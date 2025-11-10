Στη Λιβαδειά δεν ψήνουν μόνο νόστιμα σουβλάκια. Παίζουν και καλό ποδόσφαιρο. Το καμάρι της πόλης, ο Λεβαδειακός, συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να διατηρείται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Πλησιάζοντας στα μισά της κανονικής περιόδου οι Βοιωτοί βρίσκονται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας έχοντας μόλις δύο ήττες παθητικό και την καλύτερη επίθεση με 26 τέρματα, ήτοι 2,6 γκολ/αγώνα. Ενα εντυπωσιακό νούμερο με δεδομένο ότι η Σούπερ Λιγκ δεν φημίζεται για την παραγωγικότητά της.

Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές αυτού του συνόλου είναι έλληνες παίκτες, οι οποίοι για άγνωστο λόγο δεν έχουν κληθεί ακόμα στην εθνική ομάδα στην οποία θα έπρεπε, εξ ορισμού, να αγωνίζονται οι πιο φορμαρισμένοι ποδοσφαιριστές. Αλλά εδώ είναι Ελλάδα, η χώρα του ρουσφετιού. Στο προηγούμενο διεθνές παράθυρο είχε κληθεί ο Παύλος Παντελίδης της Κηφισιάς που είναι από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος μαζί με τον συμπαίκτη του Τετέ(ι), αλλά όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, η πρόσκλησή του ήταν για να συμπληρωθούν οι αριθμοί – δεν αγωνίστηκε ούτε δευτερόλεπτο. Ας ανάψει πάντως μια λαμπάδα στο μπόι του γιατί γλίτωσε από τις «ομορφιές» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη και πιθανόν να του φόρτωναν τον πρόωρο αποκλεισμό στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Παρ’ όλα αυτά αντί ο Παντελίδης να συμπεριληφθεί ξανά στις κλήσεις για να του δοθεί επιτέλους η ευκαιρία να δείξει τι αξίζει, ο Σερβοέλληνας επιβράβευσε τους πρωταγωνιστές της αποτυχίας και τον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς τον άφησε να πίνει πικρό καφέ στον Βάρσο.

Ο «δημοσιοσχετισμός» ενδημεί παλαιόθεν στους κόλπους της εθνικής ομάδας, η οποία ακόμα και στα δοξασμένα χρόνια έμοιαζε με κλειστό κλαμπ φουντώνοντας τις φήμες για το κίνητρο των κλήσεων. Το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ζήτημα ισορροπιών. Σαν τις επιτυχημένες συνταγές. Όλα πρέπει να βρίσκονται στις σωστές αναλογίες. Διαφορετικά θα χαλάσει η γεύση. Παρατηρείται επίσης μια τάση χαλαρότητας όσον αφορά τα δύο εναπομείναντα παιχνίδια των προκριματικών, με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία. Μπορεί να μην έχουν σημασία για το Μουντιάλ, παραμένουν ωστόσο πολύ σημαντικά για τη συγκέντρωση βαθμών που θα βοηθήσουν τη Γαλανόλευκη να πάρει πάλι τα πάνω της στο ranking της FIFA γιατί πρόκειται για ένα βαρόμετρο που επηρεάζει μελλοντικές κληρώσεις.