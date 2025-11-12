Το Athens Security Forum, η κορυφαία ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.), ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (12/11) στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Διοργανώνεται σε μια εξαιρετικά κομβική για την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική ασφάλεια συγκυρία και αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ανακατατάξεις στην ήπειρο μας και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το Athens Security Forum 2025 σε συνεργασία με ΤΑ ΝΕΑ διερευνά πώς περιφερειακοί παράγοντες, κρατικοί και μη, επανατοποθετούνται σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Στην ατζέντα του θα βρεθούν ζητήματα στρατηγικής, αλληλεξάρτησης, συσχετισμού δυνάμεων, και θα εξετασθεί πως η μεταβαλλόμενη δυναμική ισχύος αναδιαμορφώνει το περιβάλλον ασφαλείας στη νότια Ευρώπη.

Συζητούνται κρίσιμα αυτά ζητήματα από έγκυρους αναλυτές, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς από την Ελλάδα και κορυφαία αμερικανικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά ιδρύματα.

Το Φόρουμ υποστηρίζεται από τους ακόλουθους οργανισμούς: NATO, Konrad Adenauer Stiftung (Γερμανία), Hanns Seidel Stiftung (Γερμανία), Wilfried Martens Center (Βρυξέλλες), Columbia University (Η.Π.Α.), RUSI (Βρετανία), PRIO (Νορβηγία).

Το Φόρουμ άνοιξε με χαιρετισμό του διευθυντή της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, Γιώργου Μαντέλα, ο οποίος υπογράμμισε ότι τίποτα δεν μένει κρυφό τελικά. «Αργά ή γρήγορα όλα βγαίνουν στο φως» είπε χαρακτηριστικά.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

10:00-14:30 Η Πρόκληση της Κίνας

10:00-10:40 Συνεδρία I: H επαναστροφή της κινεζικής οικονομίας σε μια εποχή παγκόσμιας αταξίας

Ομιλητής:

Dr Sun Xin, Senior Lecturer in Political Economy, King’s College London

Σχολιαστής: Κωνσταντίνος Τσιμώνης, Επίκουρος Καθηγητής Κινεζικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου και Επικεφαλής Κινεζικού Προγράμματος Ι.ΔΙ.Σ

10:40-11:40 Συνεδρία II: Κίνα, Ευρώπη και τεχνολογικές διαρροές μεταξύ στρατιωτικών οικοσυστημάτων

Ομιλητές:

Dr Rao Swasti, Associate Professor and Associate Dean for Global Initiatives at O.P. Jindal Global University, India

Δρ. Ηλίας Ρουμπάνης, Ανώτερος Εταίρος Κινεζικού Προγράμματος Ι.ΔΙ.Σ.

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Τσιμώνης, Επίκουρος Καθηγητής Κινεζικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου και Επικεφαλής Κινεζικού Προγράμματος Ι.ΔΙ.Σ.

11:40-12:00 Διάλειμμα

12:00-12:40 Συνεδρία III: Κεντρική Ομιλία

Ανιχνεύοντας τις ακαδημαϊκές συνεργασίες Κίνας-Ευρώπης: Αξιολόγηση πεδίου εφαρμογής, διαφάνειας και κινδύνων

Ομιλητής:

Matej Šimalčík, Εκτελεστικός Διευθυντής, Central European Institute of Asian Studies

12:40-13:30 Συνεδρία IV: Η ομηρία του Δράκου στο νησί της Καλυψούς: Επανεξετάζοντας την αλληλεπίδραση επενδύσεων και γεωπολιτικής στον Πειραιά.

Ομιλητές:

Plamen Tonchev, Επικεφαλής Μονάδας Ασίας, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (διαδικτυακή σύνδεση)

Clark Banach, Διευθυντής Προγράμματος, Aletheia Research Institution; Teaching Professor, Canisius University, US (διαδικτυακή σύνδεση)

Δρ. Ηλίας Ρουμπάνης, Ανώτερος Εταίρος Κινεζικού Προγράμματος Ι.ΔΙ.Σ. Συντονιστής: Δρ. Δημήτριος Στροίκος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κινεζικού Προγράμματος Ι.ΔΙ.Σ., Επικεφαλής Προγράμματος Πολιτικής Διαστήματος, LSE IDEAS, Μεταδιδακτορικός Εταίρος Πανεπιστημίου Bologna

13:30-14:30 Διάλειμμα

14:30-15:30 Ο Μετασχηματισμός της Εγγύς Ανατολής

Σε συνεργασία με το Royal United Services Institute (RUSI)

Ομιλητές:

Jonathan R. Cohen, Πρέσβης (ε.τ.), Διακεκριμένος Εταίρος για τη Διεθνή Ασφάλεια, RUSI

Dr. Burcu Ozcelik, Ανώτερη Ερευνητική Εταίρος για την Ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, RUSI Συντονιστής: Χρήστος Κουρτέλης, Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής

Παντείου Πανεπιστημίου

15:30-16:00 Διάλειμμα

16:00-17:30 Σε αναζήτηση ενός νέου παραδείγματος στην εξωτερική πολιτική

16:00-16:30 Συνεδρία Ι

Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών

Συζητά με την

Ινώ Αφεντούλη, Εκτελεστική Διευθύντρια, Ι.ΔΙ.Σ.

16:30-17:30 Συνεδρία ΙΙ

Ομιλητές:

Γιάννης Βαληνάκης, Καθηγητής, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών

Αθανάσιος Πλατιάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων

Παναγιώτης Τσάκωνας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συντονιστής: Δημήτρης Τριανταφύλλου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής Προγραμμάτων Ι.ΔΙ.Σ.

17:30-18:30 Σε αναζήτηση ενός νέου παραδείγματος στην πολιτική Αμυνας και Ασφάλειας

Ομιλητές:

Χάρης Παπασωτηρίου, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου.

Ευριπίδης Τσακιρίδης, Διευθυντής του Γραφείου του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Αναστάσιος Ροζολής, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Δρ. Δημήτριος Στροίκος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κινεζικού Προγράμματος Ι.ΔΙ.Σ., Επικεφαλής Προγράμματος Πολιτικής Διαστήματος, LSE IDEAS, Μεταδιδακτορικός Εταίρος Πανεπιστημίου Bologna

Συντονίστρια:

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενική Γραμματέας Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων