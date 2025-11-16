Η Αργεντινή έγινε η τελευταία χώρα που βλέπει ξανά το φάντασμα του κορονοϊού να αλλάζει μορφή. Οι υγειονομικές αρχές εντόπισαν τα πρώτα περιστατικά της λεγόμενης παραλλαγής “Φρανκενστάιν” — ενός υβριδίου δύο υποπαραλλαγών της Όμικρον που φαίνεται να εξαπλώνεται ταχύτατα, χωρίς ωστόσο να προκαλεί προς το παρόν σοβαρότερη νόσηση.

Το επιστημονικό όνομα της νέας παραλλαγής, XFG, ίσως ακούγεται ψυχρό και τεχνικό. Μα πίσω του κρύβεται ένα γνώριμο αίσθημα: η κόπωση και η λύπη μιας ανθρωπότητας που πίστεψε ότι είχε αφήσει πίσω της τον φόβο. Οι επιστήμονες σημειώνουν πως περισσότερα από τα μισά νέα περιστατικά στη χώρα οφείλονται σε αυτήν τη μορφή του ιού, η οποία έχει χαρακτηριστικά όπως η έντονη βραχνάδα και η απώλεια φωνής.

Οι παγκόσμιοι οργανισμοί δεν χτυπούν ακόμη καμπανάκι κινδύνου. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας παρακολουθεί στενά την εξάπλωση, ενώ το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής υπενθυμίζει στους πολίτες τη σημασία των αναμνηστικών δόσεων, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου κάθε ομάδας. Ωστόσο, για πολλούς, η είδηση αυτή ξύπνησε μνήμες από δύσκολες εποχές, εκεί όπου η μοναξιά και η αβεβαιότητα έμοιαζαν ατελείωτες.

Ίσως ο “Φρανκενστάιν” να μην είναι τόσο τρομακτική ως ιός, όσο ως υπενθύμιση της ευθραυστότητάς μας. Του πόσο εύκολα οι ζωές μπορούν πάλι να αλλάξουν, έστω κι αν μόνο η φωνή είναι αυτή που χάνεται.

Τον τελευταίο χρόνο, η πανδημία COVID-19 δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει πάρει νέες μορφές μέσα από παραλλαγές του ιού που συνεχίζουν να εμφανίζονται και να εξαπλώνονται παγκοσμίως. Μια από αυτές τις νέες μορφές, η παραλλαγή XFG ή αλλιώς γνωστή ως “Frankenstein”, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων και αρχών υγείας, καθώς μέσα στο 2025 εξαπλώθηκε ταχύτατα σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Αργεντινή, όπου πλέον ξεπερνά το 50% των πρόσφατων κρουσμάτων.

Η XFG είναι μια παραλλαγή που προέκυψε από τη συγχώνευση γενετικού υλικού δύο υποπαραλλαγών της Όμικρον, δημιουργώντας το λεγόμενο recombinant variant. Ο χαρακτηρισμός “Φρανκενστάιν” της αποδίδεται συμβολικά στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα “υβρίδιο” δύο διαφορετικών μορφών του ιού, μοιάζοντας με το τέρας της γνωστής λογοτεχνικής ιστορίας που αποτελείται από κομμάτια διαφόρων σωμάτων. Αυτή η μορφή επιτρέπει στον ιό να αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά, όπως αυξημένη μεταδοτικότητα, παρότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να προκαλεί σοβαρότερη νόσηση από προηγούμενες παραλλαγές.

Η εξάπλωσή της έχει καταγραφεί σε μεγάλο μέρος του κόσμου, από τον Καναδά όπου πρωτοεμφανίστηκε, μέχρι την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Ινδία και τη Λατινική Αμερική. Σε ορισμένες χώρες όπως η Αργεντινή, η παραλλαγή αυτή έγινε κυρίαρχη μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ στις περισσότερες περιοχές αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο στη σύνθεση των νεότερων κρουσμάτων.

Όσον αφορά τα συμπτώματα που προκαλεί, η παραλλαγή XFG είναι παρόμοια με τα γνωστά της Όμικρον: βήχας, πονόλαιμος, βραχνάδα που συχνά περιγράφεται ως “κοφτερή” ή “κόφτρα” φωνή, πυρετός, κόπωση, πονοκέφαλος, ρινική καταρροή, μυαλγίες και σε κάποιες περιπτώσεις απώλεια γεύσης και όσφρησης. Έτσι, δεν διαφέρει θεαματικά από τη συμπτωματολογία που συνδέεται με την COVID-19 τα τελευταία χρόνια, αλλά κάποιες εκδοχές αναφέρουν πιο έντονη βραχνάδα και απώλεια φωνής.

Όσον αφορά τη σοβαρότητα, τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί έως τώρα δείχνουν ότι η νόσος είναι γενικά ήπια προς μέτρια για το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών, με περιορισμένες νοσηλείες και πολύ λίγες επιπλοκές. Παρότι έχουν αναφερθεί αυξημένες επισκέψεις στα επείγοντα τμήματα, ειδικά μεταξύ παιδιών έως 15 ετών, οι σοβαρές περιπτώσεις είναι σπάνιες. Οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς άτομα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σε σύγκριση με προηγούμενες παραλλαγές, ωστόσο η ενίσχυση της ανοσοποίησής τους με αναμνηστικές δόσεις παραμένει κρίσιμη ώστε να περιοριστούν τυχόν επιπλοκές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί στενά την εξάπλωση της XFG και τη διαβάθμιση της ως “variant under monitoring”. Η εκτίμηση κινδύνου παραμένει στο χαμηλό επίπεδο, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις για αυξημένη σοβαρότητα ή θνησιμότητα, παρά την ταχεία αύξηση των κρουσμάτων σε ορισμένες περιοχές. Το ρολόι παραμένει σε εγρήγορση, καθώς ο ιός συνεχίζει να εξελίσσεται και η ευκολία με την οποία η XFG εξαπλώνεται δείχνει πόσο εύκολα μπορεί να μεταβληθεί το περιβάλλον της πανδημίας.

Η νέα παραλλαγή λειτουργεί ως μια ήπια υπενθύμιση πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει μαγικά και πως η προσοχή σε μέτρα αυτοπροστασίας και εμβολιασμού παραμένει αναγκαία. Όσο ο ιός εξελίσσεται, οι κοινωνίες οφείλουν να παραμείνουν προσεκτικές και ενημερωμένες ώστε να περιοριστούν οι ζημιές, ειδικά για τους πιο ευάλωτους.

Σε μια εποχή όπου η λήθη εύκολα διεισδύει, η εμφάνιση της παραλλαγής XFG θυμίζει πως η μάχη με τον κορωνοϊό συνεχίζεται, όχι με την ίδια τη σφοδρότητα των πρώτων χρόνων, αλλά με διεργασίες που απαιτούν επιστημονική εγρήγορση και κοινωνική ευθύνη. Η ανθρώπινη φωνή μπορεί να χάνεται προσωρινά με τη βραχνάδα που φέρνει η συγκεκριμένη παραλλαγή, όμως η κοινή φροντίδα και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που δεν πρέπει να χάσουν τη δική τους φωνή ποτέ.