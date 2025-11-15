Ο άνθρωπος είναι κοινωνική οντότητα αλλά βιολογικό οικοσύστημα. Το σώμα του περιέχει 30 τρισεκατομμύρια ανθρώπινα κύτταρα και άλλα τόσα βακτηρίδια, μύκητες και ιούς, βάρους 200 γραμμαρίων. Το ανοσοποιητικό σύστημα κρατά υπό έλεγχο 1.400 είδη παθογόνων μικροβίων τα οποία, αν διαταραχθεί η ισορροπία του οικοσυστήματος από εισβολή ή εσωτερική αδυναμία, προκαλούν ασθένειες ή και θάνατο. Οταν το ανοσοποιητικό σύστημα αδυνατεί να νικήσει τον εισβολέα, χρειάζεται τεχνητή ενίσχυση.

Η μεταφυσική αναγορεύει το σώμα σε ναό της ψυχής αλλά στην πραγματικότητα η ιερότητα απουσιάζει αφού πρόκειται για χημικό μηχανισμό. Αποτελεσματικό, καθότι προϊόν εξέλιξης, αλλά και μεταφορέα μικροβίων. Οταν τα πράγματα ζορίζουν, π.χ. από μια ισχυρή επιδημία, πολλοί άνθρωποι υποκύπτουν. Το είδος μας έχει πολλαπλασιασθεί στον πλανήτη, σχηματίζει πυκνούς πληθυσμούς που, επιπλέον, μετακινούνται συνεχώς, μεταφέροντας τα μικρόβια παντού, με αποτέλεσμα οι επιδημίες να γίνουν ευκολότερες. Μόνον η τεχνολογία προστατεύει αποτελεσματικά, αφού τα εμβόλια αναλαμβάνουν με μεγάλη επιτυχία τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Οι ανεμβολίαστοι βλάπτουν τον εαυτό τους αλλά διευκολύνουν και τη μετάδοση των μικροβίων, προκαλώντας νόσηση ή και θάνατο στους άλλους. Το αντιεμβολιαστικό κίνημα ευθύνεται για βαριές και θανατηφόρες σωματικές βλάβες εκ προμελέτης. Στους φανατικούς αντιεμβολιαστές περιλαμβάνονται δημαγωγοί, ιεροκήρυκες, ισλαμιστές, οικοφρικιά, ανόητοι και αμόρφωτοι. Αλλοι πάλι διστάζουν ή αρνούνται τον εμβολιασμό διότι φοβούνται την υψηλή τεχνολογία, τον υλισμό της Χημείας, την κερδοσκοπία των φαρμακευτικών εταιρειών, τον Δυτικό ιμπεριαλισμό, την επέμβαση του κράτους στην ιδιωτική ζωή κ.λπ. Σημαντικό ρόλο παίζουν και ελαφρόμυαλοι γιατροί που φέρουν βαριά ευθύνη όταν παρεμποδίζουν ή δεν συνιστούν τον εμβολιασμό.

Η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων θεωρεί τα εμβόλια γενικά ασφαλή και αποτελεσματικά, την δε αποφυγή εμβολιασμού επικίνδυνη. Σήμερα στην Ελλάδα, η σχετική αμέλεια είναι πολύ συνηθισμένη. Το κράτος οφείλει να ενημερώνει τακτικά, να ωθεί επιτακτικά τους πολίτες, να τιμωρεί τους αρνητές. Σοβαρές έρευνες, δημοσιευμένες στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, δείχνουν ότι πολλά εκατομμύρια θάνατοι από Covid αποφεύχθηκαν χάρη σε εμβολιασμό. Ειδικότερα, τα εμβόλια mRNA αποδεικνύεται ότι είχαν και παράπλευρες ευεργετικές συνέπειες σε καρδιοαγγειακά προβλήματα και καρκίνους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί τον αντιεμβολιασμό μία από τις κορυφαίες απειλές για την υγεία.

Για να ζήσουν οι άνθρωποι κοντά ο ένας στον άλλον, με ασφάλεια, ειρήνη και ευημερία, πρέπει να αυτοδεσμεύονται σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Οταν δεν το κάνουν, απαιτείται ένας δίκαιος και αποτελεσματικός Λεβιάθαν, που θα ρυθμίζει το κοινωνικό σύνολο, θα διαμορφώνει και θα επιβάλλει κανόνες, θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία και στοχευμένες τιμωρίες. Μπορεί να είναι ένας απόλυτος άρχων ή εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ή κάποιο άλλο σύστημα που θα κάνει την απαραίτητη δουλειά. Αυτή η επινόηση του Τόμας Χομπς, ορθολογιστή και υλιστή, προδρόμου του Διαφωτισμού, θεμελίωσε τη νεωτερική πολιτική φιλοσοφία, απαντώντας στο θεμελιώδες κοινωνικό ζήτημα. Φυσικά, η θέση αυτή είναι αντιπαθής, δεν κολακεύει την ανθρώπινη φύση, καθότι δεν λαϊκίζει. Εφόσον όμως οι άνθρωποι δεν είναι πλήρως ικανοί να αυτοοργανωθούν σε μια λειτουργική κοινωνία ούτε έχουν ειδικές γνώσεις για την αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων, χρειάζεται να παραδίδουν ένα μέρος της ελευθερίας σε επαΐοντες, ώστε να διασώσουν τη ζωή τους, και να απολαύσουν την υπόλοιπη ελευθερία τους.

Ο Κίμων Χατζημπίρος είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο