι στ’ αλήθεια τα διαθέσιμα εισιτήρια, όταν το γήπεδο χωρά κάτι λιγότερο από 33.000; Από κάπου εκεί έχουμε την εντύπωση ότι το έπιασαν και οι δημοσιογράφοι (gazzetta.gr) που φιλοξένησαν χθες τον Κώστα Καραπαπά.

Από τη μεγάλη επιθυμία του κόσμου, που σε συνδυασμό με την επιτυχία του club κάνει το ιστορικό Γ. Καραϊσκάκης να φαντάζει μικρό για να καλύψει τις ανάγκες. Και άκουσαν μέσα από την ενδελεχή απάντηση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, τις βασικές «γραμμές» ενός μεγάλου σχεδίου με την υπογραφή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τον τρόπο που εξελίσσεται η ιδέα για τη δημιουργία μιας ολόκληρης Ολυμπιακής Πολιτείας γύρω από την ιστορική έδρα των νταμπλούχων. Αλλά φυσικά και την ιδέα για τη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας στην ποδοσφαιρική έδρα της κορυφαίας ελληνικής ομάδας. Μια ιδέα που θα μπορούσε να ανεβάσει τη χωρητικότητα σε 50.000!

«Ερχεται και ο κόσμος και κάνει 20 sold out στη σειρά. Αυτό τι σημαίνει; Οτι έρχεται ο Βαγγέλης Μαρινάκης και λέει δεν μας φτάνει πια το γήπεδο. Θέλουμε μεγαλύτερο γήπεδο. Θα γίνει μεγαλύτερο το γήπεδο. Και θα είναι το πιο όμορφο γήπεδο στην Ελλάδα» ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς. Και όσα ακολούθησαν αν μη τι άλλο πιστοποιούν ότι όλο αυτόν τον καιρό επί του θέματος υπάρχει κάτι παραπάνω από μια κουβέντα! «Το μόνο που μπορώ με σιγουριά να πω και να το βάλουμε πάνω από το χρονοδιάγραμμα, είναι ότι θα γίνει με απόλυτη χρηματοδότηση από τον Ολυμπιακό και καμία πολιτεία, περιφέρεια, κράτος δεν θα συνεισφέρει. Θα είναι με χρήματα του Ολυμπιακού. Η χωρητικότητα θα οριστεί έπειτα από μελέτη που θα γίνει. Χρειάζονται κάποιοι κανόνες ασφαλείας γιατί υπάρχει και η θάλασσα κοντά. Αλλά κάπου εκεί θα είναι, στις 50.000».

Ο Κώστας Καραπαπάς ξεκαθάρισε πως ήδη μια σειρά από κορυφαίες εταιρείες έχουν δείξει ενδιαφέρον σε περίπτωση που τεθεί θέμα «ονοματοδοσίας» – όπως συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Οτι ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί θα μπορούσε να μετακομίσει για ένα χρονικό διάστημα στο ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ ως την ολοκλήρωση των έργων στο Φάληρο. Και ότι το όνειρο του σημαντικότερου πολυαθλητικού συλλόγου της Ευρώπης «είναι μια Ολυμπιακή Πολιτεία. Με γήπεδα σε όλα τα σπορ. Το κολυμβητήριο, ελπίζω και σε ένα κλειστό για το χάντμπολ, το βόλεϊ… Γίνεται το μπάσκετ, θα γίνει το νέο Γ. Καραϊσκάκης και θα είναι ευχάριστο για τον κόσμο να ξεκινάει τα Σαββατοκύριακά του να πηγαίνει εκεί. Εχουμε χρονοδιάγραμμα, αλλά ακόμη δεν το ανακοινώνουμε. Δεν μιλάμε πάντως για το 2035. Γνωρίζοντας εγώ τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τα 3-4 χρόνια μου φαίνονται πολλά», συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας ότι «κάθε ομάδα θέλει έναν ηγέτη που να έχει το όραμα. Οπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης που το έχει αποδείξει τόσες και τόσες φορές σε αυτά τα 15 χρόνια ενασχόλησής του με τον Ολυμπιακό».

Και μιας και ξεκινήσαμε από τα εισιτήρια με τη Ρεάλ; «Φαντάζομαι σε ένα λεπτό θα έχουν εξαφανιστεί. Είναι λίγα, παίρνει η UEFA πολλά, η Ρεάλ περισσότερα από όσα υπολογίζαμε. Είναι ελάχιστα τα εισιτήρια, είναι τα χορηγικά, οι ανάγκες των παικτών, της UEFA. Είναι λίγα αυτά που θα βγουν. Για αυτό φωνάζουμε κάθε καλοκαίρι για τα εισιτήρια διαρκείας και απορώ για όσους δεν πήραν, ενώ ήξεραν ότι θα έχουν τέσσερα ματς Champions League και ήξερες ότι θα έχεις σίγουρα δύο αντιπάλους από το πρώτο γκρουπ, δύο μεγαθήρια».

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ρωτήθηκε και για την κυριακάτικη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου. Για όσα υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε αυτό το τρόπον τινά debate: «Αν έβαζα εγώ έναν τίτλο, ο τίτλος θα ήταν η λέξη αλαλούμ. Διότι ήταν μία συνέντευξη απολύτως ανερμάτιστη και με απόλυτα οξύμωρα μέσα στην ίδια τη συνέντευξη. Παρ’ όλα αυτά εγώ θεωρώ πολύ χρήσιμη αυτήν τη συνέντευξη και για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί για πρώτη φορά ένας πρόεδρος του Παναθηναϊκού μίλησε για πέτρινα χρόνια, που είναι πέτρινα χρόνια για τον Παναθηναϊκό».

* Στην ίδια συνέντευξη ο Κώστας Καραπαπάς ανέφερε πως μετά τις ανανεώσεις Κοστίνια και Πιρόλα οι κουβέντες αφορούν τους Ελ Κααμπί (λήγει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι), Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο, αλλά και τους νεαρούς Μπότη και Καλογερόπουλο που κάνουν θραύση με την Εθνική Ελπίδων. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη πως νέο συμβόλαιο θα υπογράψει με τον Ολυμπιακό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και όσο για τον μεταγραφικό Γενάρη που πλησιάζει: «Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ενόψει Ιανουαρίου κάτι από τον τεχνικό διευθυντή και την ομάδα. Θα δούμε αν λείπει κάτι. Θα δούμε αν έχουμε κάποια έλλειψη και θα αποφασίσουμε. Ξέρει κανείς αν θα έρθει κάποια πρόταση τον Γενάρη για ποδοσφαιριστή μας; Εγώ λέω ότι θα έρθει».