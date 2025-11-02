Ο Χέρμπερτ Χάινερ, ο 71χρονος πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, επανεξελέγη σήμερα (2/11) για τρίτη συνεχόμενη τριετή θητεία, στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου. Και δεν ήταν μόνο η επανεκλογή που «έγραψε» ιστορία. Στην ίδια συνεδρίαση η ομάδα ανακοίνωσε νέο ρεκόρ εσόδων για το οικονομικό έτος 2024/25, φτάνοντας τα 978,3 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 2,8% σε σχέση με πέρυσι!

Ο Χάινερ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Adidas, ανέλαβε τα ηνία της Μπάγερν τον Νοέμβριο του 2019 και από τότε έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα. Σήμερα ήταν ο μοναδικός υποψήφιος και επανεξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία (1.990 μέλη παρόντα, μόλις 85 ψήφισαν κατά και 44 απείχαν).

Παρά τις προκλήσεις της αγοράς μεταγραφών και τις «δύσκολες» εποχές, η Μπάγερν κατάφερε να παρουσιάσει σταθερά κέρδη μετά φόρων ύψους 27,1 εκατομμυρίων ευρώ. «Δεν είμαστε ασταθείς. Η Μπάγερν είναι σταθερή», δήλωσε ο διευθυντής Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεσεν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι Βαυαροί ανακοίνωσαν νέο ρεκόρ μελών (432.500), ξεπερνώντας ακόμη και την Μπενφίκα και σφραγίζοντας τη θέση της Μπάγερν στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη!

