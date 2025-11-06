Εντυπωσιακές ανισότητες σε μισθούς και συντάξεις καταγράφουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, κατά 39% χαμηλότερες είναι οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα από τις αντίστοιχες συντάξεις του Δημοσίου, ενώ ο μισθός των γυναικών υπολείπεται κατά 15% – τουλάχιστον – του μισθού των ανδρών στον ιδιωτικό τομέα.

Από τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εργασίας (Πληροφοριακό Σύστημα «ΗΛΙΟΣ»), για τον Αύγουστο 2025, ο μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα είναι κατά 38,94% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο για τους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, όπως και τα έτη 2022-2024. Ο μέσος όρος δαπάνης σύνταξης για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ανήλθε σε €760,97, ενώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ο μέσος όρος δαπάνης ανήλθε σε €1.246,47 (διαφορά €485,50 ή 38,94%).

Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ οι αιτίες για την ανισότητα στις συντάξεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι οι εξής:

< το πάγωμα των αυξήσεων στους μισθούς κατά τη διάρκεια των Μνημονίων,

< η κατάργηση αρκετών επιδομάτων,

< το πάγωμα των τριετιών για την περίοδο 2012-2023,

< η μη χορήγηση ακόμη και σήμερα των οικογενειακών επιδομάτων στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα μετά το 2012,

< η αδρανοποίηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, που καλύπτουν μόνο το 26% των μισθών.

Την ίδια ώρα, έως και 15% χαμηλότερες είναι οι αποδοχές των γυναικών έναντι των ανδρών στον ιδιωτικό τομέα. Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών – γυναικών στην Ελλάδα εξακολουθεί να υφίσταται, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης μισθωτών του ιδιωτικού τομέα (Δεκέμβριος 2024), ο μισθός των γυναικών υπολείπεται κατά 15% – τουλάχιστον – του μισθού των ανδρών σε αντίστοιχη θέση. Ως απόρροια αυτού, οι γυναίκες χρειάζεται να δουλέψουν περίπου 2 μήνες επιπλέον κάθε έτος για να καλύψουν τη μέση μισθολογική διαφορά. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ:

< ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους άνδρες ανέρχεται σε €1.473,07 μεικτά, ενώ για τις γυναίκες σε €1.279,99 μεικτά (διαφορά 1€93,08)

< το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης για τους άνδρες ανέρχεται σε €62,64 και για τις γυναίκες σε €54,55 (διαφορά €8,09)

< το μέσο ημερομίσθιο μερικής απασχόλησης για τους άνδρες ανέρχεται σε €35,28 και για τις γυναίκες σε €32,29 (διαφορά €2,99)

< το συνολικό μέσο ημερομίσθιο για τους άνδρες ανέρχεται σε €58,67 και για τις γυναίκες σε €49,35 (διαφορά €9,32)

< ο συνολικός μέσος μισθός για τους άνδρες ανέρχεται σε €1.289,75 μεικτά και για τις γυναίκες σε €1.078,59 μεικτά (διαφορά €211,16). Συνεπώς, οι γυναίκες λαμβάνουν το 83,6% του συνολικού μέσου μισθού των ανδρών.

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ