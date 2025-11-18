Επισήμως, το ΠΑΣΟΚ στην πορεία του Πολυτεχνείου εκπροσωπήθηκε από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ομως στο μπλοκ της ΠΑΣΠ μια άλλη παρουσία κέντρισε το ενδιαφέρον, χωρίς να το επιδιώκει η ίδια: αυτή της Κατερίνας Γεννηματά – Τσούνη, η οποία βρέθηκε και στη «φρουρά» της σημαίας στον δρόμο προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Η μικρότερη κόρη της πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά, είναι φοιτήτρια στη Νομική Αθηνών και ενεργή στον σύλλογο της σχολής της. Σαν χθες, ανήμερα της επετείου, θα ήταν και τα γενέθλια της μητέρας της, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2021.

Ίδια γραμμή

Οι δηλώσεις της Ράνιας Θρασκιά για τον διάλογο ΠΑΣΟΚ και ενός ενδεχόμενου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησαν έναν νέο γύρο συζήτησης και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Κι αυτό παρότι στη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν πως αυτό που λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό που λέει η Αννα Διαμαντοπούλου, αυτό που είπε η Θρασκιά, αυτό που είπε πρόσφατα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αλλά και αυτό που λέει ο Χάρης Δούκας, είναι στην πραγματικότητα… η ίδια γραμμή. Στη λογική πως διάλογος δεν σημαίνει συνεργασία και πως το ΠΑΣΟΚ έχει ταχθεί, και με απόφαση συνεδρίου, υπέρ της αυτόνομης πορείας. Οι λεπτές αποχρώσεις, βέβαια, έχουν τη δική τους σημασία – και ενδεχομένως αυτό φανεί καλύτερα μετά την έκδοση και την παρουσίαση του βιβλίου.

Στη Λάρισα

Και μιας που πιάσαμε τις λεπτές αποχρώσεις, αυτές έχουν ενδιαφέρον και για τα στρατόπεδα που διαμορφώνονται στον δρόμο προς το συνέδριο. Πριν από λίγες μέρες, ο Χάρης Δούκας επισκέφθηκε τη Λάρισα, με στόχο να οργανώσει την αυτοδιοικητική κινητοποίηση για τις 19 Δεκεμβρίου – εκεί συμμετείχαν όλοι οι δήμαρχοι που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ στη θεσσαλική περιφέρεια. Ποιος του είχε οργανώσει τη συνάντηση; Η Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία, παρά το σχετικό σούσουρο που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό, συνεχίζει να συνομιλεί με την Πλατεία Κοτζιά. Είναι, άλλωστε, μια εκ των βουλευτών που είχαν στηρίξει Δούκα στις προηγούμενες εσωκομματικές.

Σταθερότητα

Η φράση «η κυβέρνηση έχει υπέρ της τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, ιδιαιτέρως στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βαρύνεται από τη φθορά του χρόνου, ενώ η αντιπολίτευση αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της φθοράς», η οποία αποδίδεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας («Βήμα της Κυριακής»), όσο και η επισήμανση της έλλειψης συναινέσεων, έφερε την αντίδραση τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ: για «πρωτοφανή παρέμβαση» έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, «ο ΠτΔ δεν είναι σχολιαστής» ανέφεραν από την Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με συνεργάτες του Κώστα Τασούλα, ο ρόλος του Προέδρου περιλαμβάνει το ενδιαφέρον για την πολιτική σταθερότητα και «θα ήταν ανεύθυνο να αποφύγει να επισημάνει τον κίνδυνο της αστάθειας».

Απορία

Ποιο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου φιγουράριζε στις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Διονύση Τεμπονέρα για το Πολυτεχνείο; «Το αγόρι και η πόρτα».