Η ανακοίνωση του πορτογαλικού υπουργείου Οικονομικών για νέες περικοπές στις δαπάνες του τομέα της Υγείας έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου θύελλα αντιδράσεων. Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι οι μειώσεις θα αφορούν κυρίως την «αποδοτικότητα» και όχι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι ιατρικοί σύλλογοι, τα συνδικάτα και οι οργανώσεις ασθενών προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα είναι αναπόφευκτα επώδυνες – τόσο για το σύστημα όσο και για τους πολίτες.

Τα σχέδια της κυβέρνησης προβλέπουν περιορισμό προσλήψεων υγειονομικού προσωπικού, αναβολή επενδύσεων σε νοσοκομεία και εξοπλισμό, καθώς και πάγωμα έργων υποδομής, με στόχο την εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (SNS). Αν και το υπουργείο υποστηρίζει ότι «δεν θα υπάρξουν περικοπές στις βασικές υπηρεσίες», οι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας χαρακτηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό ανέφικτο.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κάρλος Κόρτες ήταν κατηγορηματικός: «Δεν μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση χωρίς κόστος για τους ασθενείς. Αν μειωθούν οι πόροι, μειώνεται αναγκαστικά και η φροντίδα». Οι ιατρικές ενώσεις προειδοποιούν για αύξηση των χρόνων αναμονής, περιορισμό εξετάσεων, συρρίκνωση προγραμμάτων πρόληψης και συσσώρευση περιστατικών στα επείγοντα. Οι νοσηλευτές, που ήδη αντιμετωπίζουν εξάντληση και έλλειψη κινήτρων, εκφράζουν φόβους ότι οι περικοπές θα οδηγήσουν σε μαζικές παραιτήσεις ή μετανάστευση επαγγελματιών προς χώρες με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες.

«Το SNS ήδη λειτουργεί οριακά», δηλώνει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ενωσης Νοσηλευτών Μαρία ντε Ζεσούς Φερνάντες. «Με αυτές τις περικοπές, κινδυνεύουμε να δούμε νοσοκομεία να μειώνουν βάρδιες και τμήματα να υπολειτουργούν. Οι πολίτες θα είναι οι πρώτοι που θα πληρώσουν το τίμημα».

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θυσιάζει το δημόσιο σύστημα υγείας στον βωμό της δημοσιονομικής πειθαρχίας». Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD) και το Μπλόκο της Αριστεράς (BE) ζήτησαν άμεση δημοσιοποίηση των λεπτομερειών των περικοπών και διαφάνεια ως προς τα κονδύλια που πρόκειται να μειωθούν. Η εκπρόσωπος του Μπλόκου Καταρίνα Μαρτίνς δήλωσε:

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την Υγεία ως αριθμό στον προϋπολογισμό και όχι ως ανθρώπινο δικαίωμα. Το SNS δεν χρειάζεται λιγότερα, χρειάζεται μεταρρύθμιση και επενδύσεις».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Οικονομικών υπεραμύνεται της πολιτικής του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις εξορθολογισμού, και όχι για «τυφλές περικοπές». Ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για το πού θα γίνουν οι περικοπές, γεγονός που ενισχύει την καχυποψία και το πολιτικό κόστος.

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, ενώ η γήρανση του πληθυσμού αυξάνει τη ζήτηση για φροντίδα. Οι χρόνιες παθήσεις, η ψυχική υγεία και η μακροχρόνια περίθαλψη αποτελούν πλέον δομικές προκλήσεις για το SNS, το οποίο βγήκε από την πανδημία εξαντλημένο και υποχρηματοδοτημένο.