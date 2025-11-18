Με μια σύντομη χρονική ανάπαυλα φαίνεται να ισοδυναμεί ο Νοέμβριος από την εποχική έξαρση των αναπνευστικών ιών. Μετά την άνοδο των κρουσμάτων της λοίμωξης COVID-19 τον περασμένο μήνα και τη συνεπακόλουθη πτώση, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το τρίτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου η εποχική γρίπη θα κάνει την αναμενόμενη επέλασή της. Μάλιστα, ο υποκλάδος με την κωδική ονομασία «k» έχει θέσει τους επιστήμονες σε επιφυλακή, καθώς ευθύνεται για πρόωρη έναρξη του κύματος στο Νότιο Ημισφαίριο αλλά και αυξημένες μεταδόσεις.

«Τον Οκτώβριο καταγράφτηκε αυξημένη κίνηση του πανδημικού ιού, γεγονός που αποτυπώθηκε από την εξίσου αυξημένη ζήτηση αντι-ιικών φαρμάκων. Είναι ενδεικτικό ότι φτάσαμε να εγκρίνουμε 350 σχετικά αιτήματα την ημέρα, όταν το προηγούμενο διάστημα δεν ξεπερνούσαν τα 100» σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης.

Ο ίδιος, δε, επικαλείται και ένα ακόμα δεδομένο που δείχνει το… ξύπνημα της COVID όταν αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο 24ωρο του περασμένου μήνα, όπου και συνταγογραφήθηκαν συνολικά περισσότερες από 400 συνταγές. «Μετά την έξαρση του Οκτωβρίου εν τούτοις, το φαινόμενο φαίνεται να αποκλιμακώνεται, καθώς οι συνταγές πλέον δεν ξεπερνούν τις 130 με 140 σε καθημερινή βάση».

Υπό τα δεδομένα αυτά ο κ. Λουκίδης εκτιμά πως ο SARS-CoV-2 θα επιστρέψει πιο δυναμικά στην κοινότητα περί τα μέσα Δεκεμβρίου, την περίοδο δηλαδή που θα ξεκινά (εκτός απροόπτου) η έντονη δραστηριότητα και των ιών της γρίπης. Και προσθέτει με νόημα ότι βάσει των δεδομένων που έχει συλλέξει η επιστημονική κοινότητα από το νότιο ημισφαίριο, ο εφετινός χειμώνας αναμένεται να φέρει προκλήσεις, καθώς ο υποκλάδος k – του γνωστού υπότυπου Α (H3N2) της γρίπης – ανεβάζει τον πήχη της επιφυλακής.

Αύξηση των εισαγωγών

Ηδη στη Βρετανία οι δείκτες δείχνουν ένα πρόωρο και «δυνατό» κύμα γρίπης. Πιο συγκεκριμένα, τα επιδημιολογικά δεδομένα καταγράφουν αύξηση των εισαγωγών με ρυθμούς που παρατηρούνται συνήθως τον Δεκέμβριο, την ώρα που εκφράζονται αμφιβολίες για το εάν έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί των ατόμων που βρίσκονται στις ευπαθείς ομάδες. Υπό τις εξελίξεις μάλιστα αυτές, οι έλληνες επιστήμονες συνιστούν στους πολίτες – με έμφαση σε εκείνους που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για επιπλοκές – να μην εφησυχάζουν από τον καλό καιρό και να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται, δε, πως ο συγκεκριμένος υποκλάδος k εντοπίστηκε και στην Ιαπωνία, όπου οι υγειονομικές αρχές κήρυξαν επιδημία γρίπης τον περασμένο μήνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι επιστήμονες εντός και εκτός συνόρων είναι συντηρητικοί στις εκτιμήσεις τους. «Η γρίπη είναι γνωστή για την απρόβλεπτη φύση της, οπότε είναι πολύ δύσκολο για εμάς να προβλέψουμε τι θα συμβεί» σημείωσε πρόσφατα ο Jamie Lopez Bernal, σύμβουλος επιδημιολόγος στην Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA).

Και πρόσθεσε ότι «είναι πιθανό η έναρξη του κύματος νωρίτερα από το καθιερωμένο να οδηγήσει και σε πρώιμη λήξη. Αλλά εκτιμώ ότι η ταχύτερη έναρξή του, σε συνδυασμό με τον συγκεκριμένο υποκλάδο, αυξάνει την πιθανότητα να δούμε μια πιο έντονη περίοδο γρίπης από ό,τι συνήθως». Επιπρόσθετα, μία ακόμα παράμετρος που λαμβάνουν υπόψη τους οι ειδικοί όταν επιχειρούν να αξιολογήσουν τις υγειονομικές προκλήσεις που μας επιφυλάσσει ο εφετινός χειμώνας είναι το γεγονός – όπως επισήμανε άλλωστε και η δρ Antonia Ho, καθηγήτρια και σύμβουλος λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης – ότι ο Η3Ν2 πλήττει «αρκετά σκληρά τους ηλικιωμένους». Είναι σημαντικό εντούτοις να υπογραμμιστεί πως τα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι παρόλο που ο υποκλάδος k αποκλίνει από το στέλεχος που περιλαμβάνεται στο εφετινό εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία.