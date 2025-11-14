«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, γιατί – όπως εξήγησε – έχει μια ομόφωνη απόφαση της ΚΕ του που θέτει ως στόχο τη συμμετοχή και τη διοργάνωση συζητήσεων και δράσεων από κοινού με τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Εντάξει, αφήνοντας στην άκρη πως δεν καλοβλέπουν όλοι μα όλοι οι συριζαίοι μια συνεργασία με το δυνητικό κόμμα Τσίπρα, άρπαξε την ευκαιρία της κόντρας στη Νέα Αριστερά για να πετάξει μια μπηχτή προς την Πατησίων. Λογικό, πλούσιο σε κάνει η φτώχεια του άλλου.

Αυξήσεις

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε αύξηση του προϋπολογισμού των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2033 κατά 11%, αλλά και αύξηση στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Περιφερειών από το 2026 κατά 35 εκατ. ευρώ. Οι κακές γλώσσες ήδη σχολιάζουν πως η κυβέρνηση είναι λαρτζ επειδή ο χάρτης των περιφερειακών εκλογών είχε βαφτεί γαλάζιος – κι υπενθυμίζουν ότι δεν είναι τόσο γενναιόδωρη με τους δημάρχους.

Επίσκεψη

Ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε χθες στο Πεντάγωνο την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οπως πόσταραν κι οι δύο, συζήτησαν τις στρατηγικές αμυντικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους. Ούτε μια φωτογραφία τους με φόντο τη βιοκλιματική πρόσοψη του κτιρίου (οι λευκές περσίδες της οποίας συμβολίζουν, κατά την άποψη του υπουργού, «τις πτυχές και της ευζωνικής φουστανέλας και μη όντας σε ίσες αποστάσεις, δημιουργούν κίονες που παραπέμπουν στην ελληνική αρχαιότητα») δεν είδαμε, όμως. Κρίμα.

Βεντέτα

Ο Γιώργος Φλωρίδης θεωρεί ότι του ξέφυγε του Ανδρουλάκη το «έχουμε μπερδέψει τα εγκλήματα τιμής με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής» για να μη δυσαρεστήσει τον κόσμο της Κρήτης – ενώ έσπευσε να επισημάνει ότι «κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις». Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ από κοινοβουλευτικού βήματος μάλλον επιβεβαίωσε την εκτίμησή του. Εκτός αν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης όντως δεν γνωρίζει πως κι η ανοχή μπορεί να γίνει έγκλημα.