Τρεις φορές υποψήφια για Οσκαρ Β’ ρόλου, η ηθοποιός Νταϊάν Λαντ, πρώην σύζυγος του ηθοποιού Μπρους Ντερν με τον οποίο απέκτησε την επίσης ηθοποιό Λόρα Ντερν, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Η Ντερν κέρδισε τις υποψηφιότητές της για τις ταινίες «Η Αλίκη δεν μένει πια εδώ» (1974) του Μάρτιν Σκορσέζε, «Ατίθαση καρδιά» (1990) του Ντέιβιντ Λιντς και «Σκάνδαλο στη μικρή πόλη» (1991) της Μάρθα Κούλιτζ.

Γεννηµένη στις 29 Νοεµβρίου 1935 στο Μεριντιέν του Μισισίπι, η Λαντ σπούδασε υποκριτική στο Actors Studio της Νέας Υόρκης και έκανε τα πρώτα βήµατά της στο θέατρο και στην τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του 1940. Στα 60s άρχισε να δραστηριοποιείται περισσότερο στον κινηµατογράφο παίζοντας µικρούς ρόλους σε ταινίες µε µοτοσικλέτες όπως οι «Αγγελοι της Κολάσεως» (The wild angels) και «Kαθάρµατα της νύχτας» (Rebel rousers) µαζί µε τον Ντερν και τον Τζακ Νίκολσον.

Η Λαντ δεν υπήρξε ποτέ µεγάλη σταρ, ούτε πρωταγωνίστρια, ήταν όµως µια ηθοποιός που έχαιρε της εκτίµησης όλων και οι ρόλοι της στο σινεµά και την τηλεόραση ξεπέρασαν τους 140. Στη δεκαετία του 1970 συνεργάστηκε και πάλι µε τον Νίκολσον στην «Τσαϊνατάουν» του Ρόµαν Πολάνσκι, στις πιο πρόσφατες δουλειές της θα βρούµε την ταινία «Joy» του Ντάρεν Αρονόφσκι και τη σειρά «Ρέι Ντόνοβαν».