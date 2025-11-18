Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, παραχώρησε μεγάλη, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους Galacticos, όπου μίλησε για όλους και για όλα. Δέχθηκε ερωτήσεις από τους Κώστα Νικολακόπουλο και Κώστα Ψάρρα, αναφορικά με όσα ο κόσμος θέλει να μάθει για τους «ερυθρόλευκους».

Σχετικά με το «βαρύ πυροβολικό» Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν. Ο Κώστας Καραπαπάς τόνισε ότι:

«Πρώτα απ’ όλα ο Ελ Καμπί είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Ολυμπιακού. Ο Ελ Καμπί είναι πολύ δεμένος με τον σύλλογο. Είναι πολύ καλά στην Ελλάδα. Περνάει πάρα πολύ καλά.Έχει όλες τις πιθανότητες να είναι και του χρόνου στον Ολυμπιακό. Γιατί αγαπάει την ομάδα. Γιατί αυτό που έχει κάνει εδώ δεν υπάρχει. Όπως και να είναι θα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας ο Ελ Καμπί. Δεν αλλάζει. Ο Ελ Καμπί όπως και ο Γιουσέφ (Ελ Αραμπί)» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ο παράγοντας του Ολυμπιακού στάθηκε και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εξηγώντας πως ο Βάσκος τεχνικός έχει βρει στο λιμάνι την ομάδα που του ταιριάζει.

«Ο προπονητής είναι μία άλλη ιστορία. Και ο Μεντιλίμπαρ νομίζω έχει βρει εδώ στην Ελλάδα την ομάδα που ήθελε να δουλέψει. Ξέρετε ο Μεντιλίμπαρ είναι άνθρωπος ορεινός. Σκληρός άνθρωπος και ταπεινός ταυτόχρονα. Για αυτό και πολύ εύκολα κερδίζει τον σεβασμό όλων και εκτός της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον σέβονται οι πάντες. Και οι αντίπαλοι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος σκληρός, δίκαιος και ταπεινός ταυτόχρονα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συστολή (όταν φωνάζουν το όνομά του). Έχει υπογράψει 3 φορές στον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι πώς θα υπογράψει και άλλη φορά. Δεν βλέπω κάτι να έχει στραβώσει ή αλλάξει. Κάνει τα πλάνα για το μέλλον, τα κάνουμε και εμείς και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχει μία πάρα πολύ καλή χημεία με τον κ. Μαρινάκη. Είναι πολύ ωραίο όλο. Του Μεντιλίμπαρ του αρέσουν τα δύσκολα, όπως μας αρέσουν και εμάς και είναι ωραίο αυτό»

Το νέο Καραϊσκάκη

Ο κ. Καραπαπάς ρωτήθηκε και αναφορικά με το μέλλον του γηπέδου του Ολυμπιακού, του «Γ.Καραϊσκάκης», με τον παράγοντα του Ολυμπιακού να απαντά λέγοντας μεταξύ άλλων:

«Η ομάδα έχει κάνει πέρυσι 20 sold out. Την ίδια χρονιά εννοώ. Το 2025. Αυτή τη χρονιά που είναι μία ιστορική χρονιά. Μία χρονιά – ορόσημο. Που χαρήκαμε όλοι τόσο πολύ που κάναμε νταμπλ. Αυτή τη χρονιά λοιπόν ο κόσμος και για το ευρωπαϊκό και τα παιδιά που μπόλιασαν την ομάδα από την Ακαδημία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό στη σχέση του κόσμου με το γήπεδο. Ο κόσμος ξανανιώθει ότι αυτοί που παίζουνε έχουν ολυμπιακό αίμα και δεν είναι κάποιοι μισθοφόροι. Έρχεται ο κόσμος και κάνει 20 sold out. Ξέρετε τι θα πει αυτό; Θα πει ότι έρχεται ο κ. Μαρινάκης και θα πει δεν χωράμε πια. Και επειδή θέλουμε και άλλα, θέλουμε μία ομάδα ευρωπαϊκού επιπέδου θέλουμε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Θα γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο τα επόμενα χρόνια. Πολύ κοντά. Και θα είναι και το πιο όμορφο γήπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα.»

Η μεταγραφική επικαιρότητα των «ερυθρόλευκων»

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού μίλησε και για τα μεταγραφικά ζητήματα που απασχολούν τον σύλλογο.

Ο Κώστας Καραπαπάς στις δηλώσεις του στους Galacticos ερωτηθείς για τις υποθέσεις των Τεττέη και Καλοσκάμη σε σχέση με τον Ολυμπιακό υπογράμμισε:

«Ναι με τον Τεττέη αυτό που έγινε είναι ότι είναι ένας καλός παίκτης. Επειδή ακούω διάφορες τρέλες θυμίζω ότι εμείς έχουμε 3 σέντερ φορ. Ενδιαφέρον για έναν παίκτη που πάει καλά έχουν όλες οι ομάδες. Ξαναλέω εμείς τον Τεττέη δεν θα τον κοιτούσαμε για να τον πάρουμε στον Ολυμπιακό τώρα. Που να τον πάμε; Να παίξει που;Αλλά είχαμε σκεφτεί να τον πάρουμε για το καλοκαίρι να πάει έναν χρόνο στη Ρίο Άβε ή και στον Ολυμπιακό εάν έκανε καλή προετοιμασία. Από εκεί και πέρα κάναμε μία κουβέντα και πήραμε μία υπόσχεση εμείς ο Ολυμπιακός – έχουμε τον πρώτο λόγο – και ο ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει κανείς άλλος.Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα αποσυρθήκαμε και πολύ νωρίς γιατί έχουμε μία άλφα εμπειρία.

Με τον Καλοσκάμη επίσης είχαμε συζητήσεις αλλά στη θέση αυτή είχαμε πολλά πολλά παιδιά. Σε σημείο που δώσαμε τον Παπακανέλλο να πάει να παίξει στη Ρίο Άβε. Είχαμε κάνει μία πρώτη κουβέντα με τον Ατρόμητο. Όπως είχε ο Παναθηναϊκός. Όπως είχε και ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά στην ΑΕΚ. Και τον ξέραμε».

Για τον Αντίνο τοποθετήθηκε ως εξής:

«Εμένα στο μυαλό μου πάντα υπάρχει ότι έχουμε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που παρακολουθούμε. Για τον κάθε Αντίνο που προτείνεται ή συζητάμε υπάρχει και ένας Πνευμονίδης δίπλα. Όταν πειστούμε ότι ένας Αντίνο είναι καλύτερος από τον Πνευμονίδη που έχουμε, ΟΚΕΙ».

Για τον Ντανιέλ Ποντένσε

Ο Κώστας Καραπαπάς απάντησε και σε ερώτηση αναφορικά με τον Πορτογάλο σταρ. Τον Ποντένσε που είναι δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ στον Ολυμπιακό. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι: «εάν έρθει μία ομάδα και δώσει 8 εκατ. τον χρόνο; Θυμάστε τι έγινε την άλλη φορά. Σχεδόν το μισό συμβόλαιό του καλύπτεται από τον Ολυμπιακό. Εάν δεν καλυπτόταν το μισό συμβόλαιο από την Αλ Σαμπάμπ δεν θα μπορούσε να έρθει ο Ποντένσε στην Ελλάδα. Εκεί στο 2ο του χρόνο είχε 6 (εκατ.) νετ. Έξι εκατ. νετ σε ελληνική ομάδα σημαίνει 11.5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί μία ελληνική ομάδα να δώσει 11.5 εκατ. για έναν παίκτη. Δεν υπάρχει.Αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά. Τα δουλεύουμε. Μήνα μήνα και μέρα μέρα. Και ο ίδιος θα κάνει ότι μπορεί και εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε. Θα έρθουν προσαρμογές.

Όχι δεν υπάρχει οψιόν αγοράς του αλλά εάν θέλουμε θα υπάρξει. Έχουμε καλή σχέση και με τον ποδοσφαιριστή και με τους ατζέντηδες και με την ομάδα του. Είμαστε σε έναν κοινό διάλογο όλοι. Εάν τα οικονομικά είναι αυτά που θα επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να μην πάθει ζημιά από αυτό θα κάνουμε ότι μπορούμε για να μείνει. Είναι άλλωστε μία προσωπικότητα και ένας ποδοσφαιριστής που αλλάζει επίπεδο στον Ολυμπιακό».

«Όσο υπάρχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην ηγεσία δεν φοβόμαστε τίποτα»

«Όταν ανέλαβε ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι ονειρεύεται έναν αυτόνομο και Ευρωπαίο Ολυμπιακό. Το έκανε. Και έναν Ολυμπιακό που δε θα έχει ανάγκη τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάθε χρόνο βάζει εκατομμύρια ευρώ. Σε δέκα χρόνια από τώρα θα έχεις πάρει τόσους τίτλους, ευρωπαϊκό. Μόνο ο Ολυμπιακός και η Πόρτο έχουν Ευρωπαϊκά πλην των μεγάλων πρωταθλημάτων. Το Champions League των Νέων επίσης. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε τον δείκτη δυσκολίας σε αυτό, κόντρα σε Ίντερ, Μπάγερν, Μίλαν.

Το μεγαλύτερο όπλο είναι ότι αυτά ο Μαρινάκης δεν τα κοιτάζει. Το όπλο του είναι ότι λέει «αυτά έγιναν, πάμε για τα επόμενα». Έλεγα και εγώ στον Κριστιάν «λέτε εσύ και ο πρόεδρος για το Ευρωπαϊκό». Και μετά λέγαμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε όλοι και τώρα πρέπει να πιστέψουμε κι άλλα. Αν φτάσεις στην κορυφή και πεις “είμαι κουρασμένος”, δεν πας παραπάνω. Εμείς κοιτάμε παραπάνω.

Μετά από 15 χρόνια τόσο στενής επαφής, οι σχέσεις μας είναι πλέον οικογενειακές. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να πηγαίνει μπροστά και να τους τραβάει μαζί του, πας και εσύ με χαρά. Ποιος είναι ο ορισμός του ηγέτη; Όταν είσαι σε ένα σκοτεινό δάσος και σε πάει στο σκοτάδι να τον ακολουθήσεις, να μη φοβηθείς, αυτό είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος οραματίζεται και βλέπει μπροστά με καθαρό τρόπο και είναι μεγάλο προσόν. Στα media είναι νούμερο ένα, στη ναυτιλία στους κορυφαίους του κόσμου, το ίδιο στο ποδόσφαιρο. Παίρνουμε τα δύο ευρωπαϊκά και το καλοκαίρι μου λέει “να πάμε τις κούπες σε όλη την Ελλάδα να τις δει ο κόσμος”. Του είπα ότι όλο αυτό είναι ένα εκατομμύριο και πρέπει να κάνουμε ένα τμήμα μόνο για αυτό. Μου είπε “ναι, προχώρα”. Όταν αυτό προχώρησε και έβλεπα στη Σύμη να κλαίνε παιδιά, ακόμα και στο τελευταίο χωριό, να δουν τα Κύπελλα, είπα: «Κοίτα ρε γαμώτο πόσο δίκιο είχε».

Μία ομάδα θέλει έναν ηγέτη που να έχει το όραμα, όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και να βάλει εκατομμύρια ευρώ»

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την συνέντευξη που παραχώρησε ο Κώστας Καραπαπάς: