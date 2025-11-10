Πιο ιδανική συγκυρία δεν θα υπήρχε. Το Athens Security Forum, η κορυφαία ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) που φέτος συνδιοργανώνεται με «ΤΑ ΝΕΑ», γίνεται αύριο και μεθαύριο με τον τίτλο «Επαναπροσδιορίζοντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ». Και λέμε «ιδανική» αφού έρχεται στον απόηχο μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών για τη χώρα μας, στο φόντο μιας νέας συνθήκης στις διεθνείς σχέσεις και σε ένα εξόχως κρίσιμο σταυροδρόμι για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία.

Τα πεδία συζήτησης και ομιλιών του φόρουμ θίγουν όλα τα ενδιαφέροντα θέματα της εποχής μας. Την πολυ-κρίση, το εξελισσόμενο δραματικό μέτωπο στην Ουκρανία, το νέο ενεργειακό τοπίο στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, την εξέλιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τις πολιτικές άμυνας και ασφάλειας, τον κίνδυνο του νεο-αυταρχισμού, ακόμη και την πρωτότυπη ενότητα για την αλληλεπίδραση επενδύσεων και γεωπολιτικής στον Πειραιά.

Και έχει σημασία το όλο φόρουμ όχι απλώς επειδή θα συρρεύσουν σημαντικοί ομιλητές και γνώστες των πεδίων αλλά και επειδή τα εν λόγω ζητήματα πρέπει να απασχολούν σε βάθος την επιστήμη και τα μέσα ενημέρωσης και πέραν της τρέχουσας καταγραφής τους. Εκεί δε όπου συχνά τέμνεται ο επιστημονικός λόγος με τη δυναμική των Μέσων τα παραγόμενα αποτελέσματα συμβάλλουν σε μια ορθότερη κατανόηση των νέων προκλήσεων, τάσεων και φαινομένων. Τα φόρουμ εξάλλου δεν είναι απλώς διάλογοι, μα και διαδράσεις των κλασικών εργαλείων ανάλυσης με όλες τις νέες συνθήκες.