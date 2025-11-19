Χριστουγεννιάτικο «δώρο» φέρνει η κυβέρνηση στους κτηνοτρόφους με παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι «δεν αρκεί μόνο η αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα» στο φόντο ενός προβληματικού συνδυασμού – από τη μία «οι δυστοκίες και η μετάπτωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» από την άλλη η ευλογιά – που φέρνει την κτηνοτροφία στα όριά της. Το οικονομικό επιτελείο κλειδώνει την εφάπαξ ενίσχυση το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα και ο σχεδιασμός θα εξειδικευθεί από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Ο «μποναμάς» θα μοιραστεί στους κτηνοτρόφους πριν από το τέλος του 2025 ως απευθείας επίδομα. Θα είναι κλιμακωτό ανάλογα με την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου λόγω της ευλογιάς – το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης θα σχετίζεται με τον αριθμό των χαμένων ζώων.

Πανθεσσαλική σύσκεψη

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση επιμένει στα καθησυχαστικά μηνύματα προς τους αγρότες, δίνοντας αγώνα δρόμου για να καλύψει εκκρεμείς πληρωμές και για να προλάβει μια έκρηξη κινητοποιήσεων. «Δέσμευσή μας είναι να πληρώσουμε τη βασική ενίσχυση στα τέλη Νοεμβρίου» επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας εκ νέου τον σχεδιασμό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «δραστική, δύσκολη και απολύτως απαραίτητη μεταρρύθμιση, με πολιτικό κόστος ως απότοκο προβλημάτων και σφαλμάτων τα οποία έχουμε αναγνωρίσει». Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις, το αγροτικό μέτωπο παραμένει ανοιχτό και ο παραγωγικός κόσμος εμφανίζεται διατεθειμένος για Χριστούγεννα στους δρόμους με τα τρακτέρ εφόσον δεν πάρουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Με παρατεταμένα τρακτέρ στα Φάρσαλα έγινε χθες πανθεσσαλική σύσκεψη στην κατεύθυνση να στηθεί ενιαίο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα στις 23 Νοεμβρίου, όταν θα ληφθούν τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα.