Στις 24 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», από τις εκδόσεις Gutenberg. Ήδη πριν κυκλοφορήσει, το βιβλίο συζητιέται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Διαρροές, εικασίες περί του περιεχομένου, αναλύσεις για τη χρονική στιγμή της κυκλοφορίας σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Το ογκώδες βιβλίο των 762 σελίδων πρόκειται, σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο, να μεταφέρει την οπτική του πρώην πρωθυπουργού για τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την Ευρώπη την περίοδο 2015-2019.

Οι επαφές ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον εκδοτικό οίκο είχαν ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν. «Είμαστε μια εκδοτική επιχείρηση με ιστορία 62 ετών, καταξιωμένη, με πολλή εμπειρία και κατάλογο βιβλίων», λέει ο εκδότης Κώστας Δαρδανός στα «ΝΕΑ». «Υπήρξαν επαφές στο παρελθόν μεταξύ ημών και του κυρίου Τσίπρα και, όταν υπήρξε η πληροφορία ότι γράφει, εκφράσαμε σε γνωστούς του το ενδιαφέρον. Προφανώς είχε ενημερωθεί και όταν ήρθε η στιγμή, επικοινώνησαν άτομα από τον στενό του κύκλο μαζί μας. Μας ενημέρωσαν ότι έχει επαφή και με κάποιους άλλους εκδότες. Τελικά, όμως, επέλεξαν εμάς».

Δίνει απαντήσεις

Ο Κώστας Δαρδανός εξηγεί ότι το βιβλίο είναι «γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο», με αφήγηση που εκτείνεται «από τότε μέχρι σήμερα και δίνει απαντήσεις: γιατί το γράφει τώρα και σε τι προσβλέπει». Σημειώνει ο κ. Δαρδανός ότι όπως κατέστησε σαφές και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι ένας συνταξιούχος πολιτικός, αλλά ένας πολιτικός που θέλει να συνεχίσει να προσφέρει στον τόπο. Διαβάζοντάς το, μας λέει ο κ. Δαρδανός, τον έβαλε να ξαναζήσει αυτή την περίοδο και θεωρεί ότι «η συντριπτική πλειονότητα των αναγνωστών θα εκπλαγούν από πολλά πράγματα σχετικά με το αφήγημα που επικρατεί για το πρόσωπο του Τσίπρα και την περίοδο – με θετικό και αρνητικό τρόπο. Κάνει και αυτοκριτική, μιλάει με ονόματα. Πολλοί που ήταν πρωταγωνιστές και αναφέρονται στο βιβλίο δεν θα περάσουν καλά», σημειώνει.

Το ενδιαφέρον της αγοράς, σύμφωνα με τον εκδότη, ξεπερνά κάθε προσδοκία: «Από τη στιγμή που “κλείσαμε” το βιβλίο, έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε τεράστιο βαθμό οι προσδοκίες μας». Τον ρωτήσαμε αν αυτό σημαίνει και αναθεώρηση του τιράζ της πρώτης εκτύπωσης. «Μπορεί και δύο φορές προς τα πάνω ήδη, με βάση τις παραγγελίες από τα βιβλιοπωλεία, ακόμη και από μικρά συνοικιακά», μας απαντά.

Στο τέλος, όπως σημειώνει ο εκδότης, «πάντα ξεκινάμε έχοντας ως δεδομένο ότι κάθε αφήγηση είναι μονομερής· δεν περιέχει όλη την αλήθεια, αλλά την αλήθεια του αφηγητή». «Αν σκεφτούμε ότι την Ιστορία τη γράφουν οι νικητές και εδώ έχουμε το βιβλίο ενός ηττημένου και μάλιστα τέσσερις φορές (σ.σ. εκλογικά) και αυτή η ιστορία έχει τόση απήχηση, δεν θα έχει κάποια αξία;», καταλήγει ο κ. Δαρδανός.