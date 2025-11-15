Ο μύθος λέει πως εκείνο το βράδυ, αρχές Ιούλη 2024, συνέβησαν όλα γρήγορα έπειτα από την απρόσμενη – αν και τελικά παροδική – άρνηση του Νταβίντ Κάρμο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από την Πόρτο στον Ολυμπιακό.

Η κινητοποίηση ενός ολόκληρου μηχανισμού για να αποκτηθεί με συνοπτικές διαδικασίες ο «επόμενος». Η εξήγηση ήταν απλή. Μπορεί σχεδόν κανείς να μην πίστευε πως θα χρειαζόταν να βγει από το συρτάρι του σκάουτινγκ η λίστα με τους υποψήφιους αντικαταστάτες, να υπήρχε σιγουριά ότι ο Ανγκολέζος θα έμενε στη βάση του ειδικά με τους Ερυθρόλευκους να προσφέρουν 12 εκατ. ευρώ στους Πορτογάλους, εκείνη όμως ήταν έτοιμη. Και το κυριότερο: Στο Νο1 της υπήρχε κάποιος που έμοιαζε ικανός να δημιουργήσει συνθήκες για μια μεταγραφική ληστεία α λα… ιταλικά. Ναι, ο αρχηγός των Ελπίδων της γειτονικής χώρας, Λορέντσο Πιρόλα.

Πέρασαν από τότε 16 ολόκληροι μήνες. Και ο Νταβίντ Κάρμο το μετάνιωσε και επέστρεψε στα μέρη μας για μια ακόμη σεζόν – σαν δανεικός από τη Νότινγχαμ Φόρεστ – ως ότου ξαναφύγει – για την ισπανική, Ρεάλ Οβιέδο – έχοντας συνδράμει στην κατάκτηση του νταμπλ των 100 χρόνων. Κανείς όμως δεν του κρατά κακία για εκείνο το «όχι» του Ιούλη πριν απ’ το «ναι» του Αυγούστου μιας και από αυτή την καθυστέρηση ο Ολυμπιακός χτύπησε φλέβα χρυσού. Ο Λορέντσο Πιρόλα έμελλε να αποδειχθεί μια μεταγραφή που έπρεπε να γίνει. Η δε συνύπαρξη των δύο την περσινή σεζόν φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε ο Ιταλός να είναι σήμερα ένα από τα βασικά πρόσωπα των ρεπορτάζ στην πατρίδα του αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που θα πρέπει σύντομα να φορέσουν το εθνόσημο της Εθνικής. Διότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι συνεργάτες του είχαν τον χρόνο να τον προετοιμάσουν προκειμένου να γίνει σημείο αναφοράς της ερυθρόλευκης άμυνας. Και όχι μόνο…

Την περασμένη εβδομάδα η ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της league phase τον βρήκε δεύτερο – πίσω από τον Λαρς Λεράγκερ της Κοπεγχάγης – στη λίστα με τα περισσότερα κερδισμένα τάκλιν στο φετινό Champions League: 8/12 και 75% σε τετραγωνικά του γηπέδου που οι στόπερ λειτουργούν με… χειρουργική ακρίβεια καθώς τυχόν λάθος μπορεί να είναι καταδικαστικό. Η στατιστική αυτή έχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον διότι με έναν τρόπο περιγράφει κάποιες από τις βασικές ικανότητες του 23χρονου αριστεροπόδαρου άσου. Είτε γιατί εξηγεί την ικανότητα ενός τύπου 1,88 μ. στις μονομαχίες εδάφους. Είτε γιατί φωτογραφίζει την προσωπικότητα κάποιου που σε κλάσματα δευτερόλεπτου παίρνει μια τέτοια ευθύνη να πέσει στα πόδια ενός αντίπαλου σέντερ φορ. Και ο Ολυμπιακός ως εδώ έχει παίξει μεταξύ άλλων με την Αρσεναλ και την Μπαρτσελόνα: Με επιθετικούς σαν τον Βίκτορ Γκιοκέρες και τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι ή τον Μάρκους Ράσφορντ και τον Λαμίν Γιαμάλ. Την ίδια στιγμή στην ελληνική Super League κάνει θραύση. Ο Ιταλός κερδίζει το 71% των μονομαχιών σε έδαφος και αέρα. Παράλληλα, έχει 3,1 ανακτήσεις κατοχής, αλλά και 1,3 κλεψίματα. Στον τομέα της ανάπτυξης αν και θεωρητικά αυτή τη δουλειά την κάνει στην πρώτη γραμμή της άμυνας ο Παναγιώτης Ρέτσος, έχει 83% ακρίβεια στις πάσες του, πραγματοποιώντας κατά μέσο όρο 36,7 ανά αγώνα. Το 1/3 εξ αυτών συνεισφέρουν στο «χτίσιμο» του παιχνιδιού των Πειραιωτών. Και το δείγμα πλέον δεν είναι μικρό. Έφτασε τις 45 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό σε έναν χρόνο και κάτι, επιβεβαιώνοντας κάτι που το σκάουτινγκ είχε προβλέψει και σημειώσει στην περίπτωσή του. Πως είναι κάτι σαν κλασικός στόπερ μεγάλης ομάδας όπως μαρτυρά η ποδοσφαιρική καταγωγή του.

Ανδρώθηκε στο σούπερ απαιτητικό περιβάλλον της Ίντερ. Φόρεσε και το δικό της περιβραχιόνιο σε όλες τις μικρές ομάδες ως ότου κάνει το ίδιο και σε όλες σχεδόν τις μικρές εθνικές της Ιταλίας (μετρά 70 συμμετοχές από την Κ-15 ως την Κ-23). Έκανε ένα καταπληκτικό Euro σε επίπεδο Νέων το 2019 φτάνοντας ως τον τελικό της διοργάνωσης και μπαίνοντας στη μεταγραφική λίστα της Μάντσεστερ Σίτι! Αν η Ίντερ του έδειχνε εμπιστοσύνη – του έδωσε κάποια στιγμή ο Αντόνιο Κόντε μια συμμετοχή στα 18 του στην πρώτη ομάδα – σήμερα τη χώρα μας θα την είχε επισκεφτεί μόνο για διακοπές. Οι Ιταλοί όμως λατρεύουν το μοτίβο των δανεισμών για να δώσουν χρόνο συμμετοχής σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, αν και στη Serie A εκείνος που δανείζεται έχει δικαιώματα.

Ετσι έγινε και με τη Σαλερνιτάνα, η οποία κάποια στιγμή εμφάνισε τα 5 εκατ. ευρώ της σχετικής ρήτρας στο τραπέζι για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2023. Είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του στο Μιλάνο ως το καλοκαίρι του 2027 πριν φύγει για την Καμπανία. Δεν επέστρεψε ποτέ. Αντίθετα εφτασε 56 συμμετοχές στη Serie A στον ιταλικό Νότο, ένα χρόνο δανεικός και ένα ως περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Και αν η Σαλερνιτάνα δεν υποβιβαζόταν για να υποχρεωθεί να βγάλει όλα τα… ασημικά από το ράφι για εκποίηση, προφανώς το καλοκαίρι του ’24, στο «όχι» του Κάρμο, ο Πιρόλα δεν θα ήταν διαθέσιμος. ‘Ελα όμως που όλα έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν.

Έδωσε 3,5 εκατ. ευρώ ο Ολυμπιακός για εκείνον. Και ο Μεντιλίμπαρ από την πρώτη στιγμή στην προετοιμασία του εξήγησε ότι θα πρέπει να κάνει υπομονή. Όχι μόνο για την απαραίτητη προσαρμογή σε ένα εντελώς νέο διαφορετικό περιβάλλον. Κυρίως γιατί οι μετρήσεις του έδειχναν έναν θηριώδη αμυντικό που έπρεπε να δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Του είπε μάλιστα ο Βάσκος να σκεφτεί γιατί στο 40% των αγώνων του στην Ιταλία είχε γίνει αλλαγή. Γιατί αντιμετώπιζε μικροτραυματισμούς που επιβεβαίωναν πως δεν είχε δουλέψει καλά μια σειρά από μυϊκές ομάδες στο σώμα του. Μια ματιά στα σερί ερυθρόλευκα 90λεπτα εξηγούν ότι μάλλον ο Πιρόλα στον Ρέντη κάτι κάνει σωστά. Εκεί όπου μένει να περνά με τις ώρες με τον κολλητό του Ζουλιάν Μπιανκόν δουλεύοντας και μια σειρά από ατομικά προγράμματα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία.

Το δεύτερο σπουδαιότερο δώρο…

Απόγευμα Τετάρτης, έγινε γνωστό ότι ο Λορέντσο Πιρόλα επέκτεινε τη συμφωνία του με τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του και την επέκτασή του ως το καλοκαίρι του 2028.

Το δεύτερο σπουδαιότερο δώρο που έλαβε αυτόν τον καιρό. Το πρώτο; Του το χάρισε η σύντροφός του, Μαρτίνα. Εφερε στη ζωή το πρώτο τους παιδί.

«Οι ζωές των τριών μας μόλις άρχισαν. Ατζούρα, 30.10.2025» έγραψε στα social media o ευτυχής πατέρας αποκαλύπτοντας το όνομα της κόρης του. Γαλάζια…