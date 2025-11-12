Έντυπη Έκδοση - ΣκίτσαΤο σκίτσο της Έφης Ξένου για ΤΑ ΝΕΑ 12/11/2025 TANEA Newsroom Πρώτη Δημοσίευση 12/11/2025, 16:54 Online Έκδοση 12/11/2025, 16:54 Share Share Facebook Twitter Linked in Messenger Whatsapp Telegram e-mail Τελευταία Νέα 17:40 Οικονομία ΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA – Πότε δεν θα υποβάλλονται στοιχεία τιμολογίων τλόγω αναβάθμισης 17:35 Σκίτσα Το σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου για ΤΑ ΝΕΑ 12/11/2025 17:25 Ελλάδα Σοκ με 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της – Του προκάλεσε μόνιμες σωματικές βλάβες 17:21 Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Αποφυλακίζονται οι δύο μηχανικοί που είχαν καταδικαστεί για υπερκοστολογήσεις στην Εγνατία Οδό Vidcast: Στα Σχοινιά Τελευταία ΝέαΑΑΔΕ: Νέα έκδοση myDATA – Πότε δεν θα υποβάλλονται στοιχεία τιμολογίων τλόγω αναβάθμισηςΣοκ με 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της – Του προκάλεσε μόνιμες σωματικές βλάβεςΘεσσαλονίκη: Αποφυλακίζονται οι δύο μηχανικοί που είχαν καταδικαστεί για υπερκοστολογήσεις στην Εγνατία Οδό