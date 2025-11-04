Το σενάριο της βραδιάς στο Φάληρο και το sold out «Γ. Καραϊσκάκης» (22:00, Cosmote Sport2) για την τέταρτη στροφή της league phase του Champions League; Λιτό και κατανοητό. Οπως επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρτίδα φωτιά σε έδρα καμίνι. Τίποτα λιγότερο από «πυξίδα» για τους δύο μονομάχους. Και για τον Ολυμπιακό που αν θέλει να έχει ρεαλιστικές ελπίδες για την πρόκριση στα νοκάουτ θα πρέπει να ανοίξει λογαριασμό στις νίκες. Και για τη φοβερή και τρομερή Αϊντχόφεν όμως, που έφτασε στα μέρη μας στα καλύτερά της, έχοντας κατά νου πως το πρόγραμμά της αλλάζει άρδην μετά το Φάληρο. Να δεις πώς το είπε ο τεχνικός των Ολλανδών, Πέτερ Μπος: «Ανοίξτε την τηλεόρασή σας, αν δεν θα είστε στο γήπεδο. Θα είναι ένας φανταστικός αγώνας»…

Ναι, μεγάλες οι προσδοκίες για το επίπεδο της σύγκρουσης. Και ο έμπειρος τεχνικός το δικαιολόγησε. «Και οι δύο ομάδες θέλουν να παίξουν μπροστά και να πιέσουν ψηλά, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε το σκοράρισμα. Θα είναι ένας σπουδαίος αγώνας για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά εναντίον της Μπαρτσελόνα και της Αρσεναλ. Είναι τολμηροί, άσκησαν μεγάλη πίεση» ανέφερε κολακεύοντας τους νταμπλούχους. Τα εγκώμια όμως δεν ήταν μόνο δουλειά των φιλοξενούμενων. «Δεν υπάρχει κάποια ομάδα που παίζει σαν την Αϊντχόφεν στην Ελλάδα. Είναι πολύ επιθετική και πολύ γρήγορη» ανταπέδωσε το σχόλιο ο Τσικίνιο. Ο πιο καλός μαθητής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που κάθισε πλάι στον Βάσκο στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου και κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του νόμιζες πως ακούς ξανά τον προπονητή (του). «Είναι ένας… τελικός για εμάς. Η πραγματικότητα όμως μας υποχρεώνει ότι και τα 8 παιχνίδια στο Champions League θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως τελικούς. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Και το σίγουρο είναι ότι δεν θα αλλάξουμε το στυλ μας».

Τεράστιο κίνητρο

Δεν έχει τον – άδικα – τιμωρημένο Σαντιάγκο Εσε ο Ολυμπιακός απόψε. Εχει όμως όλους τους υπόλοιπους. Και φυσικά τεράστιο κίνητρο. Γιατί αν θέλει να μπει στη λίστα των ομάδων με πιθανότητες για πρόκριση στο top 24 πρέπει να βρει τον τρόπο και να νικήσει μια από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης. Την Αϊντχόφεν που διέλυσε με 6-2 την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι. Που δεν έχασε στο Λεβερκούζεν (1-1) και με τέσσερις βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές είναι στην 16η θέση του πίνακα. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μόνο τη λευκή ισοπαλία με την Πάφο στην πρεμιέρα και είναι 33οι στους 36. Αν θέλουν να κάνουν μια δήλωση προθέσεων, η ώρα έφτασε. Η πρόκριση στο top 24 παίχθηκε πέρσι στους 11 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός μετά την Αϊντχόφεν έχει Ρεάλ (εντός), Καϊράτ (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Αγιαξ (εκτός) και ουσιαστικά ψάχνει για τους δέκα βαθμούς που του λείπουν ώστε με βάση το περσινό μοντέλο να έχει πιθανότητες. Δεν σηκώνει αναβολή λοιπόν. Εστω και αν απέναντι υπάρχει μια ομαδάρα. Κανονική πολεμική μηχανή…

Δοκιμή με εκπλήξεις

«Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε ούτε τα προηγούμενα παιχνίδια, ούτε αυτά που θα έρθουν στο μέλλον. Πρέπει να συγκεντρωθούμε αποκλειστικά σε αυτή την αναμέτρηση. Είμαστε δύο ομάδες που παίζουμε ανοιχτό ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτός που θα το κάνει καλύτερα θα κερδίσει και το παιχνίδι» πρόσθεσε με τη σειρά του και τη γνωστή ψυχραιμία του ο Μεντιλίμπαρ. Και με βάση την τελευταία δοκιμή πραγματικά αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι αποφάσεις του για τον τρόπο που θα στείλει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο: Σχέδιο 4-2-3-1. Με τον Ροντινέι να επιστρέφει στα τετραγωνικά του δεξιού μπακ και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα αριστερά έχοντας ανάμεσα Παναγιώτη Ρέτσο και Λορέντσο Πιρόλα. Με τον Ντάνι Γκαρθία και τον Χρήστο Μουζακίτη να συνεχίζουν στη μεσαία γραμμή και τον Τσικίνιο να στέκεται μπροστά τους ανάμεσα σε εκείνους και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Και με τους Ντανιέλ Ποντένσε και Ζέλσον Μαρτίνς στα άκρα.

Mendiball

Δέκα περσινοί και ένας… προπέρσινος (Ποντένσε) σαν να λέμε. Για τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιογένεια. Και για τη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή στο Mendiball. Στην αυτοματοποίηση των κινήσεων που αποτελούν σήμα κατατεθέν στον τρόπο που ο Ολυμπιακός έχει και δεν τον αλλάζει, ασχέτως ποιος είναι ο αντίπαλος. «Ο αντίπαλος είναι ομάδα πολύ επιθετική, που παίζει κάθετο ποδόσφαιρο. Βάζει πολλά γκολ και αυτό το γεγονός πρέπει να το χειριστούμε. Αν το κάνουμε καλά, τα πράγματα θα πάνε καλά. Αν όχι, θα μας βάλουν γκολ. Το ίδιο όμως θα πρέπει να σκέφτεται και ο αντίπαλός μας» πρόσθεσε ο Βάσκος σε μια ακόμη ατάκα του.

Ρέστα και εκείνη

Απαραίτητη σημείωση: Για την PSV μετά το «Γ. Καραϊσκάκης» το πρόγραμμα στο Champions League λέει Λίβερπουλ (εκτός), Ατλέτικο Μαδρίτης (εντός), Νιουκάστλ (εκτός), Μπάγερν Μονάχου (εντός). Μπαστούνια. Οπερ σημαίνει ότι και εκείνη το θέλει πολύ το αποψινό παιχνίδι. Εφτασε πέρσι ως τους «16» της διοργάνωσης η πρωταθλήτρια Ολλανδίας. Θέλει φυσικά να επαναλάβει την επιτυχία της παρουσίας στα νοκάουτ. Το πρόγραμμά της όμως είναι τόσο δύσκολο που την υποχρεώνει απόψε με έναν τρόπο και εκείνη να ανοίγει στο τραπέζι τα ρέστα της. «Η νίκη επί της Νάπολι ήταν πολύ σημαντική για εμάς. Μας έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον αγώνα, οι τρεις βαθμοί είναι κρίσιμοι για εμάς» παραδέχθηκε ο Μπος. Δεν έκρυψε όμως ότι «το να παίζεις σε ένα γήπεδο σαν αυτό, δεν είναι εύκολο» υπενθυμίζοντας τη βαριά σκιά του «Γ. Καραϊσκάκης». Τον τρόπο που οι φίλοι του Ολυμπιακού γίνονται μέρος της εξίσωσης.

Το γκολ…

Τι χρειάζονται οι Ερυθρόλευκοι για να κάνουν τη δουλειά, πέρα από το κοινό τους; Ενα καλύτερο… σενάριο σε σχέση με τα προηγούμενα. Με την Πάφο δεν σκόραραν ποτέ. Στο Λονδίνο με την Αρσεναλ βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από το 12′ (Μαρτινέλι) και στο Μονζουίκ έχαναν από την Μπαρτσελόνα από το 7′ (Φέρμιν Λόπες). Εχει μεγάλη σημασία να προηγηθούν σε ένα παιχνίδι. Να αναγκάσουν τον αντίπαλο να πάρει ρίσκα. Να βρουν και να χτυπήσουν τους ανοιχτούς χώρους με την ταχύτητα του Ντανιέλ Ποντένσε, του Ζέλσον Μαρτίνς και του Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Μακάρι να συμβεί σε αυτή την τόσο καθοριστική στροφή. Και ας το βάλει και… ο κόσμος που είπε και ο Τσικίνιο. «Το κυριότερο είναι η ομάδα. Αν καταφέρω να σκοράρω ή να δώσω κάποια ασίστ θα είναι τέλειο, αλλά το θέμα είναι η ομάδα. Οποιος να σκοράρει, αν κερδίσουμε θα είναι το ίδιο. Αρκεί να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε. Ας το βάλει όποιος να είναι».