«Έως τα τέλη Νοεμβρίου» θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης προς τους αγρότες, με το συνολικό ύψος των εκκρεμοτήτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ να προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, ωστόσο οφείλεται σε μια «δύσκολη αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση» στη διαδικασία ελέγχου και καταβολής των ενισχύσεων.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ προκάλεσε δυσκολίες, οι οποίες συνέπεσαν χρονικά με την έξαρση της ευλογιάς που οδήγησε στη θανάτωση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων. Το γεγονός αυτό δημιούργησε σοβαρό πρόβλημα ειδικά στην κτηνοτροφία, με πλήθος παραγωγών να μένουν χωρίς έσοδα.

Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε νέα έκτακτη στήριξη εισοδήματος για όσους κτηνοτρόφους έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς. Η ενίσχυση – που δεν θα προέλθει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά από τον κρατικό προϋπολογισμό – θα δοθεί πριν από το τέλος του έτους και θα είναι απολύτως συνδεδεμένη με τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν. Οι λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στον τρόπο ελέγχου και καταβολής ενισχύσεων είναι «απολύτως απαραίτητη» για να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα καταλήγουν μόνο στους «πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους», οι οποίοι, όπως σημειώνεται, «τελικά θα ωφεληθούν περισσότερο», καθώς το διαθέσιμο ποσό θα κατευθύνεται αποκλειστικά σε όσους το δικαιούνται.