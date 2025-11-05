Τα ρεπορτάζ μας λένε ότι πρώτα έγινε μια τηλεδιάσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, παρουσία 100 βουλευτών, της διοίκησης των ΕΛΤΑ και ενός υπουργού, του Δημήτρη Παπαστεργίου, έτσι, ως γκεστ. Με ποια θεσμική διαδικασία εμφανίστηκε η διοίκηση των ΕΛΤΑ σε κομματική συνεδρίαση; Με καμία. Εμφανίστηκαν ως κυβερνητικοί σάκοι του μποξ για τους βουλευτές που ξεσηκώθηκαν (επιτέλους) για το ρεζιλίκι που υφίστανται καλούμενοι κάθε τρεις και λίγο να απολογούνται σαν τους κομπάρσους των βασιλιάδων για αποφάσεις του «επιτελικού κράτους». Φτάσαμε στο σημείο να ρωτάνε βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου έναν κ. Σκλήκα ποιον είχε ενημερώσει στο Μαξίμου για την απόφασή του να βάλει λουκέτο στα μισά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και αυτός να μην τους απαντάει. Απίθανα πράγματα, πολιτικά και θεσμικά ανήκουστα.

Συνεχίζοντας να διαβάζουμε τα ρεπορτάζ, μαθαίνουμε ότι την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, ο Μητσοτάκης δέησε να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη για τα ΕΛΤΑ, ενώ οι στοχευμένες διαρροές για το μέλλον της διοίκησης του Οργανισμού είχαν αρχίσει αποβραδίς. Με ποιους συσκέφθηκε ο κ. Μητσοτάκης; Με τους αδαείς και αναρμόδιους; Με αυτούς που διαψεύδουν ο ένας τον άλλον με διαρροές στα ΜΜΕ; Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη που τον κάρφωναν οι συνάδελφοι του υπουργοί ως υπεύθυνο για το φιάσκο, ενώ αυτός ισχυρίζεται ότι τα ΕΛΤΑ είχαν ενημερώσει εδώ και δύο μήνες όλους τους συναρμόδιους υπουργούς; Μήπως συσκέφθηκε με τον Πιερρακάκη, τον αιωνίως αναρμόδιο για οτιδήποτε δεν παράγει κολακευτικά δημοσιεύματα; Αναρμόδιος ήταν για τα ΕΛΤΑ και όταν είχε «σκάσει» το σκάνδαλο της παχυλής σύμβασής τους με τον τότε βουλευτή Πάτση, αναρμόδιος και σήμερα, αναρμόδιος και ο διάδοχός του. Τους ακολουθεί γενικώς μια αναρμοδιότητα.

Αρμόδιο – λένε όλοι αυτοί – είναι το Υπερταμείο στο οποίο ανήκουν τα ΕΛΤΑ και παρουσιάζεται ως μια μεταφυσική οντότητα, ανεξάρτητη από κάθε κυβέρνηση και πολιτική λογοδοσία. Αφησαν αρμόδιο μονάχα έναν κ. Σκλήκα που δεν τον ψήφισε κανείς αλλά έχει το θάρρος να μην απαντάει ούτε στους αιρετούς βουλευτές της ΝΔ. Και κάπως έτσι οι κυβερνητικοί περιφέρουν υπερηφάνως την άγνοια και την αναρμοδιότητά τους, υπό τον αγνό ηγέτη μας που πάλι δεν γνώριζε τίποτα, πάλι δεν ήξερε τι γίνεται κάτω από τη μύτη του. Εχει σκεφτεί άραγε τι θα σημαίνει για την εικόνα του αν κάποτε τον πιστέψουμε;