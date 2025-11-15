Πρωτοσέλιδο στη Γερμανία αποκάλυπτε, πριν από λίγους μήνες, το άνοιγμα μιας συγκρουσιακής δημόσιας συζήτησης. «Επανάσταση στο γερμανικό Δημόσιο» έγραφε η «Bild», αναλύοντας την πρόταση των Χριστιανοδημοκρατών για δραστικό περιορισμό του αριθμού των υπαλλήλων και ευελιξία στο Δημόσιο, εν μέσω αντιδράσεων από συνδικάτα που φωνάζουν υπέρ της μονιμότητας. Στο ίδιο διάστημα το Μέγαρο Μαξίμου έριχνε τροχιοδεικτικές βολές για μέτωπα που αναμένεται να ανοίξουν ίσως και πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού, και επισήμως σε κάθε περίπτωση στις αρχές του 2026. Ανάμεσά τους, η συζήτηση για άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι απλώς κρατά στο τραπέζι το θέμα, αλλά, κατά πληροφορίες, το κλειδώνει ως το μεγάλο επίδικο σε μια διαδικασία για την οποία ο χρόνος μετράει αντίστροφα: εκείνη της συνταγματικής αναθεώρησης, που περιλαμβάνει δύο ψηφοφορίες σε δύο διαδοχικές Βουλές (στην τωρινή προτείνουσα και στην επόμενη αναθεωρητική) με ουσιαστικό ορίζοντα το 2028. Η γαλάζια βάση εκκίνησης για την πέμπτη συνταγματική αναθεώρηση της Μεταπολίτευσης είναι η προεργασία του 2018 και ενημερωμένες πηγές λένε ότι οι διαφορές δεν θα είναι μεγάλες. Αν κάτι αλλάζει, προδιαγράφοντας προκλήσεις, είναι η αναμενόμενη σκληρή αντιπαράθεση για το άρθρο 103 και οι θέσεις της κάθε πλευράς για τη μονιμότητα στο Δημόσιο, που κατοχυρώθηκε συνταγματικά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο πριν από έναν αιώνα.

Στόχος οι κεντρογενείς ψηφοφόροι

Το θέμα έχει θίξει ο ΟΟΣΑ, με αναφορές σε νεοεισερχόμενους υπαλλήλους. Το Μαξίμου κάνει βήματα παραπέρα σε όλο το φάσμα του Δημοσίου και όλους τους υπαλλήλους – παλιούς και νεοπροσλαμβανόμενους αστο Σύνταγμα –, ενώ επιδίωξη είναι να δοθεί και η δυνατότητα επιλογής ανώτατων στελεχών στο Δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα. Για τον Πρωθυπουργό το μότο «άρση μονιμότητας» μπαίνει στον πυρήνα της επιχείρησης επανασύνδεσης με τους κεντρογενείς ψηφοφόρους. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ θα στέκεται απέναντι, ο Μητσοτάκης θα αποπειράται να ξεθολώσει την εικόνα του φιλελεύθερου μεταρρυθμιστή που θέλει να προβάλει. Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες: δεδομένου ότι διαδικασίες απόλυσης εφαρμόζονται και σήμερα, από τη μία η αντιπολίτευση θα χρεώνει στη ΝΔ προσπάθειες πόλωσης με «πυροτεχνήματα», από την άλλη το μείζον είναι η ΝΔ να πείσει με σαφή διατύπωση προθέσεων. Στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας της μπαίνει η συνταγματική κατοχύρωση της «αξιολόγησης», αφού το ζήτημα της άρσης μονιμότητας, κατά τη γαλάζια πρόταση, συνδέει ευθέως ενδεχόμενη απόλυση υπαλλήλου με την αποδοτικότητά του.

Το πλαίσιο προτάσεών της περιλαμβάνει επίσης το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο με αφορμή τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ – σε αυτό αναφέρθηκε ακόμα και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι –, το 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το 24 για το περιβάλλον, τον σταθερό εκλογικό κύκλο, την επιστολική ψήφο κ.λπ.

Το «κυνήγι» των 180 ψήφων

Για κανένα δεν έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις μεταξύ κομμάτων. Ο Μητσοτάκης κοιτάζει στα πασοκικά έδρανα για το δύσκολο «κυνήγι» 180 ψήφων σε αυτή τη Βουλή, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θα τις χαρίσει στη ΝΔ. Διότι δεν θέλει να της δώσει την ευκολία (την προοπτική, ακριβέστερα) να ορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων με 151 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Κι αυτό το ξέρουν στην κυβέρνηση, εξού και οι επικριτές της λένε ότι η συνθήκη ενδεχομένως να επιτρέψει στον Μητσοτάκη προσώρας να «λαϊκίσει». Ακόμα και για το 86, που βρίσκεται και στην πασοκική λίστα (μαζί με το 90 για τη Δικαιοσύνη, το 101Α για τις Ανεξάρτητες Αρχές κ.ά.), πιθανότατα δεν θα υπάρξει ανταπόκριση. Συνεπώς μένει να κριθεί η επικοινωνιακή στρατηγική κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήδη ο Μητσοτάκης επεξεργάζεται συγκρότηση task force εντός και εκτός Βουλής, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Προκαταρκτικές συνεννοήσεις έγιναν και εν αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού θεωρείται βέβαιη η εμπλοκή του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και μέσα από το Μαξίμου των Στέλιου Κουτνατζή και Παύλου Μαρινάκη.

Νέα διάταξη για την ΤΝ

Παρασκηνιακά εξετάζεται κάτι ακόμα: διάταξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση παρουσίασης του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης είπε με νόημα ότι δεν μπορούν να αγνοηθούν οι «σημαντικές επιπτώσεις» της ΤΝ «στην πολιτική και πολιτειακή μας οργάνωση». Η προεργασία αφορά προσθήκη νέου κεφαλαίου σε συνέχεια του υπάρχοντος άρθρου 5Α (Δικαίωμα στην πληροφόρηση), ώστε να κατοχυρωθούν βασικές αρχές για την «ηθική τεχνητή νοημοσύνη» και να θεσπιστεί Ανεξάρτητη Αρχή.