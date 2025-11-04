Οι Γάλλοι χαρακτηρίζουν την αναμέτρηση «τελικό πριν απ’ τον τελικό» ενώ η ζήτηση για ένα εισιτήριο είναι πρωτοφανής ακόμα και για ένα γήπεδο που είναι συνεχώς sold out εδώ και χρόνια.

Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπάγερν. Οι πρωταθλητές Ευρώπης απέναντι στο μεγάλο τους φόβητρο, το Black Beast ή Bestia Negra. Οι τιμές των εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά έχουν εκτοξευτεί στα 1.600 ευρώ – αφορά τις πρώτες σειρές – και πιθανόν να ανέβουν κι άλλο, ενώ το πέταλο των φιλοξενουμένων στο Παρκ ντε Πρενς θα καταλάβουν 2.000 οπαδοί της Μπάγερν.

Οι Βαυαροί είναι η ομάδα που έχει νικήσει τις περισσότερες φορές την Παρί στο Τσάμπιονς Λιγκ – οκτώ σε 14 αναμετρήσεις. Αν η Μπάγερν φύγει απόψε νικήτρια από το Παρίσι θα γίνει η μοναδική που θα έχει επικρατήσει της Παρί στο Παρκ ντε Πρενς σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στη διοργάνωση.

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας τρέχει ήδη ένα σερί τεσσάρων νικών απέναντι στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε, το μεγαλύτερο έναντι οποιασδήποτε ομάδας. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως σ’ αυτές τις τέσσερις ήττες η Παρί δεν κατάφερε να πετύχει ούτε ένα γκολ, αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της.

Υπάρχει βέβαια η παρένθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του καλοκαιριού, όπου η γαλλική ομάδα νίκησε με 2-0. Οι Βαυαροί ωστόσο λαμβάνουν σοβαρά υπόψη μόνο ό,τι έχει σχέση με το Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Μπάγερν προέρχεται από ένα σερί 15 νικηφόρων αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις που αποτελεί ρεκόρ μεταξύ των ομάδων του Big 5, ενώ στο Τσάμπιονς Λιγκ μετρά τρεις νίκες με σκορ 12-2, χωρίς να πέσει η παραγωγικότητά της κάτω από τρία γκολ σε κάποιο παιχνίδι – ούτε εναντίον της Τσέλσι.

Παρ’ όλα αυτά η Παρί έχει πετύχει ένα γκολ περισσότερο στα πρώτα τρία παιχνίδια ισοφαρίζοντας το προ τριετίας ρεκόρ της Νάπολι.

Θα σφίξει τα δόντια ο Ντεμπελέ

Σύμφωνα με τον Βιτίνια στο αποψινό παιχνίδι θα αναμετρηθούν οι δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. «Η Μπάγερν βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση. Κι εμείς τα πάμε καλά συνεχίζοντας από εκεί που είχαμε σταματήσει πέρυσι. Ομως την απάντηση για το ποια είναι καλύτερη ομάδα θα την λάβουμε στο Παρκ ντε Πρενς. Πρέπει να μιλήσουμε στον αγωνιστικό χώρο. Οταν είσαι παίκτης θες να παίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια γιατί θέλουν να τα δουν όλοι και ο κόσμος θα λέει “αυτή η ομάδα είναι καλύτερη γιατί νίκησε“».

Κατά τον Λουίς Ενρίκε ο καλύτερος κρίνεται στο τέλος της σεζόν και με το πόσα τρόπαια θα έχει κατακτήσει: «Αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα πολύ δυνατή. Είναι εντυπωσιακό που έχουν νικήσει στα πρώτα 15 παιχνίδια. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα για να νικήσουμε σε τρία, τέσσερα παιχνίδια».

Αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος αντίπαλος ο Ουσμάν Ντεμπελέ θα έβλεπε απόψε το παιχνίδι από την εξέδρα. Με την Μπάγερν ωστόσο θα αναγκαστεί να σφίξει τα δόντια για να ξεπεράσει τους πόνους που νιώθει στον οπίσθιο μηριαίο. «Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο για κανέναν παίκτη. Ο Ουσμάν είναι σε καλή κατάσταση», δήλωσε χθες ο Λουίς Ενρίκε διαβεβαιώνοντας πως ο νικητής της Χρυσής Μπάλας θα δώσει το «παρών».

Ντέρμπι υψηλής σημασίας

Βορειότερα, στο Λίβερπουλ, οι Κόκκινοι υποδέχονται το δικό τους Black Beast, τη Ρεάλ Μαδρίτης και ένα άλλοτε δικό τους παιδί, τον Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 12 φορές στο παρελθόν με τη Λίβερπουλ να ξεκινά με τρεις νίκες. Η συνέχεια ωστόσο ήταν επώδυνη. Επτά ήττες σε εννέα παιχνίδια και μόλις μία νίκη και δύο χαμένοι τελικοί, το 2018 και το 2022.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν επικρατήσει στα 20 από τα τελευταία 22 παιχνίδια τους στο Ανφιλντ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Οι τρεις από τις συνολικά επτά ήττες που έχουν υποστεί ιστορικά σε ομίλους της διοργάνωσης έχουν προέλθει από ισπανικές ομάδες – Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αποψινός αγώνας έχει ιστορική σημασία για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο άγγλος διεθνής θα γίνει ο νεότερος στην ιστορία της διοργάνωσης που θα συμπληρώσει 50 συμμετοχές (22 ετών και 128 ημερών), παίρνοντας το ρεκόρ από τον Ικερ Κασίγιας (22 ετών και 155 ημερών).

Ο Μπέλιγχαμ αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο των οπαδών της Λίβερπουλ μετά την αποκάλυψη του άλλοτε αγαπημένου τους παίκτη, Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ πως ήταν αυτός που τον έπεισε να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στις πολλές συνεντεύξεις που παραχώρησε ο Αρνολντ είπε επίσης τα τετριμμένα πως θα είναι πάντοτε φίλος της Λίβερπουλ, πως δεν θα παρεξηγήσει τους φιλάθλους αν τον αποδοκιμάσουν και πως δεν πρόκειται να πανηγυρίσει αν πετύχει γκολ.

Για πρώτη φορά μετά την εποχή Μουρίνιο οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης προπονήθηκαν στο Βαλδεμπέμπας και στη συνέχεια ταξίδεψαν για το Λίβερπουλ γιατί ο Τσάμπι Αλόνσο πιστεύει πως θα τον παρακολουθούν 300 κάμερες.

Το αποψινό πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Νάπολι – Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας – Αρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μπόντο/Γκλιμτ – Μονακό, Γιουβέντους – Σπόρτινγκ και Τότεναμ – Κοπεγχάγη.