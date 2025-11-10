Η διαφοροποιημένη στάση που υπάρχει μεταξύ των στελεχών της Νέας Αριστεράς καταγράφηκε ακόμα μια φορά σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. «Η δημοκρατία μεταξύ ομοϊδεατών, απαιτεί ειλικρίνεια», ανέφερε στην εισήγησή του ο Αλέξης Χαρίτσης, προτείνοντας η προσπάθεια για προοδευτικές συμμαχίες να αποφασιστεί από τα μέλη της. Λίγο αργότερα, ο Νάσος Ηλιόπουλος πρότεινε δημοψήφισμα στη βάση, ενώ ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης πρότεινε το συνέδριο του Ιανουαρίου να είναι αυτό που θα αποφασίσει την κατεύθυνση των συνεργασιών και τις συμμαχίες – η «γραμμή» Σακελλαρίδη προτιμά συνεργασίες με την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, παρά με δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα ενδεχόμενο νέο μέτωπο υπό τον Τσίπρα.

80-58

Η πλευρά που στηρίζει τις συνεργασίες, που περιλαμβάνει εκτός από τον Χαρίτση και τον Ηλιόπουλο την πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, έχασε γι’ άλλη μια φορά στην ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής, που κερδήθηκε από τη σκληρή «γραμμή» Σακελλαρίδη και τα στελέχη της πρώην συριζαϊκής «Ομπρέλας» – το ψήφισμα για δημοψήφισμα απορρίφθηκε με 80 ψήφους έναντι 58. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, το επόμενο διάστημα να υπάρξει συλλογή υπογραφών για δημοψήφισμα από τη βάση για τις συνεργασίες, κάτι που προβλέπεται στο καταστατικό του κόμματος. Και στη Νέα Αριστερά η ομάδα που στηρίζει τις συνεργασίες δεν σηκώνει τους τόνους, τηρώντας στάση αναμονής περιμένοντας (κυρίως) το βιβλίο Τσίπρα, για να ξέρει ποιες είναι οι ρεαλιστικές επιλογές της.

Δύο Ψήφοι

Στο γαλάζιο στρατόπεδο υπάρχει γκρίνια σε όλα τα επίπεδα. Καθόλου τυχαίο δεν ήταν, άρα, πως για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ τα βρήκε σκούρα στο συνέδριο που έγινε στην Αλεξανδρούπολη: η πρότασή της απείχε από το αντιπολιτευτικό ψήφισμα που κατέθεσε η παράταξη του Χάρη Δούκα μόλις δύο ψήφους. Και αν στην αντιπολίτευση είχαν καταλάβει πόσο κοντά ήταν η ψηφοφορία (γιατί πολλοί γαλάζιοι δήμαρχοι απείχαν επίτηδες) δεν θα είχαν σπεύσει να προλάβουν το αεροπλάνο – και μπορεί και το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό – να έδειχνε δηλαδή ανατροπή στην πράξη. Υπήρξαν, πάντως, και τράμπες μεταξύ γαλάζιων και πράσινων.

Ομόνοια

Για το ΠΑΣΟΚ, δε, αυτή η επιτυχία έρχεται σε κομβικό επίπεδο – τα ονόματα του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα, των οποίων η σχέση σε προσωπικό επίπεδο έχει δει πολύ καλύτερες μέρες, βρίσκονταν και τα δύο στην ανακοίνωση του κόμματος για όσα συνέβησαν στην Αλεξανδρούπολη. Και αυτή την εβδομάδα, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για συνέδριο: αύριο συνεδριάζει για πρώτη φορά η Επιτροπή Προγράμματος, την Τετάρτη η Οργανωτική και την Πέμπτη η Επιτροπή Θέσεων. Αν μια εξ αυτών έχει περισσότερο ενδιαφέρον, θα πόνταρα σ’ αυτήν της Τετάρτης, που εκ των πραγμάτων αναμένεται να προσδιορίσει και καλύτερα τους συγκεκριμένους χρόνους του συνεδρίου.

Απορία

Είναι αυτή η τελευταία εβδομάδα ηρεμίας για τον ΣΥΡΙΖΑ;