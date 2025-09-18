Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζει ότι ολοκληρώνεται αύριο, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, η προθεσμία για την εκ νέου υποβολή αιτήσεων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Το επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ κατ’ ελάχιστον, ενώ μπορεί να φτάσει έως 2.500 ευρώ για όσους φοιτούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν σε μισθωμένη κατοικία.

Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους δικαιούχους που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση στην αρχική προθεσμία (30 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2025). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τον νόμο, εκτός εάν ο ίδιος ο φοιτητής πληροί συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, οι γονείς διαμένουν στο εξωτερικό ή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση).

Ειδική περίπτωση – ποιος υποβάλλει την αίτηση;

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος είναι ο γονέας στον οποίο εμφανίζεται ότι βαρύνει ο φοιτητής ως προστατευόμενο μέλος.

Για παράδειγμα, αν το παιδί είναι δηλωμένο ως εξαρτώμενο μέλος από τον πατέρα, αλλά το μισθωτήριο είναι στο ΑΦΜ της μητέρας, η αίτηση πρέπει να γίνει από τον πατέρα. Κατά τη διαδικασία της αίτησης, στο βήμα του μισθωτηρίου μπορεί να δηλωθεί και ο ΑΦΜ της μητέρας ως μισθωτή. Αν δεν ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά ο έλεγχος, το μισθωτήριο κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, όπου και αξιολογούνται τα σχετικά στοιχεία.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της έτερου γονέα (σε περιπτώσεις διαζευγμένων, θανόντων ή άγαμων γονέων, το αντίστοιχο πεδίο παραμένει κενό) και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας, ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου και του/της συζύγου του στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας),

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση συγκατοίκησης, συμπληρώνονται και τα ακόλουθα:

o αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

ο Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή

Τα ποσά του επιδόματος:

Το ποσό του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με τα στοιχεία της αίτησης και τον τόπο σπουδών:

1.500 ευρώ καταβάλλονται στις αιτήσεις που εγκρίνονται χωρίς στοιχεία συγκατοίκησης ή όταν τα στοιχεία συγκατοίκησης δεν γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

2.000 ευρώ λαμβάνουν οι φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον εγκριθούν όλα τα στοιχεία της αίτησης.

2.500 ευρώ καταβάλλονται αποκλειστικά σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Με την αυριανή λήξη της προθεσμίας, το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν εγκαίρως την αίτησή τους, ώστε να μη χάσουν το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος.