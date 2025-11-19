Με τα φώτα στραμμένα στις αυριανές καταθέσεις των «πρωταγωνιστών» των επισυνδέσεων που περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ» και Ανδρέα Στρατάκη ή «Χασάπη», η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής συνεχίζει την εξέταση μαρτύρων.

Σήμερα καταθέτουν ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρος Τζεδάκης και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιόνη, προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της Περιφέρειας στην καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου που αυξήθηκε κατακόρυφα στην Κρήτη, ενώ χθες εξετάστηκαν ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, και η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Ο Τασούλης αναφέρθηκε σε διαχρονικές αδυναμίες του Οργανισμού λόγω της μη ύπαρξης Κτηματολογίου, της υποστελέχωσης αλλά και της μη ύπαρξης Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και βοσκοτοπικών χαρτών, αποσείοντας τυχόν ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφορικά με την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ τόνισε πως η Διεύθυνση Πληρωμών δεν είχε ούτε πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων ούτε δυνατότητα μεταβολής στοιχείων. Μάλιστα για τη λανθασμένη πληρωμή των 52 εκατ. ευρώ είπε ότι «δεν μπορώ να δω τη φύση ενός σφάλματος αλλά μόνον εάν είναι εντός δημοσιονομικών ορίων» και πως προχώρησε στην πληρωμή αφού του δόθηκε η σχετική εντολή με την επισήμανση ότι «θα βάλουμε αχρεώστητα», κάτι που έγινε με ενήμερους τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Ευάγγελο Σημανδράκο και την Παρασκευή Τυχεροπούλου, αποδίδοντας τον σφάλμα υπολογισμό στην αρμόδια Διεύθυνση για την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και όχι στη Διεύθυνση Πληρωμών «βάσει των αρμοδιοτήτων της», την οποία και επιχείρησε να απεμπλέξει από τις πληρωμές περιορίζοντας τον ρόλο της σε διεκπεραιωτικό.

Σημειώνεται ότι η Τυχεροπούλου απέστειλε στην επιτροπή e-mail προς διάψευση του μάρτυρα ως προς τις αρμοδιότητές του. Το μήνυμα αφορούσε την «παρτίδα πληρωμών» σκληρού σίτου για το 2022 για την οποία ζητούνταν: «Αναμένεται το αρχείο με τους μικροκαλλιεργητές έτσι ώστε να ελεγχθεί αν κάποιος από τους δικαιούχους ανήκει στην ομάδα αυτή». Ο Τασούλης ρωτήθηκε σχετικά από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη και επέμεινε στον διεκπεραιωτικό ρόλο και χαρακτήρα της Διεύθυνσής του.

Παρά τη διάσταση, η οποία αποτυπώθηκε στην κατάθεση της Τυχεροπούλου, ο μάρτυρας είπε ότι «τη βοήθησε να επιτελέσει τα καθήκοντά της παρότι δεν είχε οικονομικό υπόβαθρο». Μάλιστα είπε ότι την είχε καλέσει στη βάπτιση του παιδιού του. «Είχαμε άψογη συνεργασία. Δεν είχαμε ποτέ κανένα πρόβλημα και συνεργαστήκαμε άψογα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Οργανισμού. Ηταν μια πολύ καλή υπάλληλος» είπε, σημειώνοντας πως «δεν διώχθηκε από μένα», ενώ σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη απέκλεισε να είχε ο Ξυλούρης πρόσβαση στο αρχείο πληρωμών των τραπεζών.

Οσον αφορά τη Ζωή Πολιτοπούλου, στην κατάθεσή της ανέφερε σχετικά με το κλίμα φόβου και απειλών στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε επικαλεστεί η Τυχεροπούλου πως δεν είναι γνώστρια τέτοιων απειλών, ενώ ερωτηθείσα από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη αν θεωρεί ότι «η Τυχεροπούλου είναι ο “Ρομπέν των Δασών” στον ΟΠΕΚΕΠΕ», απάντησε ότι «”Ρομπέν των Δασών” είναι οι υπάλληλοι του Οργανισμού που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια χιλιάδες τεχνικούς και επιτόπιους ελέγχους», σημειώνοντας πως «για όλα τα υπόλοιπα εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία δεν θα προβώ σε σχολιασμό». Ανέφερε επίσης ότι ενώ πήγε μάρτυρας υπέρ του Οργανισμού σε δίκη με συγκεκριμένο εκδότη, της τηλεφώνησε ο Σημανδράκος ζητώντας της «να αποχωρήσει από την αίθουσα και να μην καταθέσει».