Αυτές οι μέρες στην Κεντροαριστερά θα έμοιαζαν με την ηρεμία πριν από την καταιγίδα – όμως οι αναταράξεις από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο βγαίνει στα βιβλιοπωλεία την ερχόμενη Δευτέρα, έχουν ήδη ξεκινήσει. Μια σειρά νόμιμων και μη προδημοσιεύσεων έδωσε μια γεύση από το περιεχόμενό του, το οποίο αναμένουν όλες οι πλευρές του συριζαϊκού στρατοπέδου: ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης έστειλαν προειδοποιητικές βολές, την ώρα που στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να κρατήσουν τις δικές τους ισορροπίες ανάμεσα στη μια πλευρά και στην άλλη – όπου άλλη, αυτή που εκφράζεται και από την Ολγα Γεροβασίλη, η οποία χθες αναπαρήγαγε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου. «Στο κόμμα μας υπάρχει μία άποψη, η οποία είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία και στα όργανα και στη βάση και η οποία εκφράστηκε και στην απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία λέει συνοπτικά: όχι αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα – στόχος η σύγκλιση για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο», ανέφερε ο γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης. Εκτιμώντας πως αντίθετη απόφαση θα δημιουργούσε «φυγόκεντρες τάσεις» από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σημείο καμπής

Στην πραγματικότητα, όμως, το βιβλίο είναι το σημείο καμπής για όλους, είτε προκρίνουν την ένωση των προοδευτικών δυνάμεων είτε όχι, γιατί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περιγράφει πόσους και ποιους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί του, σε μια ενδεχόμενη νέα κομματική προσπάθεια – η πιθανότητα όλος ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί σε ένα κίνημα-ομπρέλα, όσο όλοι παίρνουν μια γεύση από τα όσα έχουν γραφτεί στις σελίδες της «Ιθάκης», όλο και απομακρύνεται. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Αριστερά, που αυτή τη στιγμή έχει κοπεί στα δύο για το ενδεχόμενο συνεργασίας και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξη Τσίπρα: κανείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει με βεβαιότητα αν ο πρώην πρωθυπουργός θα μπορούσε να ξαναγίνει συνομιλητής με τους οκτώ βουλευτές που τάσσονται υπέρ των συνεργασιών – και αν ναι, με πόσους και υπό ποιες προϋποθέσεις. Το βιβλίο και πάλι θα λύσει το μυστήριο: στις εκεί περιγραφές θα φανεί ποιοι πρώην υπουργοί θα μπορούσαν να ξανασυνταχθούν με τον πρωθυπουργό κάτω από τον οποίο υπηρέτησαν. Με ό,τι αυτό σημαίνει για το μέλλον του νεοϊδρυθέντος κόμματός του, που οδεύει για συνέδριο στα τέλη του Ιανουαρίου.

Η πλευρά του ΠΑΣΟΚ

Η «Ιθάκη» αναπόφευκτα θα φέρει συζητήσεις και στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ, όπου η κουβέντα για τις πιθανές συνεργασίες δεν έχει ανοίξει μόνο εντός του κόμματος, αλλά χθες αποτέλεσε και σημείο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Με αφορμή μια δήλωση της Ράνιας Θρασκιά πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να μπει σε συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό, με την παραδοχή πως την πρωτοβουλία των κινήσεων έχει το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Παύλος Μαρινάκης αναρωτήθηκε πώς νιώθουν στο ΠΑΣΟΚ «όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;». Από τη Χαριλάου Τρικούπη έκαναν λόγο για «τσιπρολογία», περιγράφοντας το σκεπτικό του Μεγάρου Μαξίμου «με μια Ιθάκη… ξεχνιέσαι». Το ζήτημα, όμως, είναι υπαρκτό και για τα πασοκικά στελέχη, καθώς γνωρίζουν τη διάθεση της βάσης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και ξέρουν πως το αν η διεύρυνση μπορεί να τον περιλαμβάνει θα αποτελέσει ακόμα και μέρος του προσυνεδριακού διαλόγου – με δεδομένο πως υπάρχουν σημεία που ενδεχομένως περιγράφονται στην «Ιθάκη» τα οποία αφορούν και το ΠΑΣΟΚ.