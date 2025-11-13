Την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης αναλαμβάνει για το α’ εξάμηνο του 2026 η Κύπρος, και στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάνει έναν γύρο των πρωτευουσών των χωρών-μελών της Ενωσης, ως είθισται. Βρέθηκε λοιπόν χθες, καθόλου τυχαία, στην Αθήνα, και επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου. Χαμογελαστός τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Κυριάκος, πώς αλλιώς άλλωστε, και εν συνεχεία είπε κάτι περί της ανάγκης συντονισμού των δύο κυβερνήσεων. Ανταπάντησε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αλλά είπε κάτι το επιεικώς αμφίσημο, το οποίο, εμένα αν ήμουν Κυριάκος, θα μου χτυπούσε κατευθείαν στα μηνίγγια. Τι είπε, η προεδράρα Χριστοδουλίδης;

Το εξής: «Εκ μέρους της κυπριακής πλευράς θέλω να πω ότι έχουμε μάθει πολλά για τη διακυβέρνηση από την Ελλάδα και θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείται στην Ελλάδα». Αυτό το «έχουμε μάθει πολλά» και το άλλο ότι «αξιοποιούμε τεχνογνωσία» (σε τι ακριβώς πρόεδρε;), εμένα με ενέβαλαν σε σκέψεις. Φυσικά αναγνώρισα και το ταλέντο του προέδρου Χριστοδουλίδη να λέει με τρόπο όσα… καλωδιακά τον απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα, αν με εννοείτε τι εννοώ…

Σόου με την «Ιθάκη»

Το χθεσινό καινούργιο σε σχέση με το «παραμύθι με… όνομα», την «Ιθάκη» του προέδρου εξ εφέδρων Αλέξη, είναι μια φωτογραφία. Συνοδεύει την είδηση (τι είδηση; Ειδησάρα!!!) ότι ο συγγραφέας παρέλαβε, όπως είθισται για κάθε εκδοτικό οίκο που σέβεται το όνομά του, το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου. Η φωτογραφία απεικονίζει το χέρι του εξ εφέδρων προέδρου να κρατάει με προφανή χαρά (που δεν αποτυπώνεται στη φωτογραφία) το βιβλίο, και επ’ αυτού δεν έχω να πω κάτι. Το έχω ζήσει κι εγώ, άρα μπορώ να τον καταλάβω. Εκείνος που δεν μπορεί να τον καταλάβει είναι – πληροφορήθηκα εγκύρως χθες, από μία πηγή μου – ο Νικόλας, ο 13-0 από τα αποδυτήρια, Παππάς, ο οποίος λέει έχει μείνει κάγκελο με «τον χαριτωμένο πλέον πρώην πρωθυπουργό και το πόνημά του» (κατά την έκφραση Κ. Βαξεβάνη!). Διότι τον ενημέρωσε ο Βαξεβάνης, πως στο κεφάλαιο όπου ο άλλος αναφέρεται στο «κόλπο» με τις τηλεοπτικές άδειες (κόλπο για να στήσει δικό του κανάλι ο ΣΥΡΙΖΑ), τα φορτώνει όλα στον Νικόλα τον 13-0!!!

Ολα, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Λες και ήταν δική του απόφαση, και όχι του ίδιου του Τσίπρα. Επίσης αυτό που τον έχει κάνει έξαλλο είναι ότι δεν αναφέρει λέξη για την καταδίκη του Νικόλα στο Ειδικό Δικαστήριο, για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών. Μου ειπώθηκε λοιπόν ότι ο Νικόλας με το ζόρι κρατιέται να μην ανοίξει το στόμα του, αλλά επί του παρόντος δεν θα το κάνει. «Είναι πολύ στενοχωρημένος. Θα περιμένει να διαβάσει ο ίδιος το βιβλίο, και να βγάλει συμπέρασμα», μου ανέφερε κάποιος από αυτούς που έχουν μιλήσει μαζί του.

Το είχα προβλέψει, δεν το είχα προβλέψει, ότι θα γίνει σόου με το βιβλίο; Προμηθευτείτε ποπ κορν και μπίρες, και πιάστε θέση στον καναπέ…

«Σκίσιμο» δίχως έλεος

Πάντως, το σκίσιμο που κάνει στο βιβλίο, και στον Τσίπρα, ο Κώστας (Βαξεβάνης) είναι τέτοιο που έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται τι περισσότερο (και χειρότερο) θα έγραφα εγώ για τον πρόεδρο εξ εφέδρων Τσίπρα, και το «παραμύθι» του. Ειλικρινά δυσκολεύτηκα να απαντήσω. Χθες, που ξαναδιάβασα πιο προσεκτικά το κείμενό του στο Documento, βρήκα ας πούμε ορισμένες αξιοπρόσεκτες αναφορές, όπως ότι πρόκειται για «αφήγημα με συναισθηματικά στοιχεία εσωτερικής καύσης (!!) που κινούν τη γραφή του πρώην πρωθυπουργού και όσων την επιμελήθηκαν (κάρφωμα στον Μαραντζίδη…)». Αλλού ότι ο συγγραφέας «μοιάζει λίγο με τη Ζήνα (χα!!), την πρωταγωνίστρια της σειράς που περιδιαβαίνει στην ελληνική μυθολογία βάζοντας στο ίδιο επεισόδιο τον Ηρακλή με τον Οδυσσέα και τον Σωκράτη, αλλά σημασία έχουν οι συμβολισμοί»!!

Σε άλλο σημείο πάντως, τον κατακρεουργεί χωρίς έλεος, γράφοντας «ποιος θα περίμενε ότι ο Αλ. Τσίπρας (και όχι κάποιος Βελόπουλος ή Λατινοπούλου), πίστευε τόσο πολύ σε οιωνούς και τη σημασία τους; Αλλά έτσι συμβαίνει ακόμη και με τους ηγέτες, τους καθορίζει η ανθρώπινη και συναισθηματική πλευρά τους. Οσοι ψάχνετε γιατί παραιτήθηκε ο Τσίπρας, θα βρείτε την απάντηση στο βιβλίο. Ηταν ένα περιστέρι με τον ίδιο τρόπο που είναι το Αγιο Πνεύμα στις Γραφές».

Και καταλήγει με μια υπόσχεση: «Θα επανέλθουμε σύντομα. Με την ιστορία αλλά και τη μυθολογία που τόσο αρέσει στον συγγραφέα».

Αουτς! Φιτίλια, δείχνει αποφασισμένος ο Κώστας Β. να κάνει βιβλίο και συγγραφέα. Είναι βέβαιο ότι τα καλύτερα έρχονται όταν κυκλοφορήσει κανονικά το βιβλίο…

Κάθεται να τον βρίζουν

Ο,τι συνέβη χθες έξω από το νοσοκομείο της Χίου, κατά την επίσκεψη εκεί του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι συμβαίνει σε κάθε επίσκεψη του υπουργού Υγείας σε νοσοκομείο, είτε για να εγκαινιάσει μια πτέρυγα είτε να επιθεωρήσει, κάτι. Και μονίμως καταγράφεται το ίδιο σκηνικό: ΠΑΜΕ υπηρεσίας, με πανό, και με το κλασικό σύνθημα «Λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία». Ενας, με ντουντούκα το φωνάζει, καμιά δεκαπενταριά το επαναλαμβάνουν, κι από δίπλα πέντε-έξι κυρίες, μάλλον άσχετες με το κόμμα, να βρίζουν τον Αδωνη ότι διέλυσε την υγεία. Το θέμα λοιπόν δεν είναι αυτοί, είναι ο ίδιος ο Αδωνις. Ο οποίος αντί να εισέλθει με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο, σταματάει έξω από αυτό, και πορεύεται προς τους διαδηλωτές. Και προσπαθεί να πιάσει διάλογο μαζί τους, για να τους… πείσει!! Οχι με τους ΠΑΜίτες, αυτοί απλώς φωνάζουν το κλασικό (προαναφερόμενο) σύνθημα. Ως εκεί. Με τους υπολοίπους, τις κυρίες που λέγαμε και πιο πάνω. Ακούει, ακούει, εκείνες ωρύονται, κουνάνε χέρια, τον βρίζουν, κι αφού τελειώνουν αποχωρεί. Εχοντας ενδιάμεσα πει δυο-τρεις λέξεις, ίσα ίσα για να τροφοδοτεί αυτόν τον περίεργο «διάλογο», που δεν είναι φυσικά διάλογος, με τίποτε. Ειλικρινά το λέω, τέτοιο φαινόμενο, δεν έχω ξαναδεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Πολιτικό, να κάθεται να τον βρίζουν, και να μην προσπαθεί να το σκάσει από την πίσω πόρτα. Μοναδικός, πραγματικά…

«Κοίτα ποιος μιλάει»

Η δήλωση ανήκει στον γνωστό Καμμένο, έγινε προ ημερών, κι αν πέρασε κάτω από τα ραντάρ εκείνη την ημέρα είναι γιατί κανείς πλέον δεν ασχολείται μαζί του. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες να εμφανιστεί ως «κολλητός» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ή ως άνθρωπος του Τραμπ στην Ελλάδα. Ο τύπος αυτός λοιπόν, ρωτήθηκε για τη συνέντευξη Σαμαρά και δήλωσε τα ακόλουθα, εξόχως αποκαλυπτικά, για το ότι παραμένει αμετανόητος:

«Ξέρετε, το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο έχει και πολιτική εκδοχή και είναι ο Αντώνης Σαμαράς που ανέτρεψε το 1993 τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τώρα επανέρχεται να κάνει το ίδιο. Δεν μπορεί αυτός που παρέδωσε τη ΝΔ στο ΠΑΣΟΚ να λέει για σημιτικό μόρφωμα».

Το «κοίτα ποιος μιλάει» είναι πολύ λίγο για να αποτυπώσει τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η δήλωση. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που φώναζε στην αντιπολίτευση ωρυόμενος από το βήμα της Βουλής «στα τέσσερα εσείς, στα τέσσερα»…

(Α, ρε Κυριάκο, τι έχεις κάνει στη ζωή σου…)