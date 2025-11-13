Λύση στο στεγαστικό, και όχι μόνο, πρόβλημα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας με το πρόγραμμα που εξήγγειλε ο Νίκος Δένδιας. Στόχος του είναι να υπάρξει παροχή στέγης σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που μετατίθενται σε μονάδες μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

«Εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Εχω πει επανειλημμένως ότι επιχειρούμε μια ολιστική προσέγγιση στα ζητήματα αυτά», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας στην παρουσίαση του προγράμματος, το οποίο έχει κοστολογηθεί στα 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,44 δισ. ευρώ προέρχονται από χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ενώ τα υπόλοιπα 260 εκατομμύρια είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στόχος είναι η κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και η ανακαίνιση 7.030 που υπάρχουν ήδη, για τις οποίες ο υπουργός επεσήμανε πως έχουν ζητήματα συντήρησης και, αντίθετα προς τις ανάγκες που είναι πενταπλάσιες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στον Εβρο, η πλειονότητά τους είναι σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 2.160 σε αυτές τις περιοχές, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στον Εβρο υπάρχουν μόλις 1.557.

Κατασκευή σε τρεις φάσεις

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το 2030 θα έχουν καλυφθεί στο 100% οι ανάγκες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στον Εβρο και μέχρι το 2040 στο 100% της επικράτειας. Η κατασκευή θα έχει τρεις φάσεις: η πρώτη, από το 2024 μέχρι το 2030, για 5.100 νέες κατοικίες.

Η δεύτερη, από το 2031 μέχρι το 2036, το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη, Θράκη και το 50% των αναγκών στην Αττική, με την κατασκευή 2.623 κατοικιών. Και η τρίτη φάση, από το 2036 μέχρι το 2040, άλλες 2.731 κατοικίες. Πρόκειται για οικοδομικά συγκροτήματα 13 και 12 διαμερισμάτων. Το συγκρότημα των 13 διαμερισμάτων θα έχει 10 διαμερίσματα 58 τ.μ., του ενός υπνοδωματίου, και 3 διαμερίσματα 92 τ.μ., των δύο υπνοδωματίων. Το συγκρότημα των 12 διαμερισμάτων θα έχει 6 διαμερίσματα των τριών υπνοδωματίων και 6 διαμερίσματα των δύο υπνοδωματίων, με 114 και 92 τ.μ. αντίστοιχα.

Το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας

Το πρόγραμμα στοχεύει και στην στήριξη του καλαθιού της στρατιωτικής οικογένειας με τη δημιουργία Ενιαίας Διακλαδικής Διοίκησης Κέντρου Εφοδιασμού Μονάδων. Ολες οι μονάδες και τα στρατιωτικά πρατήρια θα προμηθεύονται κεντρικά, κάτι που, όπως τόνισε ο υπουργός, κατεβάζει το κόστος. Θα υπάρξει υπαγωγή και των 26 πρατηρίων του Στρατού Ξηράς και των 5 πρατηρίων του Πολεμικού Ναυτικού σε Ενιαία Διοίκηση και θα καθιερωθούν νέα πρότυπα λειτουργίας των πρατηρίων και της διαδικασίας προμήθειας, της προμηθευτικής αλυσίδας, με εξελιγμένα logistics. Το ζητούμενο, τόνισε ο υπουργός, είναι «να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε στη στρατιωτική οικογένεια ένα καλάθι το οποίο να είναι μεταξύ 20% και 23% φτηνότερο από τις ανάλογες τιμές που θα μπορεί να βρει σε οποιοδήποτε σουπερμάρκετ της αγοράς».

Κατασκευάζονται επίσης 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται – επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων. Παράλληλα, προχωρεί η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων, με παροχές ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για δόκιμους αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Ειδικότερα, κατασκευάζονται τέσσερα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.