Ενα γραμμάριο δράσης ισοδυναμεί με πολλούς τόνους θεωρίας. Αγαπημένη ατάκα που την ξεσκονίζω κάθε φορά που διαβάζω ή ακούω τους «θεωρητικούς» να έχουν λύσεις για κάθε πρόβλημα.

Να κουνούν το χέρι με τεντωμένο τον δείκτη, να επιχειρηματολογούν με στόμφο πιστεύοντας πως έχουν στριμώξει τον αντίπαλο στα σχοινιά, να καταθέτουν προτάσεις και στη συνέχεια να επιστρέφουν στην ασφάλεια της φωλιάς τους, μακριά από κάθε πρόβλημα. Αλλωστε τα έχουν λύσει όλα ή τουλάχιστον προσπάθησαν.

Τη χειρότερη εκδοχή των «θεωρητικών» τη συναντάς στο βήμα που τους προσφέρεται στον δημόσιο διάλογο. Είναι που είναι ψωνισμένοι, εκεί αποτελειώνουν. Μπορεί να γίνουν ειδικοί σε οικονομικά, πολιτικά, ποδοσφαιρικά και κοινωνικά ζητήματα, αναμοχλεύουν και λίγο παρελθόν για να καταδείξουν πως διαθέτουν εμπειρία, πετάνε και καμιά ιστορική μπαρούφα και έδεσε το γλυκό. Ως όχημα οι «θεωρητικοί» χρησιμοποιούν καλάμι. Το καβαλούν εύκολα, το παρκάρουν όπου να ‘ναι χωρίς να κινδυνεύουν να βρουν κλήσεις στο ανύπαρκτο παρμπρίζ, δεν έχει μεγάλη κατανάλωση, δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, ενώ εισέρχεται χωρίς πρόβλημα στον δακτύλιο.

Το καλάμι μοιάζει ιδανικό όχημα και κάποιοι τολμηροί κάνουν ακόμα και σούζες αψηφώντας τους νόμους της φυσικής που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα και τις πιθανότητες να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο.

Μια ρήση λέει πως ο κατεργάρης εκεί που κάνει κολατσιό δείπνο δεν κάνει. Ο θυμόσοφος λαός έχει μείνει πολύ πίσω και πρέπει να ανανεώσει το feedback (είναι της «μοδός»). Στα καλύτερα εστιατόρια δειπνεί πια ο «θεωρητικός» αφού έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι εποχές που οι άνθρωποι έλιωναν τους γυμνοσάλιαγκες με τις μεταλλικές σόλες των τρύπιων παπουτσιών τους ώστε να μην μπορέσουν να σηκώσουν ξανά κεφάλι. Σήμερα αυτά τα γαστερόποδα μαλάκια (προσέξτε την ορθογραφία της λέξης μήπως γίνει κάποια παρεξήγηση) το μόνο που παράγουν είναι βλέννα, απαραίτητη για την επιβίωσή τους. Το εντυπωσιακό με αυτά τα ερμαφρόδιτα είναι πως δεν τα αγγίζει καμία κριτική. Για να σιγουρέψουν το ζεν τους δεν κοιτάζονται ποτέ στον καθρέφτη προκειμένου να μη διαταράξουν στο μυαλό τους την εικόνα που έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό τους. Και να είστε βέβαιοι πως είναι πολύ καλή.