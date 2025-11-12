Φως στη διαδρομή που οδήγησε την Ελλάδα στον ενεργειακό θρίαμβο της P -TEC, της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια στην Αθήνα που προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον αποσπώντας την ψήφο εμπιστοσύνης αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών με τη σφραγίδα της αμερικανικής κυβέρνησης, έριξε από το Athens Security Forum ο Σταύρος Παπασταύρου.

Αποκαλύπτοντας όλα τα προπαρασκευαστικά στάδια που ακολούθησε ο ίδιος από τη μέρα που ανέλαβε επικεφαλής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να φτάσουν σε τόσο ώριμο στάδιο οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στην P–TEC, ο υπουργός Ενέργειας αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα που – αν όλα πάνε καλά – θα εκτοξεύσει την αξία της Ελλάδας τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά.

Πρώτος σταθμός το 2027

Σύμφωνα με τον Παπασταύρου, πρώτος σταθμός είναι το 2027, έτος κατά το οποίο θα φανεί (από το πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο που ξεκινά ερευνητικές γεωτρήσεις η Exxon στο μπλοκ 2) αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, με ορίζοντα ενεργειακής εκμετάλλευσης το 2030. Αναφορικά με την περίπτωση της Chevron και τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα θα εξελιχθεί με σημείο εκκίνησης, ως προς την αξία των κοιτασμάτων, το έτος 2030.

Στην τοποθέτησή του, ο Παπασταύρου ένωσε τις κουκκίδες της αόρατης ενεργειακής διαδρομής των αμερικανικών κολοσσών που ξεκινά από την Κέρκυρα για να καταλήξει στην Κύπρο και να γυρίσει από εκεί πίσω προς Αίγυπτο και Ισραήλ.

Σχολιάζοντας, τέλος, τον εμπορικό διάδρομο IMEC και τον τρόπο με τον οποίο αυτός συνδέεται με τα υπόλοιπα ενεργειακά πρότζεκτ της περιοχής μας, ο ίδιος τόνισε πως η Ελλάδα δεν είναι απαραίτητο να είναι η μοναδική πύλη εισόδου του εμπορικού διαδρόμου στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας και άλλα σημεία μη ανταγωνιστικά, όπως εξήγησε, που μπορεί να αφορούν τα λιμάνια της Μασσαλίας και της Τεργέστης σε Γαλλία και Ιταλία αντίστοιχα.