Μαχμούντ Αμπάς

Συνάντηση με τον Πάπα

«Η επείγουσα ανάγκη παροχής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα» και «τερματισμού της σύγκρουσης επιδιώκοντας μια λύση δύο κρατών» βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής, πρώτης συνάντησης μεταξύ του Πάπα Λέοντος ΙΔ’ και του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, στο Βατικανό, όπως ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση το Γραφείο Τύπου της Αγίας Εδρας. Χαρακτήρισε «εγκάρδιες» στις συνομιλίες, διάρκειας περίπου μιας ώρας. Εγιναν στο φόντο της εύθραυστης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και επ’ αφορμή της 10ης επετείου από την υπογραφή της «Συνολικής Συμφωνίας μεταξύ της Αγίας Εδρας και του Κράτους της Παλαιστίνης», επί Πάπα Φραγκίσκου. «Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αναγνώρισε την Παλαιστίνη χωρίς να χρειαστεί να του το ζητήσει κανείς», ανέφερε ο Αμπάς, σύμφωνα με τον ιστότοπο Vatican News, επισκεπτόμενος την Τετάρτη τον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου στη βασιλική της Σάντα Μαρία Μαντζόρε. Ο παλαιστίνιος πρόεδρος αναμένεται να έχει σήμερα συνάντηση με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, στη Ρώμη.

Νάνσι Πελόζι

Θα αποσυρθεί το 2027

Η Νάνσι Πελόζι, ισχυρή μορφή των Δημοκρατικών και πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει εκ νέου έδρα στο Κογκρέσο το 2026, κλείνοντας μια πορεία σχεδόν 40 ετών στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη στήριξη των ψηφοφόρων στην Καλιφόρνια σε πρόταση, που στοχεύει στην ανακατανομή εκλογικών περιφερειών για την ενίσχυση των Δημοκρατικών. Η 85χρονη Πελόζι υπήρξε κεντρική φυσιογνωμία στις σκληρές πολιτικές αντιπαραθέσεις της τελευταίας δεκαετίας, ιδιαίτερα απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, κατά του οποίου ηγήθηκε δύο διαδικασιών παραπομπής. Παρά τις επικρίσεις και τις έντονες αντιπαραθέσεις, αναγνωρίζεται για τη συνεισφορά της στην ψήφιση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Πελόζι ότι θα αποσυρθεί στο τέλος της θητείας της το 2027, ο πρόεδρος Τραμπ τη χαρακτήρισε «κακιά γυναίκα» και τόνισε: «Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της αυτή».

Εμανουέλ Μακρόν

«O χειρότερος πρόεδρος της Γαλλίας»

Μιλώντας στο Politico για τον Εμανουέλ Μακρόν, o πρώην μέντοράς του δεν μάσησε τα λόγια του. Είναι ο «χειρότερος» πρόεδρος της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, λέει ο 76χρονος Αλέν Μενκ, επιφανής επιχειρηματίας, πολιτικός σύμβουλος και συγγραφέας. Χαρακτηρίζει τον σημερινό Μακρόν νάρκισσο, που «πιστεύει ότι είναι ο μόνος που μπορεί να βρει μια μαγική λύση για να ξεπεράσει τις δυσκολίες», ενώ πλαισιώνεται από «μια απίστευτα μέτρια ομάδα». «Aρνείται να δεχτεί την πραγματικότητα», παίρνοντας απερίσκεπτες αποφάσεις που «έθεσαν σε κίνδυνο τους γαλλικούς θεσμούς» και ενίσχυσαν την Ακροδεξιά ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, τονίζει ο Μενκ. «Αφήνει τη χώρα σε πολύ χειρότερη κατάσταση απ’ όταν ανέλαβε την εξουσία» και «θα αφήσει ένα πολιτικό τοπίο ίσως μόνιμα ασταθές, κάτι ασυγχώρητο», προειδοποιεί, συνιστώντας στον γάλλο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις διεθνείς υποθέσεις και να αποσυρθεί από την εσωτερική πολιτική, όπου η νέα κυβέρνηση Λεκορνί ισορροπεί (και αυτή) σε τεντωμένο σχοινί για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού.