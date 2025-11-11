Μπορεί να έδιωξε τον αδερφό του από το σπίτι του, ωστόσο ο βασιλιάς Κάρολος έφερε κοντά του έναν άλλον άνδρα – νεότερο, πιο σφριγηλό και με σαφώς περισσότερες αρετές: τον Ηρακλή. Τις τελευταίες ημέρες, στη Γηραιά Αλβιώνα έχει ξεσπάσει ένα ακόμη βασιλικό σκάνδαλο, πλην του ταπεινωτικού «εξοστρακισμού» του τέως – πλέον – πρίγκιπα Αντριου: αυτό της «απαγωγής», κατ’ εντολήν του βασιλιά, ενός διάσημου αγάλματος του υπερήρωα της ελληνικής μυθολογίας από τους πιο ξακουστούς κήπους του Λονδίνου. Οπως, μάλιστα, πληροφορούνται «ΤΑ ΝΕΑ», η προσταγή του βρετανού μονάρχη δεν οφείλεται απλώς στις ζωηρές καλλιτεχνικές του ανησυχίες. υπαγορεύτηκε από τον διαχρονικό θαυμασμό του προς τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τη βαθιά αγάπη του για την Ελλάδα.

Το μπρούντζινο άγαλμα του Ηρακλή που παλεύει με τον Αχελώο για τα μάτια της νύμφης Δηιάνειρας δέσποζε επί 62 χρόνια στο μέσο μιας λίμνης μπροστά από το Palm House, το εντυπωσιακό βικτωριανό θερμοκήπιο των Κήπων του Κιου στο Νοτιοδυτικό Λονδίνο, οι οποίοι φιλοξενούν τη μεγαλύτερη βοτανική συλλογή στον κόσμο.

Αφαιρέθηκε αθόρυβα

Στις 22 Οκτωβρίου, όμως, το ύψους τριών μέτρων έργο τέχνης, που αναπαριστά τον κλασικό μύθο της μονομαχίας μεταξύ του ημίθεου ήρωα και της ποτάμιας θεότητας, αφαιρέθηκε αθόρυβα από το σιντριβάνι όπου ήταν τοποθετημένο. Εργάτες του Royal Collection Trust, του βασιλικού ιδρύματος στο οποίο ανήκει το τέχνεργο (όπως και περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντικείμενα που συνθέτουν τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης στον κόσμο), το μετέφεραν στο κάστρο του Ουίνδσορ – μία από τις επίσημες κατοικίες του βασιλιά – κατόπιν προσωπικής επιθυμίας του Κάρολου Γ’.

«Δεν αιτιολόγησε την απόφασή του, αλλά μπορείτε να συναγάγετε με ασφάλεια ότι το έκανε λόγω της ιδιαίτερης πνευματικής του σχέσης με την Ελλάδα, της βαθιάς αγάπης του προς τη χώρα και τον αρχαίο πολιτισμό της», είπε στα «ΝΕΑ» πηγή των ανακτόρων. Επρόκειτο, όπως διευκρίνισε, για μια «συμβολική κίνηση», πιο ισχυρή από τις… γραβάτες με τις ελληνικές σημαίες τις οποίες συχνά πυκνά φορά ο μονάρχης. Το εμβληματικό γλυπτό παραχωρήθηκε το 1963 στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιου ως δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ. Συμπτωματικά (ή όχι και τόσο), τον περασμένο Μάιο ο βασιλιάς επισκέφθηκε τους Κήπους με τη σύζυγό του βασίλισσα Καμίλα. Ο Αλιστερ Χάρισον, επικεφαλής της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Κάρολου και προσωπικός συνεργάτης του, δήλωσε στα «ΝΕΑ» ότι «ο βασιλιάς τρέφει μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και έχει ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα σας». Επιπροσθέτως, «ενδιαφέρεται πολύ για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, έχει ταξιδέψει εκεί πολλές φορές και γνωρίζει πολλά για την ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του παλατιού.

«Είναι πολύ πιθανό η απόφαση του Κάρολου να επηρεάστηκε, για συμβολικούς τουλάχιστον λόγους, από την αγάπη του για την Ελλάδα και την αρχαία κληρονομιά της», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο Πολ Κάρτλετζ, ομότιμος καθηγητής Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. «Ο βασιλιάς πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε να μην τάσσεται απροκάλυπτα υπέρ της Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Βέβαια, όλοι θυμόμαστε ότι κάποτε φόρεσε μια γραβάτα με προφανή ελληνικό συμβολισμό και ότι, όταν ήταν νεότερος, συνήθιζε να επισκέπτεται τακτικά το Αγιον Ορος, το οποίο έβλεπε ως ησυχαστήριό του», πρόσθεσε ο κορυφαίος μελετητής της αρχαίας Ελλάδας. Μιλώντας αποκλειστικά στα «ΝΕΑ» τον Ιούλιο του 2020, ο Κάρολος – πρίγκιπας της Ουαλίας τότε – είχε δηλώσει ότι «η Ελλάδα είναι μέρος της ταυτότητάς μου».

Από παλιά κανόνια

Το άγαλμα αποτελεί αντίγραφο ενός γλυπτού του Φρανσουά Ζοζέφ Μποζιό, το οποίο εκτίθεται στο Λούβρο. Το φιλοτέχνησε – χρησιμοποιώντας παλιά κανόνια – το 1826 ο Σαρλ Κροζατιέ, κατά παραγγελία του βασιλιά Γεώργιου Δ’, ο οποίος το αγόρασε το 1829 έναντι 1.260 στερλινών. Εως τα μέσα του περασμένου αιώνα κοσμούσε το Ουίνδσορ, ενώ το 1957 μεταφέρθηκε στο παλάτι του Χάμπτον Κορτ προτού μετεγκατασταθεί, έξι χρόνια αργότερα, στο Κιου. Απεικονίζει τον μυώδη Ηρακλή να στέκεται γυμνός επάνω από τον Αχελώο, ο οποίος φέρει τη μορφή φιδιού. Με το αριστερό χέρι του κρατάει το φίδι από τον λαιμό και ετοιμάζεται να το χτυπήσει με ένα μικρό ραβδί που σφίγγει στο δεξί χέρι.

Εκπρόσωπος του Royal Collection Trust επιβεβαίωσε στα «ΝΕΑ» ότι το γλυπτό μεταφέρθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ – το οποίο ήδη διαθέτει περίπου 2.000 έργα τέχνης – «κατόπιν συμφωνίας» με τους Κήπους του Κιου. Ερωτώμενος εάν η μεταφορά, η οποία έγινε θέμα στους «Τάιμς», την «Τέλεγκραφ» και την «Ιντιπέντεντ», ζητήθηκε προσωπικά από τον βασιλιά, αποκρίθηκε: «Δεν θα υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ελήφθη η απόφαση», προσθέτοντας ότι το άγαλμα «θα είναι προσβάσιμο στο κοινό». Ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό «Prospect», «ο Κάρολος αποφάσισε να μεταφέρει το άγαλμα σε ιδιωτικό τμήμα του Ουίνδσορ για την προσωπική του ευχαρίστηση». Μάλιστα, ο διευθυντής των Κήπων του Κιου, Ρίτσαρντ Ντέβερελ, δήλωσε ότι «εξεπλάγη» που ο βασιλιάς θεώρησε ότι ήταν καλή ιδέα να απαιτήσει την επιστροφή του αγάλματος, το οποίο η μητέρα του «προσέφερε» στους Κήπους.