Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρηση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Euronext για την απόκτηση μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια. Η αναθεώρηση αφορά τον ελάχιστο αριθμό μετοχών της Ελληνικά Χρηματιστήρια που πρέπει να προσφερθούν στη Euronext ώστε να γίνει αποδεκτή η δημόσια προσφορά. Η τιμή παραμένει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή σε €0,42 ανά μετοχή. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 28.925.001 μετοχές της Ελληνικά Χρηματιστήρια (ATHEX), που αντιστοιχούν σε 50% πλέον μιας μετοχής της ATHEX. Στις 7 Νοεμβρίου, η Euronext επέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης με σκοπό να αποκτήσει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη της ATHEX. Στις 10 Noεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης. Ωστόσο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευκρινίζει ότι η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Στο φως απάτη ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα ΙΧ

Μια καλοστημένη απάτη με αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ είχαν στήσει ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων οι οποίες συνεργάζονταν με μια βουλγάρικη εταιρεία – βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα. Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιρειών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους. Οι έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Την απάτη έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ. Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων, που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.

Η λειψυδρία και οι λύσεις

Το πρόβλημα της λειψυδρίας είναι υπαρκτό και δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε για τη σοβαρότητά του, ωστόσο τα μέτρα που έχει ανακοινώσει το ελληνικό κράτος για το υδροδοτικό της Αττικής βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και μπορούν να φέρουν οριστική λύση στο ζήτημα, εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι κινηθούν γρήγορα. Αυτό, μεταξύ άλλων, επεσήμανε ο γενικός διευθυντής του Ομίλου AKTOR Αναστάσιος Αρανίτης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum. Οπως τόνισε, η λειψυδρία είναι υπαρκτό πρόβλημα που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, την ανομβρία και την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στην Αττική, με τα αποθέματα ύδατος να βρίσκονται στο μισό σε σχέση με εκείνα που απαιτούνται για τον ομαλό εφοδιασμό της Αθήνας με νερό.

Ψαλίδι στο επιτόκιο

Στη μείωση του επιτοκίου χορήγησης δανείων επενδυτικού χαρακτήρα, που θα χορηγηθούν προς τους ΟΤΑ και συγκεκριμένα για έργα που αφορούν προμήθειες, μελέτες, απαλλοτριώσεις, καθώς και για ισοσκέλιση προϋπολογισμού προχωρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το επιτόκιο μειώνεται κατά μισή μονάδα, από το 4,75% στο 4,25%, μέτρο το οποίο θα δώσει «ανάσα» στα οικονομικά των δήμων.

Προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

«Η ΕΥΔΑΠ έχει και θα συνεχίσει να έχει δημόσιο χαρακτήρα. Εν μέσω λειψυδρίας, θα ενισχυθεί η εταιρεία με νέες προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων». Αυτά, μεταξύ άλλων, ανέφερε χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 41ο εκλογικό – τακτικό συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει η χώρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι «η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας.

Οι κατώτατοι μισθοί και η οδηγία

Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, «που επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την εγκυρότητα της οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς», εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου να ακυρώσει μόνο εν μέρει δύο διατάξεις, οι οποίες απαριθμούν τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη – μέλη όσον αφορά τους νόμιμους κατώτατους μισθούς, καθώς και τον κανόνα που απαγορεύει τη μείωση των κατώτατων μισθών όταν υπόκεινται σε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή» και ότι «επί του παρόντος αναλύει τις συνέπειες από την ακύρωση των συγκεκριμένων διατάξεων». «Η απόφαση του Δικαστηρίου δεν επηρεάζει τη νομοθεσία που θεσπίζουν τα κράτη – μέλη για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη – μέλη», καταλήγει η ανακοίνωση.