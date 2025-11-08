Το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ανεμώνη», Ρόναν Ντέι-Λιούις, είναι γιος του πρωταγωνιστή της, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, και στην καρδιά της ταινίας υπάρχει μια σχέση πατέρα – γιου αναπόφευκτα σε οδηγεί σε σκέψεις και συνειρμούς ανάμεσα στα μυστήρια που συνδέουν την πραγματικότητα με την τέχνη. «Ωστόσο τίποτα σε σχέση με την “Ανεμώνη” δεν έγινε απολύτως συνειδητά» είπε στα «ΝΕΑ» ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις παρόντος του γιου του σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, όπου πατέρας και γιος μίλησαν για τη συνεργασία τους στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του Ρόναν.

Οι Ντέι-Λιούις ήταν προσκεκλημένοι της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή και της προέδρου της, κυρίας Δάφνης Οικονόμου, που διατηρεί προσωπική φιλία με τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια. Από το 1990 μέχρι τις μέρες μας, η κυρία Οικονόμου έχει καλέσει πολλές φορές στην Αθήνα τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις με αφορμή την πρεμιέρα κάποιας ταινίας του. Και εκείνος είναι πάντα παρών.

«Αφετηρία της “Ανεμώνης” ήταν η ανάγκη του Ρόναν να εκφραστεί και εγώ ως πατέρας του θέλησα να τον βοηθήσω, οπότε αποφάσισα να επιστρέψω ύστερα από επτά χρόνια διακοπής από την υποκριτική – κάτι που ομολογώ ότι μου είχε λείψει» είπε ο Ντ. Ντέι-Λιούις, ο οποίος μάλιστα συνεργάστηκε με τον γιο του στο σενάριο.

Στην ιστορία της «Ανεμώνης», δύο αδέλφια έρχονται για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια σε πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μέσα στην καρδιά ενός δάσους. Είναι ο Ρέι Στόκερ, τον οποίο υποδύεται ο ίδιος ο Ντ. Ντέι-Λιούις, και ο μεγαλύτερος αδελφός του Τζεμ, τον οποίο υποδύεται ο Σον Μπιν.

Ο λόγος της συνάντησης των δύο αδελφών, που είναι πρώην στρατιωτικοί του Δημοκρατικού Στρατού της Ιρλανδίας, είναι ο έφηβος γιος του Ρέι, ο οποίος μεγαλώνει με τον Τζεμ και τη γυναίκα του Ρέι στην πόλη αλλά έχει σοβαρά προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, ακριβώς επειδή δεν έχει δει ποτέ τον απομονωμένο στο δάσος πατέρα του.

Η συνεργασία

«Ηταν ένα σχέδιο που ξεκίνησε από την ιδέα της συνάντησης των δύο αδελφών, σε συνάρτηση με τη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του. Αυτή ήταν η ιστορία, η βάση της» ανέφερε ο Ρόναν Ντέι-Λιούις. «Ενώ όμως εισχωρούσαμε μέσα στην ιστορία νιώσαμε ότι αυτοί οι δύο άντρες, ο Τζεμ και ο Ρέι, μας οδηγούσαν σε σημεία που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε από πριν, δεν γνωρίζαμε καν πού θα μπορούσε να καταλήξει η ιστορία. Απλώς πηγαίναμε μαζί της. Αποφασίσαμε να τους ακολουθήσουμε και όπου φτάναμε».

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις έδωσε την εικόνα της συνεργασίας με τον γιο του ως εξής: «Υπήρχε μεταξύ μας ένα είδος σιωπηλής κατανόησης γύρω από το τι κάναμε ή τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ρόλο φυσικά σε αυτό έπαιξε ότι ο Ρόναν είναι γιος μου. Το να κινείσαι χωρίς να ξέρεις πού ακριβώς πηγαίνεις είναι γοητευτικό».

Τα γυρίσματα της «Ανεμώνης» έγιναν, κατά κύριο λόγο, σε ένα απομακρυσμένο σημείο της Ουαλίας, εκεί όπου βρίσκεται η καλύβα του Ρέι. Τόσο ο πατέρας Ντέι-Λιούις όσο και ο σκηνοθέτης γιος του ενθουσιάζονται στην παρατήρηση ότι κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσες να πεις ότι η καλύβα στην οποία ο Ρέι και ο Τζεμ συναντιούνται είναι και αυτή ένας χαρακτήρας της ταινίας. «Οταν γυρίζεται μια ταινία, η οποιαδήποτε ταινία, η δουλειά που λαμβάνει χώρα στην προετοιμασία της είναι πάρα πολύ σκληρή και επίπονη, κάτι που ο κόσμος δεν γνωρίζει γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει» είπε ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις. «Χαίρομαι λοιπόν που νιώσατε έτσι για την καλύβα, διότι όντως δώσαμε μεγάλη σημασία στον χώρο όπου θα γινόταν η συνάντηση του Ρέι με τον Τζεμ που είναι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας.

Αυτή η καλύβα, την οποία ανακάλυψε με τη βοήθεια της τύχης ο location manager της ταινίας μας (σ.σ.: ο υπεύθυνος εύρεσης χώρων γυρισμάτων), έμοιαζε λίγο με τα αγροτικά σπίτια που βλέπεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Ηταν κάτι σαν πέτρινο καταφύγιο, χωμένη μέσα σε μια τεράστια έκταση δέντρων ιδιωτικής περιοχής, το ιδανικό σημείο για εμάς για έναν ακόμα λόγο: κανένας δεν είχε πρόσβαση. Και το περίεργο ήταν ότι ενώ ο δρόμος βρισκόταν σε σχετικά κοντινή απόσταση, το σημείο όπου η καλύβα είναι κτισμένη σού έδινε την αίσθηση ότι βρίσκεσαι χωμένος στην καρδιά του δάσους».

Σκοτεινό παρελθόν

Ενα ενδιαφέρον σημείο στην ιστορία της «Ανεμώνης» είναι το σκοτεινό παρελθόν του Ρέι Στόκερ και ο λόγος για τον οποίο αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από τα εγκόσμια για να ζήσει μόνος στο πουθενά. Η ζωή του Ρέι καταστράφηκε επειδή κατηγορήθηκε ως εγκληματίας πολέμου. Αναγκάστηκε να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου για να τον λυτρώσει, καθώς θρυμματισμένος από μια βόμβα ούτως ή άλλως θα πέθαινε. Ρωτώ τον ηθοποιό αν ο ίδιος προσέγγισε τον Ρέι ως εγκληματία πολέμου. Διστάζοντας, ο ηθοποιός απάντησε: «Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Μέρος της ντροπής που νιώθει οφείλεται στην κατηγορία που κουβαλά για αυτό που έκανε. Συγχρόνως όμως δεν μπορείς να το πεις μετά βεβαιότητας, γιατί πολλοί από εμάς ίσως κάναμε το ίδιο πράγμα που έκανε εκείνος και κατηγορήθηκε».

Η πρεμιέρα της «Ανεμώνης» έγινε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βράδυ της ίδιας Κυριακής 12 Οκτωβρίου. Οι ευαισθησίες του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις σε σχέση με το έργο της εταιρείας «Πόρτα Ανοιχτή» είχαν φανεί από την πρώτη του κιόλας επίσκεψη με αφορμή την ταινία «Το αριστερό μου πόδι», για την οποία κέρδισε το Οσκαρ Α’ ρόλου, το πρώτο από τα τρία που έχει μέχρι σήμερα κερδίσει, αφού ακολούθησαν οι βραβεύσεις του για τις ταινίες «Θα χυθεί αίμα» και «Λίνκολν», που επίσης τον έφεραν στη χώρα μας. «Η Δάφνη Οικονόμου κάνει έργο ουσιαστικό και πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα» είπε χαρακτηριστικά ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος τη γνώρισε μέσω του γιου της την εποχή που σπούδαζαν μαζί στο Λονδίνο.