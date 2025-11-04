Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν ξυπνά μνήμες και παραδόσεις που φαίνεται να συνοδεύουν την ομάδα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Οι Πειραιώτες δεν έχουν χάσει ποτέ από ολλανδική ομάδα στην Ελλάδα, γεγονός που προσδίδει μία ιδιαίτερη ψυχολογική διάσταση πριν από κάθε αγώνα. Η ιστορία δείχνει πως τα σερί αυτά μπορεί να επηρεάζουν την πνευματική προετοιμασία των ποδοσφαιριστών, ενώ συχνά γίνονται αντικείμενο σχολιασμού από δημοσιογράφους και αναλυτές.

Μέχρι το πρώτο διπλό του Ολυμπιακού στο Champions League εκτός έδρας, το 2007-08 στη Βρέμη, οι παίκτες ένιωθαν έντονο άγχος σε εκτός έδρας ματς. Από τότε, η ομάδα φαίνεται να διαχειρίζεται καλύτερα τις προσδοκίες και τις παραδόσεις.

Στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός μετρά ιστορικές επιτυχίες απέναντι σε ολλανδικές ομάδες: δύο νίκες επί του Άγιαξ, μία επί Αϊντχόφεν, Χέρενφεν και Άλκμααρ, καθώς και δύο ισοπαλίες με Άγιαξ και Τβέντε. Το σερί αυτό προσθέτει μία επιπλέον διάσταση στην ψυχολογία της ομάδας και των φιλάθλων πριν από τη σημερινή αναμέτρηση.

Η μεγάλη ερώτηση παραμένει για το αν θα συνεχιστεί το αήττητο των «ερυθρολεύκων» κόντρα σε ολλανδικές ομάδες.