Ο Λορέντσο Πιρόλα βρέθηκε στο match programme του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν και μίλησε για το πώς είναι να αγωνίζεται με τα «ερυθρόλευκα» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Τον Ιούλιο του 2024, ο Λορέντσο Πιρόλα ντύθηκε για πρώτη φορά στα «ερυθρόλευκα», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ένα χρόνο μετά, έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό και την αγάπη των φιλάθλων και να εξελιχθεί «σε βασικό “γρανάζι” της μηχανής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ», όπως αναφέρει ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ήρθε πολύ πιο κοντά στην κουλτούρα και τα έθιμα της χώρας και όπως δηλώνει: «πλέον νιώθω και εγώ λίγο Έλληνας».

Η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Champions League, το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο μπορεί να φτάσει ένας ποδοσφαιριστής, και ήδη μετρά τρεις συμμετοχές στη διοργάνωση. «Τα πρωινά είμαι στο προπονητικό κέντρο για προπόνηση. Όταν γυρίζω σπίτι, περνάω τον περισσότερο χρόνο με τη γυναίκα μου ή έξω με τα σκυλιά μας. Όταν έχουμε ρεπό, κάνουμε κάτι μαζί με τους συμπαίκτες μου», πρόσθεσε ο Ιταλός αμυντικός, σε ότι αφορά με το ημερήσιο πρόγραμμά του.

Με 42 παιχνίδια στο ενεργητικό του, έγινε ο πρώτος Ιταλός που ξεπέρασε τον Έντσο Μαρέσκα σε εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. «Δεν το γνώριζα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο και με κάνει περήφανο. Είναι πολύ τιμητικό για εμένα», τόνισε. Στην πρώτη του χρονιά κατέκτησε το νταμπλ, ενώ και φέτος οι στόχοι του παραμένουν υψηλοί: «Να επαναλάβουμε το νταμπλ και να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στο Champions League», είπε αποφασιστικά.

«Κάθε αγώνας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» είναι γιορτή και η ατμόσφαιρα εξαιρετική, χάρη στους οπαδούς μας», αναφέρει για το «σπίτι» και τον κόσμο των «ερυθρόλευκων». Ο Ολυμπιακός για εκείνον είναι: «ο πιο σημαντικός σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά και μια τεράστια οικογένεια», και νιώθει μεγάλη χαρά και τιμή που φορά τη φανέλα αυτή. «Ήταν η καλύτερη απόφαση που θα μπορούσα να πάρω», λέει για την μεταγραφή του στους «Πειραιώτες»!